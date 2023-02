NAJVEĆI POTRES U UKRAJINSKOM VRHU OD POČETKA RATA! Smijenjen ministar obrane, otkriveno tko dolazi na njegovo mjesto

Oleksij Reznikov smijenjen je s mjesta ministra obrane Ukrajine.

AFP objavljuje, zamijenit će ga dosadašnji ravnatelj vojne obavještajne agencije Kirilo Budanov.

Podsjetimo, ranije tijekom dana su ukrajinski mediji izvijestili da će Reznikov biti smijenjen, ali i da bi mogao otići na drugo mjesto – ministra pravosuđa.

No, izvori Ukrajinske Pravde navode da se sada razmatra ideja o imenovanju Reznikova ministrom strateških industrija te da je odlučeno da ministar pravosuđa Denis Maliuska ostaje na svojoj funkciji.

David Arakhamia, predsjednik kluba zastupnika stranke Sluga naroda, potvrdio je da će ministarstvo obrane voditi Kirilo Budanov, čelnik vojno-obavještajne agencije.

“Rat diktira promjene u kadrovskoj politici”, napisao je Arakhamia na Telegramu. “Vremena i okolnosti zahtijevaju jačanje i pregrupiranje. To se sada događa i događat će se i ubuduće… Neprijatelj se priprema za ofenzivu. Pripremamo se braniti se i vratiti ono što je naše”.

Sam Reznikov sada nije imao komentara, a ranije je rekao kako je spreman odstupiti ako predsjednik Zelenski naredi njegovu smjenu.

“Nijedan dužnosnik nije vječno u fotelji. Niti jedan,” rekao je Reznikov na tiskovnoj konferenciji “…učinit ću ono što mi šef države predloži”.

