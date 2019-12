PRVA EPIZODA POTPUNA KATASTROFA: General Gotovina zaslužuje puno bolje

Autor: Dnevno

Večeras je u 21 sat na HRT-u prikazana prva od osam epizoda tv-serije General. Serija se, poput i istoimenog filma bavi životnim i ratnim putem generala Ante Gotovine, počevši od njegovih prvih koraka kada zbog svoje dječačke radoznalosti gubi majku koja žrtvuje svoj život za njega pa sve do oslobađajuće presude u Haagu 2012. godine.

Prva epizoda bavi se njegovom mladosti i odrastanju koje će ga kasnije dovesti do francuske Legije stranaca.

Film je, kako od strane publike tako i od strane kritike, dočekan prilično negativno, a ako je suditi prema prvoj epizodi i serija će doživjeti istu, tužnu sudbinu. Da odmah razjasnimo, ovdje se ne radi o kritici prema generalu Gotovinu, a ponajmanje prema njegovu životnu i ratnu putu. Kritiziran je bio isključivo film kao takav, to posljedično vuče i kritiku redatelja i glavnog scenaristu Antuna Vrdoljaka.

Ono što je bila glavna kritika filma su spori i suhoparni razgovori, ali i činjenica što kao gledatelji zapravo vrlo malo doznajemo o životu Gotovine. Primjerice, ne doznajemo ništa o njegovu životu u mladosti koji ga je formirao i doveo do Legije stranca. Ponadali smo se da će serija, podijeljenja u osam nastavaka, popuniti te rupe, no sudeći prema prvoj epizodi to nije slučaj.

Također, nismo u prvoj epizodi uspjeli vidjeti ni Gotovinin život u Parizu, a sudeći prema razvoju događaja nećemo ga vidjeti niti u preostalim epizodama. Serijal, poput i filma, počinje arhivskim snimcima osuđujuće presude u Haagu, ali one su već puno puta viđene od mogobrojnog građanstva te ne bude u gledatelju nikakvu emociju koju bi film, za razliku od vijesti, trebao pružiti.

Glavni glumac Goran Višnjić prvi put se pojavljuje i to – zamaskiran. U ulozi Antina oca. Nakon scena iz djetinstva slijede scene kada Gotovina bježi brodom u Italiju koje su obilježene dugim i čini se nepotrebnim razgovorima. Nakon toga glavni akter se već nalazi u ratnoj uniformi bez prethodnog jasnog objašnjena.

Serijal je, naravno, sniman istovremeno kada i film te je zapravo njegova produljena verzija. Samo snimanje trajalo je deset godina priprema i četiri mjeseca snimanja, produkcija je uključivala stotine glumaca i još više statista. Za potrebe snimanja korištene su postrojbe HV-a i sve je koštalo gotovo dvadeset milijuna kuna, koje je plaćeno iz javnih sredstava, novcem hrvatskih poreznih obveznika.

Postavlja se pitanje vrijedli li serijal toliko? Filmu je već odavno presuđeno i tinjala je nada da će serija makar dati odgovore i upotpuniti ono što u filmu nije prikazano. Nažalost, to se nije obistinilo. Sudeći barem po prvom dijelu, i dalje nedostaju bitni dijelovi života Ante Gotovine, a dulje trajanje je jedino upotpunjeno duljim razgovorima koji gledatelju ne donose pravi doživljaj niti se može poistovijetiti s glavnim likom. Kako smo naveli, problem filma nije general nego redatelj.

Antun Vrdoljak je umjesto zanimljivog avanturističkog filma koji bi idelano preslikao život Gotovine napravio dramu dugih monologa koja više izgleda poput biografije s Wikipedije. Također, ne možemo ovdje ne povući crtu s filmovima iz bivšeg sistema koji su, poput ovog, bili državni projekti i imali za zadaću stvoriti osjećaj pripadnosti. Vrdoljak je ovdje pokušao isti scenarij, korištenjem javnog novca stvoriti svojevrsni domoljubni ep, ali nažalost čini se da će taj ep biti brzo zaboravljen.