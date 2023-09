Nakon kiše dolazi sunce, ali uz upozorenje: Evo kakvo nas vrijeme očekuje idućeg tjedna

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Početkom tjedna čeka nas još ponegdje malo kiše, na Jadranu lokalno jaka bura s olujnim udarima, zatim stabilnije, sunčanije i ponovno razmjerno toplo, ali uz jutra svježa, mjestimice i maglovita.

Ponedjeljak sunčaniji i topliji, ponegdje malo kiše

U ponedjeljak će na Jadranu biti pretežno sunčano uz povremenu umjerenu naoblaku, no lokalno i uz mogućnost za poneki pljusak, ponajprije na jugu.

U unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom, no popodne i navečer postupno raskidanje naoblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u gorju s jakim udarima.





Na Jadranu umjerena i mjestimice jaka bura s olujnim udarima, osobito podno Velebita, a popodne će u južnoj Dalmaciji prolazno zapuhati vjetar s mora.

Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 19, a najviša dnevna uglavnom od 18 do 23 na kopnu te od 23 do 27 °C duž obale.

Meteoalarmi zbog bure

Za cijelu obalu objavljeni su žuti i narančasti meteoalarmi zbog jake bure, samo je za velebitski kanal izdano crveno upozorenje zbog olujne bure koja će poslijepodne oslabjeti na jaku do vrlo jaku.

Najjači udari vjetra mogli bi biti od 65-150 km/h.









“Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu”, upozorava DHMZ.

Idućih dana sunčano i toplije

“Sljedećih dana na kopnu jutra svježa, mjestimice i maglovita, a danju će prevladavati sunčano i toplije. Povremeno će biti umjerene naoblake, u utorak još uz mogućnost za mjestimice malo kiše. Obilje sunca i topline bit će i na Jadranu. U utorak će još puhati umjerena i jaka, podno Velebita na udare i olujna bura, koja će u srijedu oslabjeti.”, prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak iz DHMZ-a.