Najveći izazov za Zapad: Protiv sebe smo udružili zaklete neprijatelje sa stravičnom povijesti ratovanja

Autor: Zoran Meter/7dnevno

Što god tko mislio, BRICS je za Zapad postao najveći izazov dosad, veći čak i od onog hladnoratovskog iz doba SSSR-a, čija ekonomska moć na vrhuncu nije bila ni približna ovoj koju sada ima BRICS. Kako će mu Zapad pristupiti – s pozicije konfrontacije ili nuđenjem “ruke pomirnice” spremne na suradnju prema nekim novim pravilima igre, vidjet ćemo.

Intenzivira se američki obračun s Rusijom i Kinom u koji Washington na svoju stranu želi privući i što više zemalja izvan združenog Zapada. Naime, osim što bez njih proturuske sankcije Zapadu ne omogućuju da poluči željene učinke ekonomske i političke prirode, sve više usložnjavaju i stanje vlastite ekonomije. Međutim, što je još važnije i opasnije, Zapadu u suprotnom prijeti izolacija od “globalne većine” ili tzv. Globalnog juga koji se sve više okreće samostalnosti i promicanju vlastitih interesa i modela razvoja.

Zavjet šutnje

Do ne tako davno, o bilo kakvim aktivnostima BRICS-a na zapadu je vladao svojevrsni “zavjet šutnje”. BRICS je bio politički i medijski ignoriran s obzirom na to da se smatralo kako od tog formata nema nikakve ugroze zapadnoj dominaciji i interesima, a osim toga, nisu mu davali šanse ni za dugo trajanje.

Međutim, on traje već 17 godina, od 2006., kada je formiran najprije BRIC, a nakon priključenja JAR-a 2011. postao je BRICS – globalni ekonomski blok koji uključuje pet zemalja koje imaju najbrži ekonomski rast u svijetu, bez bilo kakvih ambicija uplitanja u međunarodne sigurnosne sporove ili stvaranje novog vojnog saveza. BRICS čini 27 posto svjetskog teritorija i oko 42 posto svjetskog stanovništva od 3,2 milijarde ljudi. Za usporedbu, zemlje G7 imaju samo 800 milijuna ljudi.

Omalovažavanje BRICS-a i život u prošlosti mogli bi se Zapadu obiti o glavu. Spomenuta praksa negacije ili omalovažavanja potvrđena je i prošloga tjedna, prvog dana summita u Johannesburgu, kada je savjetnik američkog predsjednika Bidena za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan novinarima izjavio kako BRICS čine tri demokratske države, Indija, Brazil i Južna Afrika, i dvije autoritarne – Kina i Rusija. Rekao je kako će SAD na bilateralnoj razini aktivno surađivati s prvim trima, s Kinom će nastojati razvijati određenu ekonomsku suradnju, dok će se s agresivnom Rusijom nastaviti boriti do kraja.

Jasan stav

Te su riječi pokazale koliko Sjedinjene Države i dalje žive u prošlosti, da se ponašaju po onoj iz antičkoga Rima “podijeli pa vladaj”, da su “kratkovidne” i ne uviđaju dubinu promjena koje su zahvatile svijet, a što je, zapravo, odraz nespremnosti za podjelu svoje uspostavljene dominacije nakon hladnog rata s bilo kojim drugim centrom moći.

A čini se da se taj centar upravo stvara i da je osmišljen već idućeg dana nakon Sullivanovih riječi, upravo na summitu BRICS-a u Johannesburgu.

Samo proširenje i uvođenje kriterija za njega BRISC zapravo pomiču iz zone interesnog formata država bez zajedničkih pravila, prema strukturiranoj međunarodnoj organizaciji s jasnim pravilima igre.

Kada se impresivnom popisu novoprimljenih država pridodaju i “zemlje na čekanju”, među kojima su druga velika imena poput Indonezije, Malezije, Alžira, Nigerije, Vijetnama, Pakistana, Turske, Kazahstana, iz Europe i Bjelorusije itd., vidi se koliko je porasla privlačnost BRISC-a i interes za pristup njemu. Tako će sa na jednome mjestu naći višestruki povijesni neprijatelji koji iza sebe imaju impozantnu povijest ratovanja. Kina i Indija se i dalje spore oko teritorija zbog kojeg su više puta ratovale. Indija i Pakistan iza sebe imaju milijune mrtvih i svako malo prijete nuklearnim ratom, dok su Iran i Saudijska Arabija duboko vjerski podijeljeni te su po šijitsko-sunitskom pitanju potpuno isključivi. Argentina i Brazil nikada se nisu pretjerano voljeli, a o nekom savezništvu među afričkim zemljama ne treba trošiti ni riječi. Tako sve to skupa podsjeća na nekadašnje nesvrstane, čije su članice godinama međusobno krvavo ratovale, poput Iraka i Irana.

