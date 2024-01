Nakon Grmojinih ispada, Vlahović otkriva nove detalje: ‘Osam mjeseci je znao’

Autor: Dnevno.hr

Nakon što je Nikola Grmoja održao pressicu na kojoj je najavio da će iznijeti informacije o kaznenim djelima kojima je Fabris Peruško navodno oštetio Fortenovu u korist Pavla Vujnovca i omogućio mu da preuzme tu tvrtku, o “liku i djelu” Mostovca progovorio je istraživački novinar Marin Vlahović, koji je s Grmojom duže vremena surađivao.

Za Večernji je Vlahović rekao kako je Mostovac i ranije bio sklon teatralnom reagiranju i mahanju papirima s kojima ni sam nije najbolje upoznat, što se vidjelo i na samoj pressici kada je na novinarske upite kopao po dokumentima i tražio imena koja stoje iza tvrtki i povoljnijih ponuda.

“Postoje lopovi koji otimaju javnu imovinu i novac, ali i oni koji kradu tuđi rad, otkrića, ideje“, napisao je prije koji dan Vlahović, aludirajući na Grmojinu bombastičnu najavu pressice, jer informacije je već davno objavio u svojoj emisiji “Istražitelj”, a o svemu je govorio i u emisiji “Kreatori Istine”.

Nekorektan iz nekoliko razloga

“Ta cjelokupna priču i prateća dokumentacija bila mu je dostupna više od pola godine i upoznao sam ga s tom pričom kako izravno tako i kroz emisije u kojim sam o tome govorio, ali nije pokazivao pretjerani interes kao i za neke druge priče. Treba biti precizan i ne razbacivati se jakim imenima za nekakve dnevno političke svrhe i prijetiti stogodišnjim zatvorom pojedinim ljudima. Sve je to potrebno i dokazati, a time se bave određene službe. Tek treba utvrditi i koja je to materijalna šteta nastala za Fortenovu”, rekao je Vlahović za Večernji pa dodao da ne može reći da je to što Grmoja iznosi netočno, ali nekorektno je iz nekoliko razloga.

“Prvo jer je mjesecima, čak osam mjeseci, znao za to, a sada u nekom trenutku MOST-ove političke priče vadi nešto iz naftalina da bi izazvao reakciju i dobio političke bodove jer MOST pada, a drugo jer se tu iznose sumnje u neke odluke Peruška o kojima tek treba čuti i drugu stranu”, pojasnio je Vlahović i otkrio da je Perušku od listopada šalje pitanja na koja nikad nije dobio odgovore.

O Grmoji još navodi kako je i sam svjestan da dokumentaciju koju iznosi ne može dobiti bilo tko te da je upitno je li ovo ispravan način na koji takve informacije treba iznositi.

“Novinari mogu i trebaju objavljivati, propitkivati i interpretirati, ali Grmoja ako zna o kojem je ovdje kaznenom djelu riječ, treba s tim otići na USKOK. Ja sam završio MBA, nešto o poslovnom i korporativnom pravu znam, ali ne bih se nakon višemjesečnog istraživanja ove priče, usudio najaviti nekome stogodišnji zatvor, ovo je vrlo kompleksan materijal do kojeg se dolazi preko ljudi koji poznaju ljude, ali treba doći i do materijala na sudova o uzajamnim odnosima a to se ne može tek tako iskopati”, zaključuje Vlahović.