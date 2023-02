NAJVJERNIJA PLENKOVIĆEVA PRIJATELJICA! Još mu nije okrenula leđa: Premijer je to čekao s grčem u želucu

S grčem u želucu premijer Andrej Plenković posljednjih je dana iščekivao rasplet slučaja Žalac. Bivša ministrica regionalnog razvoja i fondova EU koja je ujedno na glasu kao premijerova bliska prijateljica odnedavno se ponovno počela spominjati u javnom prostoru jer se tvrdilo da je na korak do nagodbe s europskim tužiteljima, u čijim se raljama našla zbog famozne afere Softver.

Govorilo se kako je Žalac na rubu egzistencije te kako stoga nema namjeru više nikome izlaziti u susret, umjesto toga ona je navodno bila na korak do toga da krene u vlastitu borbu i obranu te da otkrije imena onih po čijem je nalogu nabavljan famozni softver.

"Žalac se i nakon privođenja sastajala s Plenkovićem, na jednom od sastanaka dala mu je do znanja da svojim iskazom može utopiti pola Vlade, ali je ona po svemu sudeći za sada odlučila stati na loptu, iako je poznato da ona odluku o softveru zaista nije mogla donijeti sama, i iako je poznato da to nije jedini softver koji se nabavljao pod sumnjivim okolnostima", kaže naš dobro upućen sugovornik podsjećajući da Žalac doista jest bila svojevrsna Plenkovićeva operativka i njegova desna ruka.





Premijerova operativka u raljama afera

Da je situacija za Plenkovića zaista bila ozbiljna moglo se naslutiti i iz glasina koje su se počele širiti diplomatskim krugovima, a u kontekstu kojih se počeo spominjati Plenkovićev kraj i njegova prva velika afera, situaciju su u svoju korist nastojali okrenuti i oporbeni saborski zastupnici pokretanjem zahtjeva za Plenkovićev opoziv, a i istupi bivše državne tajnice Josipe Rimac nisu Plenkoviću previše koristili mada ona njega ni u jednom trenutku ni za što nije prozvala.

”Među istražiteljima je bilo riječi o tome da europski tužitelji vrše pritisak na Žalac da kaže tko je nalogodavac za nabavu softvera”, kaže naš sugovornik, no izgleda da je bivša ministrica pritiscima ipak odoljela te da kreće na rušenje europske optužnice i to radi poruka koje se nalaze u spisima, a koje sa istragom nemaju nikakve veze.

Plenković je odahnuo

”Plenković je ovih dana odahnuo, afera AP se počela stišavati, poruke vezane uz Hrvatske šume više nitko ne spominje, a i Žalac ga je oraspoložila, očito on još uvijek može na nju računati, a i ona se nada da bi joj nakon svega kroz što prolazi premijer Plenković još uvijek ipak nekako mogao pomoći, mada nije poznato na koji način bi joj premijer pomogao kada se ovdje radi o europskoj istrazi i pronevjeri europskih milijuna”, komentira naš sugovornik. Treba međutim reći da je ovaj Plenkovićev predah ipak privremenog karaktera, jer je i tijekom nedavnog gostovanja u Zagrebu glavna europska tužiteljica Laura Kovesi najavila da će u našoj zemlji biti još uhićenja napominjući da njih ne zanima tko se na kojoj poziciji nalazi.

Uskoro u proces obrane kreće i bivši ministar Darko Horvat, a nastavak procesa očekuje i Borisa Miloševića te Josipa Aladrovića, od kojega doduše Plenković niti ne mora previše strahovati. Strahovati bi zato Plenković mogao zbog atmosfere unutar HDZ-a koja je turbulentna i usijana.

”Plenkovićevi oponenti su se utišali, ali oni su svjesni da je premijer ranjiv, to se vidi i iz njegovih posljednjih medijskih istupa, nitko za sada ne misli istrčavati u medije i kretati u neka ozbiljnija rušenja, svi su se pritajili, čeka se novi trenutak Plenkovićeve slabosti, ali je atmosfera neugodna, Plenković više nikome ne vjeruje, suzdržan je i iznimno oprezan”, opisuje naš sugovornik koji kaže da Žalac vjerojatno nije niti svjesna u što se upustila.

"Propustila je ogromnu priliku, europski tužitelji nisu amateri, oni su vjerojatno sve dokaze s kojima raspolažu podrobno provjerili i za sve što imaju, imaju i valjanu argumentaciju", smatra naš sugovornik.









Osim što je Žalac odustala od nagodbe, od nagodbe je odustao i bivši ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić koji je doduše dogovore trebao postići s Državnim odvjetništvom, no kako je saznao da bi u sklopu nagodbe trebao pristati na godinu i pol dana zatvora on je to uz savjetovanje sa svojim odvjetnicima odbio pa će afera po babi i stričevima tek krenuti intrigirati javnost, jer su u ovom slučaju optužnice podigute i protiv Horvata, Miloševića i Aladrovića te još četvorice osumnjičenih u dva kraka istrage koja je pokrenuta zbog navodnih nezakonitih radnji vezanih uz dodjelu poticaja. Uz četiri bivša ministra, Uskok je optužnicu u ovoj aferi podigao i protiv bivše Horvatove pomoćnice Ane Mandac, nekadašnjeg državnog tajnika Ministarstva regionalnog razvoja Velimira Žunca, ravnateljice uprave za potpomognuta područja Katice Mišković i gradonačelnika Županje Damira Juzbašića.