Zakleti neprijatelji

Iz samog čina proširenja razvidno je jačanje uloge afričkog i azijskog krila BRICS-a s obzirom na to kako iz tog “tabora” u njegov sastav ulazi čak 5 od 6 država – Egipat, Etiopija i Iran, Saudijska Arabija i UAE. Naravno, vrlo je važan i ulazak Argentine, kao druge najveće države i ekonomije Južne Amerike nakon Brazila.

Međutim, u oči prije svega upada činjenica da su u BRICS istovremeno ušle Saudijska Arabija i Iran. Najveće protivljenje ulasku ove prve i uvjerenje da se to neće dogoditi stizalo je od Sjedinjenih Država s obzirom na to da je Rijad višedesetljetni strateški bliskoistočni partner Washingtona, o čijem sigurnosnom kišobranu i potpuno ovisi, a isto tako, dvije su zemlje desetljećima zajednički krojile i svjetsku naftnu politiku.

Šok je za Washington to veći što je S. Arabija u BRICS ušla u paketu s Iranom. Naime, osim vojno-sigurnosne i ekonomske važnosti, utjecaj njihova zajedničkog ulaska u BRICS nedvojbeno će se snažno i pozitivno odraziti i na vjerski segment unutar muslimanskog svijeta, i ne samo na Bliskom istoku.

Naime, prvi put nakon iranske Islamske revolucije 1979., Iran kao globalni predvodnik šijita i Saudijska Arabija kao predvodnica sunitskog svijeta sjedit će zajedno za istim stolom u jednom formatu koji im bar kratkotrajno osigurava ravnopravan status. Time će sigurno moći raditi na unutarislamskoj pomirbi, ili barem na sprečavanju vjerskih sukoba koji desetljećima destabiliziraju Bliski istok i unazađuju njegov razvoj, a najviše pogoduju silnicama koje nemaju nikakve geografske veze s tom regijom.

U ovoj priči vidljiv je najveći utjecaj Kine, koja je, a sada se vidi i zašto, ne tako davno šokirala svijet uspješnim posredništvom u pomirbi dotad zakletih neprijatelja Rijada i Teherana upornim i tihim dijalogom njihovih poredstavnika u Pekingu.

Nezajažljivi Kinezi

Kineske investicije jednostavno čine čuda. U prije nekoliko godina potpisanim dokumentima o strateškom partnerstvu Kine s Iranom, one premašuju 20 milijardi dolara, uglavnom u energetskom i infrastrukturnom sektoru, a impresivne su i u sličnom sporazumu Kine sa Saudijskom Arabijom, gdje je spektar međusobne suradnje još širi.

Osim toga, dvije strane već dulje vrijeme pregovaraju o plaćanju saudijske nafte u kineskim juanima. Ako do toga dođe, to bi vjerojatno bio dosad najveći udar na američki dolar, čija se stabilnost, ali i ukupan američki razvoj zapravo temelji na “petrodolaru” – valuti u kojoj se primarno odvija platni promet u globalnoj trgovini naftom.

Kada ovomu pridodamo i ulazak u BRICS Ujedinjenih Arapskih Emirata, vrlo razvijene i bogate zemlje i velikog izvoznika nafte, postaje jasno da prošlotjedno proširenje BRICS-a, osim geopolitičkog, ima i snažan, gotovo tektonski geoekonomski karakter.

Tako je i Associated Press uoči summita u Johannesburgu pisao o novim mogućnostima za BRICS ako mu se pridruži Saudijska Arabija. Ulazak te zemlje u ekonomski blok s Rusijom i Kinom jasno bi privukao pozornost SAD-a i njegovih saveznika u izazovnom geopolitičkom okružju.

AP je prenio riječi Talmiza Ahmada, bivšeg indijskog veleposlanika u Rijadu, koji je rekao: “Ako Saudijska Arabija uđe u BRICS, to će dati izuzetnu važnost ujedinjenju.”

Također se osvrnuo i na važnost Egipta koji zauzima jedinstven zemljopisni položaj i vlasnik je Sueskog kanala, čime nadzire jednu od najvažnijih svjetskih prometnih arterija. Ako pogledate broj stanovnika i mjesto egipatske vojske na ljestvici najjačih vojski na svijetu, možete zamisliti koliko će se snaga BRICS-a povećati ako Egipat postane član ovog bloka – navodi se u tekstu.

