NAJVEĆI MILANOVIĆEV SKANDAL! Linić propričao, sve otkrio USKOK-u: Na Pantovčak stigla supruga sumnjivog poduzetnika! Ozbiljan novac u pitanju!

Autor: Iva Međugorac

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović s prvim danom lipnja dobio je novu suradnicu, pomoćnicu savjetnika za ekonomiju Martinu Ciglević, koja je doduše, imenovana još početkom svibnja. Ne bi u tom imenovanju bilo ništa neobično da nije riječ o pomoćnici nekadašnje SDP-ove ravnateljice Porezne uprave Nade Čavlović-Smiljanec, koja je lani nepravomoćno osuđena na dvije godine zatvora za prolongiranje naplate poreznog duga osječkog poduzetnika Željka Biloša.

U vrijeme Milanovićeve vlade njegova nova kolegica Ciglević strelovito je napredovala od upravne savjetnice u Sektoru za opće poslove nadležnom za javne nabave do pomoćnice ravnateljice, a gotovo istovremeno povezivala se s aferom Pismohrana jer joj je suprug bio vlasnik te tvrtke. Pismohrana je pomalo zaboravljena afera koja je izbila kada su mediji prenijeli priču porezne inspektorice iz Službe za nadzor Ane Mrčete koja je uspješno razotkrivala kružne prevare pa je slijedom toga imenovana voditeljicom Službe za nadzor u zagrebačkoj Poreznoj upravi.

Ta je služba inače zadužena za otkrivanje poreznih prevara, no Mrčeta se na svojoj poziciji voditeljice zadržala samo tri mjeseca, nakon čega je podnijela USKOK-u kaznenu prijavu u kojoj proziva nekadašnju ravnateljicu Porezne Jasnu Kropf i pročelnicu Porezne uprave Zagreb Nadu Pavlinić. U prijavi USKOK-u tvrdi da je stvarni razlog njezine smjene otkriće službe kojoj je na čelu, a koja je utvrdila da su u kružne prevare umiješane osobe iz vrha Porezne uprave, odnosno članovi njihovih obitelji.

Fiktivna tvrtka

U prijavi je smijenjena inspektorica objasnila kako su njezine poslovne nevolje počele kada je nadležne izvijestila o postojanju osnovane sumnje da u kružnim prevarama sudjeluje tvrtka Pismohrana servis, čiji je osnivač i suvlasnik bio Hrvoje Čabrajić, suprug aktualne Milanovićeve kolegice Ciglević koja je u to doba bila pomoćnica ravnateljice Porezne. U medije su tada procurili dokumenti poreznog nadzora nad tvrtkom Insula Brač, koja se povezivala s pranjem novca, a inspektori su utvrdili da je ta tvrtka od početka do sredine svibnja 2013. godine surađivala s Pismohrana servisom koji je ispostavio šest računa ukupne vrijednosti od 541.500 kuna za usluge demontaže visokih regalnih polica u zagrebačkoj Radničkoj cesti i Jadran-filmu.

Nalaz porezne inspekcije otkrio je da je Insula Brač, koji je Čabrajićevoj tvrtki izdao račune, eklatantan primjer fiktivne tvrtke koja postoji samo u registru Trgovačkog suda. Imala je račun u Zagrebačkoj banci i promet na njemu, izdavala je i fakture, no inspektori u Ilici 89 u Zagrebu, gdje je tvrtka prijavljena, nisu uspjeli pronaći tragove njezina postojanja niti su uspjeli pronaći njezina vlasnika Dragutina Kolundžiju koji je prebivalište imao u selu Grabrić. Tijekom tog nadzora inspektori su utvrdili da je u 2013. godini preko bankovnog računa tvrtke Insula Brač procirkuliralo više od 14 milijuna kuna priljeva, ali i 11 milijuna kuna odljeva, premda u toj istoj godini tvrtka nije prijavila porezne obveze po izdanom računu, nisu predali ni godišnji obračun poreza na dodatnu vrijednost, a uz toliko milijuna uspjeli su poslovati bez ijednog zaposlenika.

