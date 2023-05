‘NAJVIŠE SU ME IZNENADILI SIMPTOMI!’ Pernar boluje u Zambiji, ali ne odustaje: Svi strahuju od njegovog svjedočenja

Autor: Dnevno.hr/E.P.

Nastavlja se suđenje hrvatskim državljanima u Zambiji koji su osumnjičeni za trgovinu djecom.

Ročišta se održavaju u srijedu, četvrtak i petak. U srijedu ujutro osmero ljudi koji su navodno željeli posvojiti djecu iz DR Konga gdje je to zabranjeno, stigli su na Visoki sud u Ndoli.

Suđenje bi uskoro trebalo krenuti, a obitelji žrtava i dobar dio hrvatskih medija zgražaju se nad Pernarom poručujući kako ‘on nema veze s ovim slučajem’. Međutim, čini se da ipak strahuju od njegovog svjedočenja.





Izlaze pred lice pravde

Odvjetnik je zatražio od suda da odgodi slučaj 10 minuta kako bi pričekali još jednog njihovog odvjetnika. Zambijski mediji pišu kako hrvatski državljani imaju čak pet odvjetnika za suđenje.

Svjedok na suđenju je i hrvatski političar i aktivist Ivan Pernar.

Ipak, njegovo je svjedočenje odgođeno zbog zdravstvenog stanja.

U utorak je objavio da ima tešku bolest – malariju.

“Imam malariju, sreća u nesreći da nisam vitamin C imao kod sebe jer bi inače tim liječio. Spasio me djelatnik apoteke koji me testirao. Vitamin C ne može malariju riješit jer je to parazit”, napisao je Ivan Pernar dodajući da ne zna za sebe i da se počeo rušiti u ljekarni.

Nešto kasnije je napisao da bi sutra treba biti bolje jer je pomoć zatražio na vrijeme.









“Rekao je doktor da bi sutra već trebao bit puno bolje, a kroz 3 dana skroz zdrav. Na vrijeme sam došao i zatražio pomoć zato ne bi trebao imati težak oblik”, objavio je Pernar.

Pernar je pisao da su simptomi slični gripi.

”Imate temperaturu, mala tresavica, nema kašlja i nema upale grla. Osjećate opću slabost” , istaknuo je Pernar koji je opisao kako mu se zacrnilo u pred očima.









Nada se da će biti dobar za svjedočenje, ali da će ova iznenada bolest ipak ostaviti traga.

Pernar je na svojem kanalu na Telegramu objavio da će svjedočiti najvjerojatnije u četvrtak ili petak. Podsjećamo, Pernar se već duže vrijeme nalazi u Zambiji, a tužiteljstvu se sam ponudio kao svjedok te s prve crte izvještava o detaljima procesa.

Ovom smo bivšem istaknutom članu Živog zida poslali upit da nam ispriča detalje o zdravstvenom stanju te o svjedočenju. Odgovor ćemo objaviti čim stigne. Što se tiče samog suđenja, nakon što sutkinja sasluša sve svjedoke tužiteljstva, odlučuje ima li potrebe za iznošenjem obrane.