Vojna moć

Iako BRICS ni u kojem slučaju ne predstavlja vojno-sigurnosni blok niti tomu teži, što i sam često naglašava ističući svoj ekonomski karakter kao primaran, nije nikakva tajna da se unutar dosadašnjih pet članica i vojna suradnja itekako razvijala. Bilo na bilateralnim, bilo na trilateralnim osnovama.

Svi znaju koliko se brzo dinamizira rusko-kineska vojnotehnička suradnja, kao što znaju i za njihove sve učestalije vojne vježbe čak i strateškog karaktera, kao i za zajedničko zračno i pomorsko patroliranje azijsko-tihooceanskom regijom.

Isto tako prije nekoliko mjeseci održane su prve zajedničke trilateralne pomorske vježbe Južne Afrike, Kine i Rusije u vodama istočne Afrike, što je izazvalo otvoreno negodovanje i prosvjed SAD-a prema južnoj Africi.

Jednako tako trilateralne pomorske vježbe već se nekoliko godina održavaju i između Rusije, Kine i sada već novog člana BRICS-a Irana u zoni Arapskog mora.

Također je poznato da je Rusija najveća partnerica Indije kada je riječ o uvozu naoružanja. Rusija je i dalje neupitni lider u isporuci oružja Indiji iako New Delhi aktivno diversificira svoj uvoz i na račun SAD-a, Izraela, Francuske. Međutim, pritom sve više inzistira i na paralelnom uvozu tehnologije vojne proizvodnje, za što Zapad često nema interesa.

To je nedavno pokazala i Francuska pri indijskoj kupnji francuskih zrakoplova Rafale, što je izazvalo nezadovoljstvo New Delhija i ponovno okretanje Rusiji koja je spremna dijeliti vojnu tehnologiju. To je već i činila isporukom sovjetskog nosača zrakoplova prema čijem je modelu Indija izradila i svoj prvi nosač, ali i u sferi visoke raketne tehnologije poput zajedničkog projekta rakete BrahMos, nadzvučne krstareče rakete srednjeg dometa koja se može lansirati s podmornica, brodova, borbenih zrakoplova, i koja je najbrža nadzvučna krstareća raketa na svijetu.

Američka saveznica

S druge strane, Indija je članica proameričke vojno-sigurnosne platforme QUAD, zajedno sa SAD-om, Australijom i Japanom, za koju Amerikanci tvrde kako ne predstavlja vojni savez. Međutim, neskriveno je protukineksog karaktera, a države članice redovito izvode i pomorske vježbe, uglavnom u vodama Bengalskog zaljeva.

Međutim, isto tako Indija naglašava kako se neće dati uvući u bilo kakve sukobe s Kinom zbog interesa drugih zemalja, a u pogledu Tajvana, za razliku od Japana koji je nedavno objavio kako je spreman uključiti se u zaštitu tog otoka u slučaju kineske invazije, New Delhi je pragmatično izjavio da Tajvan nije u zoni indijskih nacionalnih interesa.

Istodobno, Indija i Kina zajednički intenzivno rade na rješavanju graničnih problema u zoni regije Ladakha na Himalaji koji su proteklih godina dovodili i do snažnih vojnih okršaja koji su prijetili novim velikim ratom, posljednji je bio 1962. i u njemu je Indija bila poražena.

Politička retorika i općenito visoka razina međusobnih trgovinskih odnosa Indije i Kine otvoreno proturječe spomenutim sigurnosnim problemima pa je jasno kako ih ovi posljednji zapravo opterećuju. Ali tu je, naravno, primjetno i međusobno trgovinsko suparništvo u propulzivnoj i brzorastućoj regiji jugoistočne Azije.

Zapravo kinesko-indijski odnosi najviše opterećuju i ukupne odnose unutar BRICS-a. Međutim, razvidan je trend obiju strana da se postojeći problemi prevladaju. U tome im nedvojbeno pomaže zajednička spoznaja koliko bi za razvoj i budućnost obiju država negativan bio njihov novi rat koji bi ih, s obzirom na količinu i vrste oružja, sigurno bacio desetljeća unatrag.

Zbog svega navedenog ne bi trebalo posve odbacivati mogućnost da se unutar BRICS-a u budućnosti formira i određena zajednička vojna struktura. Ali to zasad ipak izgleda još dalje od usvajanja zajedničke valute i svog platnog sustava.