Dakako, u toj istoj 2013. godini tvrtka je tri puta mijenjala vlasnika, ali i više adresa, što je specifično za fantomske tvrtke, a u vrijeme kada je fantomski Insula Brač izdavao šest računa Pismohrani, suvlasnik i direktor tvrtke bio je Čabrajić, suprug današnje Milanovićeve savjetnice Martine Ciglević. Kada su se predstavnici medija zainteresirali za ovu priču i pokušali doznati pojedinosti o fiktivnoj tvrtki Insula Brač koja je izdavala račune Čabrajićevoj tvrtki, iz Porezne im je rečeno kako su ti podaci porezna tajna pa ih ne mogu iznositi u javnost. No Piosmohrana servis krajem kolovoza 2012. godine ugovor sklapa i s Poreznom upravom pa im se slijedom toga sporazuma arhivsko gradivo zadarske Porezne uprave prepušta na čuvanje.

Ozbiljan novac

U to doba Čabrajić i Ciglević nisu bili u braku, ali su bili u vezi. Ciglević je radila kao upravna savjetnica u Sektoru za opće poslove Porezne uprave koji je bio zadužen za javne nabave pa je u skladu s time bila na sastanku u Poreznoj upravi na kojem se ugovarao posao između Porezne i Pismohrane. U braku su od 2013. godine, a u svibnju te 2013. godine, nakon što je bivši ministar financija Slavko Linić smijenio devet rukovoditelja u Poreznoj upravi, gospođa Ciglević napreduje do pozicije pomoćnice ravnateljice. Slučajno ili ne, govorimo o obitelji čijem je djetetu kum bio pokojni Krešimir Milanović koji se, prema pisanju medija, često pojavljivao u Poreznoj upravi, gdje se predstavljao kao prijatelj Pismohrana servisa.

S Čabrajićem se u dijelu javnosti povezivao i predsjednik Milanović. Nije tajna da je bivši premijer nakon poraza na izborima nakratko napustio političku arenu i osnovao vlastitu tvrtku EuroAlba Advisory, odnosno društvo s ograničenom odgovornošću za savjetovanje. Tvrtku je Milanović osnovao u studenome 2016. godine, a premda nikada nije otkrio tko su bili njegovi poslovni partneri, pozivajući se na tajne ugovore, u hrvatskim, ali i albanskim medijima pisalo se kako je savjetovao albanskog premijera Edija Ramu o pitanjima vezanim uz Europsku uniju tijekom 2017. godine.









Dio albanskih medija svojevremeno se bavio mutnim poslovima svojeg premijera pa se tako u nekim sumnjivim transakcijama spominjao i Milanović, ali i tvrtke njegova prijatelja Čabrajića s kojim ga se povezivalo i zbog sumnjivog natječaja od 15 milijuna eura za online nadzor fiskalnih računa koji je dobila Čabrajićeva kontroverzna tvrtka. Na još otprilike toliko procjenjuje se vrijednost višegodišnjeg ugovora za održavanje i servisiranje sustava za online nadzor fiskalnih računa na području cijele Albanije. Tijekom susreta s europskim povjerenikom za proširenje Johannesom Hahnom koji se odvio u Tirani u studenome 2017. godine, Rama je odbio objasniti svoj odnos sa svojim tadašnjim savjetnikom Milanovićem. Kada su ga novinari izravno upitali prima li konzultantske usluge od bivšeg hrvatskog premijera, njegov albanski kolega poručio je da je Milanović prijatelj i da su njegovi savjeti uvijek dobrodošli. Premda su mnogi iz toga zaključili da Milanović besplatno savjetuje albanskog premijera, ne treba zaboraviti da je bivši hrvatski premijer sam tvrdio kako je politiku napustio da zaradi neki ozbiljan novac.

