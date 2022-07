‘NAJVEĆI SKANDAL U POVIJESTI NAŠIH ODNOSA’ Šokirana Brnabić pljuje po Hrvatskoj ‘Sada me zanima reakcija gospodina Pupovca’

Autor: L.B.

Srpska premijerka Ana Brnabić u nedjelju ujutro je na Televiziji Pink potvrdila vijest o tome da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić planirao privatni posjet Jasenovcu, o čemu smo pisali, a bez da je prethodno o tome obavijestio hrvatske vlasti.

Umjesto toga, poslao je poruku Miloradu Pupovcu da će doći u Hrvatsku.

‘Ovo je najveći skandal u modernoj povijesti odnosa Hrvatske i Srbije’

Brnabić je rekla da je Vučić htio samo privatno položiti cvijeće jasenovačkim žrtvama te da će sada tražiti i službeni posjet Hrvatskoj.

“Ovo me zapanjilo. Još uvijek sam u šoku. Ovo je najveći skandal koji se dogodio u modernoj povijesti odnosa između Republike Srbije i Republike Hrvatske, da se privatni posjet predsjednika Srbije mjestu najvećeg stradanja Srba okarakterizira kao pravljenje kaosa i da mu se zabrani posjet” – rekla je Ana Brnabić u emisiji Novo jutro na TV Pinku.

‘To je neshvatljivo’

Dodala je i kako je, za nju, to prvorazredni skandal države članice Europske unije te usporedila to kao da je izraelskom predsjedniku zabranjen dolazak u Auschwitz. Rekla je i kako je Vučić i ranije htio doći u Jasenovac, ali da je bio zamoljen da zbog dobrih odnosa između Srbije i Hrvatske to odgodi.

“I on je to zbog dobrih odnosa i odgodio. A danas vidimo ovakvu reakciju. To je neshvatljivo. Kao što Jutarnji list piše, on je o tome obavijestio Milorada Pupovca, pa me sada zanima reakcija gospodina Pupovca. Što će on sada reći?”, rekla je srpska premijerka.