Odmak od dolara

U BRICS-u je svim članicama jasno kako su im nužniji brzi praktični potezi, koji će imati vidljiv utjecaj “na terenu”, od pukih ideoloških prepucavanja i igara s ovim ili onim vrijednosnim sustavima. Za takvo što im je u prvome redu potrebna financijska snaga. Ona je zasad definitivno na strani Zapada koji nadzire ključne međunarodne financijske institucije. BRICS u tom smislu veliku nadu polaže u Novu razvojnu banku – NDB, na čijem je čelu bivša brazilska predsjednica Dilma Rousseff.

Proširenjem na još šest članica ta financijska institucija, koja se u prvome redu opire o kineski novac, vjerojatno će morati povećati servisiranje razvojnih potreba i investicija i novih članica. Zato bi joj, u tom smislu, financijski imputi u njezine aktive od novopridošlih zemalja, prije svega “besramno” bogate Saudijske Arabije, sigurno dobro došli.

Tako francuski medij Le Figaro neposredno prije objave o prijmu Saudijske Arabije u BRICS piše kako su u tijeku i pregovori o pristupanju Saudijske Arabije banci (NDB) koju su 2014. osnovale zemlje BRICS-a pod pokroviteljstvom Kine. NDB je stvoren za financiranje razvojne pomoći i osmišljen da se natječe sa strukturom koju kontrolira Zapad – Svjetskom bankom, navodi francuski medij.

Navodi kako Saudijska Arabija, iako je njezina valuta i dalje vezana za dolar, već mjesecima pregovora o dedolarizaciji s Kinom.

Prema istraživaču Naeemu Gini, model Nove razvojne banke ne razlikuje se od modela Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda, jer je u vlasništvu članica BRICS-a, ali je razvijen kao alternativa samom globalnom kapitalističkom modelu – kako 21. kolovoza piše internetska verzija medija Al Jazeera u autorskom članku Abdula Aziza Ebua Bekra.

Dodao bih kako je NDB dosad posudio 33 milijarde dolara za oko 100 projekata. U posljednje tri godine pridružile su mu se nove tri članice, Egipat, Ujedinjeni Arapski Emirati i Bangladeš, a uskoro bi trebao biti primljen i Urugvaj. Naime, država ne mora biti članica BRICS-a da bi se pridružila njegovoj Novoj razvojnoj banci.

Blizina obračuna

BRICS sada proširuje mogućnosti Nove razvojne banke (NDB) i Poola uvjetnih deviznih rezervi, razvija jedinstveni sustav elektroničkog plaćanja i povećava ulogu nacionalnih valuta u međusobnim obračunima između zemalja članica.

Kada se u konačnici sve zbroji, i plusevi i minusi, utjecaj BRICS-a u svijetu sigurno će ubrzano rasti. Njegov potencijal je golem, a bit će samo stvar volje uključenih država hoće li ga do kraja operacionalizirati u praksi – na korist svog razvoja i izgradnje novog svijeta u skladu sa svojim vizijama.

Na takav zaključak me potiču ne samo impresivni brojevi, već još više rast opasnosti od globalnog geopolitičkog sukoba u kojem Sjedinjene Države sve više, gotovo ultimativno, od neutralnih zemalja traže svrstavanje u svoj blok.

Međutim, neutralne ili suverenistički opredijeljene zemlje to ne žele. Upravo suprotno, žele po svaku cijenu izbjeći svoje uvlačenje u obračune velikih i moćnih, nakon čega bi, kako je to povijest bezbroj puta dokazala, zemlje u razvoju ostale i najveći gubitnici. Kolika je postala važnost BRICS-a svjedoči to što su drugog dana summita u Johannesburgu (BRICS+), kada se razgovaralo o njegovu proširenju, istom nazočili visoki predstavnici čak 60 država svijeta, a nazočan je bio i glavni tajnik UN-a Antonio Guterres. Ni na zapadu nema jedinstva u svim ključnim pitanjima, koliko se god o tome izbjegavalo javno govoriti. Nema ga čak ni kada je riječ o budućnosti ukrajinskog rata, a kamoli o manje škakljivim pitanjima poput ekonomskih odnosa s Kinom, problematici Tajvana itd.

I Zapad je, u svojoj biti, poput BRICS-a, samo skup interesno povezanih država, s jednom iznimkom: dodatno ga povezuje zajednička vojna struktura – NATO-savez. I na zapadu će vladati harmonija dok god su ključni interesi ključnih država relativno usklađeni.