Male nagrade

EuroAlba Advisory nikada nije potvrdila tko su njezini klijenti, a tadašnji glasnogovornik Milanovićeve tvrtke bio je Nikola Jelić, koji je vodio njegovu predsjedničku kampanju i koji je i sada dio njegova tima u Uredu predsjednika. Sporazum o povjerljivosti bio je argument i Jeliću i Milanoviću kada ih se propitkivalo s kim EuroAlba posluje, no podaci Porezne uprave za 2017. godinu otkrili su kako je Milanovićeva tvrtka u toj godini imala godišnji inozemni prihod od 70.000 kuna, koji su albanski mediji proglasili beznačajnim ako je doista radio za njihova premijera pa se nametnulo pitanje – ako je Milanović besplatno davao savjete Rami, koja je bila nagrada za taj posao?

Inozemni prihodi Milanovićeve tvrtke u 2018. godini porasli su na gotovo 210 tisuća kuna, ali i to bi teško moglo pokriti poslove s albanskim premijerom, no baš zato albanski mediji spominju Hrvoja Čabrajića kojega predstavljaju kao vlasnika nekoliko tvrtki – Avicena Software, Primus Adriatic i Primus savjetovanje, koja se ranije zvala Pismohrana servis. Sve su to tvrtke koje su u vrijeme Milanovićeve vlade radile s državom, a povezivalo ih se s Milanovićevim bratom Krešimirom. Čabrajićeva tvrtka Primus Adriatic ima stopostotni udio u albanskoj kompaniji Jehona Software koja je u konzorciju s hrvatskom tvrtkom Neos, ali i albanskom Datec pobijedila na 15 milijuna eura teškom natječaju koji je raspisala nadležna državna agencija za online nadzor fiskalnih računa.









Formalno je Jehonom upravljao Klodian Zyberi, koji je prema pisanju albanskih portala potpisao ugovor o prodaji svih dionica Primus Adriaticu. Na natječaju je sudjelovala i tvrtka B360 pekara Edija Rame, međutim, oni nisu licitirali na natječaju vrijednom 15 milijuna eura pa su eliminirani iz njega, a njihovo sudjelovanje u natječaju ocijenjeno je fiktivnim. Vrlo brzo realiziran je prijenos dionica s Klodija Zyberija na Čabrajićev Primus Adriatic, a albanska vlada u međuvremenu je preko bliskih medija pokrenula promotivnu kampanju o prednostima novog elektroničkog sustava naplate. Intrigantno je spomenuti i to što ni Milanovićeva ni tri Čabrajićeve tvrtke za to vrijeme u Hrvatskoj nisu iskazale značajnije prihode pa bi sva eventualna zarada dolazila od tog albanskog projekta.

Inače je Primus savjetovanje u 2017. godini iskazalo prihode od 1,11 milijuna kuna, a godinu dana poslije prihode od samo 390 tisuća kuna.

Primus Adriatic je, pak, osnovan krajem 2018. godine, no poslovali su s gubitkom od 56 tisuća kuna, dok je tvrtka Avicena Software u 2017. godini poslovala sa samo 117 tisuća kuna prihoda. Godinu dana poslije, iskazali su prihode od samo 7800 kuna, a tvrtka je u međuvremenu postala gubitaš te je poslovanje po svemu sudeći prebačeno na Primus Adriatic. Nije zgoreg napomenuti kako je Milanovićeva tvrtka u inozemstvu u dvije i pol godine zaradila oko 280 tisuća kuna, što i nije neki vrtoglav iznos.

Potrebno je u kontekstu ove priče podsjetiti i na to da je upravo Milanovićeva vlada u Hrvatskoj provela projekt fiskalizacije računa kojim su se nastojale suzbiti porezne utaje. Projekt je to na kojem je inzistirao Slavko Linić koji se u međuvremenu sukobio sa svojim tadašnjim šefom Zoranom Milanovićem, ali i s njegovim bratom Krešimirom, i to, kako se tada tvrdilo, zbog njegovih problematičnih prijatelja.

Zbog rata s Milanovićima, Linić je ostao ne samo bez ministarke pozicije nego i bez članstva u SDP-u. Nije, međutim, ni taj hvalevrijedan Linićev projekt prošao glatko.

