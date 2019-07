Najveći jedrenjak na svijetu ostaje u splitskom škveru: Debeljak spašava državna jamstva!

Autor: Dnevno

Ugovor između Brodosplita i švedskog jedriličara te vlasnika tvrtke Star Clippers Mikhaila Kraffta o gradnji najvećeg jedrenjaka na svijetu, koji bi zbog svoje dužine od 162 metra trebao ući i u Guinnessovu knjigu rekorda, raskinut je – doznao je tportal iz više izvora. Posao čija se vrijednost procjenjuje na više od 70 milijuna eura i koji bi trebao biti nova referentna točka splitskog škvera, evidentno će završiti na arbitraži, najvjerojatnije u Nizozemskoj.

Iako je primopredaja jedrenjaka pod nazivom Flying Clipper već moguća, to se neće dogoditi zbog toga što je naručitelj broda pokrenuo postupak za aktivaciju državnih jamstava u iznosu od 12 milijuna eura, no Brodosplit je imao bankovno osiguranje i aktivirao ga je, što znači da je taj iznos blokiran do dovršetka arbitražnog procesa.

Kompanija Kraftt aktivirala je jamstva zbog navodnog Brodosplitova kršenja ugovora, odnosno zbog toga što je izgradnja broda znatno kasnila. Međutim, Brodosplit tvrdi da je sve kasnilo naručiteljevom krivnjom. Naime, odlučeno je da će naručitelj dostaviti pet golemih jarbola i jedra, a splitski škver ih ugraditi, no u Splitu tvrde da to nije učinjeno na vrijeme i da je upravo zbog toga isporuka broda u kašnjenju. Povrh toga, Brodosplit je prije nešto više od dva mjeseca zatražio službeno osiguranje sudskih dokaza i taj proces pokazao je da jarboli zbilja nisu bili spremni za ugradnju.

Nakon što je Krafft pokrenuo raskid ugovora i pokušao naplatiti državna jamstva zbog kršenja ugovora, zahtjev za raskid uslijedio je i iz splitskog škvera.

Što će se točno događati s gotovo dovršenim jedrenjakom, zasad nije poznato. Po svemu sudeći, uslijedit će arbitraža, koja bi mogla potrajati dulje vrijeme, premda se spominju i dvije druge mogućnosti: po jednoj je Krafft i dalje jako zainteresiran za preuzimanje broda i sada taktizira kako bi smanjio cijenu, a po drugoj splitski škver ima mogućnost prodati ga drugom zainteresiranom kupcu.