Naime, Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, nakon žalbi IBM-a Hrvatska, tri je puta poništavala natječaj kojim su se birale tvrtke za održavanje sustava za otkrivanje PDV prevara. Porezna uprava uporno je za posao težak osam milijuna kuna birala zajednicu ponuditelja Dekod i Sernegeti, premda su predavali manjkavu dokumentaciju. U prigovoru IBM-a spominjalo se pogodovanje Čabrajiću, odnosno tvrtkama povezanima s njegovom tvrtkom Avicena Software. Da bi krug bio potpun, o odabiru je suodlučivala Čabrajićeva supruga Martina.

Iskaz USKOK-u

“Moram reći, tu sam već shvatio da između premijera Zorana Milanovića i Nade Čavlović-Smiljanec postoji posebna povezanost. Toga sam i ranije bio svjestan, kada sam smjenjivao njezine suradnike zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela, a kada mi je premijer rekao da Nadu Čavlović-Smiljanec ne smjenjujem. Tog posebnog odnosa postao sam posebno svjestan nakon što je počeo postupak protiv pročelnice u Osijeku.

Naime, nakon što je pročelnica puštena iz istražnog zatvora, Nada Čavlović-Smiljanec mi je rekla da se protiv nje vode istrage u vezi s OLT-om i da je tereti pročelnica. Saznavši za postupanje prema Nadi Čavlović-Smiljanec, ja sam osobno o tome pitao ministra Ranka Ostojića. On mi je rekao da je policija u odnosu na Nadu Čavlović-Smiljanec završila izvide, da protiv nje postoji osnovana sumnja da je počinila kazneno djelo, ali da ima problema s premijerom koji smatra da Nadu Čavlović-Smiljanec ne treba kazneno prijaviti. Ministar Ranko Ostojić tom mi je prilikom rekao da je Nadu Čavlović-Smiljanec premijer izvijestio o kaznenoj prijavi policije”, napisano je u iskazu USKOK-u koji je dao Slavko Linić prije nekoliko godina.

Tim je riječima zapravo otkrio poslovne veze između bivše ravnateljice Porezne i Milanovićeva brata Krešimira. Premda je današnji predsjednik negirao sve veze s poslovima svojeg pokojnog brata, nemoguće je ne zamijetiti da su se u njegovu mandatu prihodi Pismohrane koja je arhivirala dokumente Porezne uprave udeseterostručili. Govorilo se tada da Krešimir Milanović trguje utjecajem svojeg brata premijera te lobira za tvrtke koje sklapaju posao s javnim i državnim institucijama, pri čemu je posebno isticana upravo Pismohrana koja je 2010. godine ostvarivala prihode od 256.316 kuna. Godinu dana poslije prihodi im se penju na 1,354.535 kuna, a već u 2012. godini posluju s prihodima većima od tri milijuna kuna, koji su u Milanovićevu premijerskom mandatu samo rasli.

Nagađalo se kako je Krešimir Milanović bio i suvlasnik Čabrajićevih tvrtki, a Zoran Milanović se, pak, cijelo vrijeme ograđivao od brata, njegova društva i njihovih poslova.

Hrvoje Čabrajić nikada nije ni pokušavao skriti poznanstvo s pokojnim predsjednikovim bratom, ali je zato negirao da je s njime poslovao i surađivao. Demantirao je i teze o navodnim prijetnjama nekim poduzetnicima, no dio medija pisao je o tome kako je na jedan kongres doveo Krešimira Milanovića te ga na sastancima održavanima u Zagrebu i Osijeku predstavljao kao svojeg poslovnog suradnika. Suradnja po svemu sudeći nikada nije ni prekinuta pa svadljivi i karakterni predsjednik sada u svojem timu ima ženu s čijim je suprugom poslovao njegov brat, a možda i on sam.

Naime, nakon smrti Krešimira Milanovića promijenilo se vlasništvo u tvrtki Primus Adriatic, koja je među ostalim 100 postotni vlasnik albanske tvrona Softwtke Jehare. Sada su 50-postotni vlasnici Primus Adriatica Hrvoje Čabrajić i Dinko Novoselec, kum Zorana Milanovića.