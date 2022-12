NAJVEĆI GRIJEH ZORANA MILANOVIĆA! O tome se nikad nije dovoljno govorilo: I on za to snosi odgovornost

Autor: Iva Međugorac

Kod Voćina nedaleko od Slatine nedavno se srušio vojni avion MiG-21, a nakon velike potrage dva pilota srećom su pronađena živa. Za sada još nije posve jasno koji je uzrok nesreće, podatke o tome trebala bi otkriti istraga, no jasno je da je i ovo situacija koja je u prvi plan dovela nespretne izjave resornog ministra Marija Banožića koji je ovaj događaj nazvao incidentom koji je pokazao spremnost Hrvatske vojske da uspješno obavlja svoje zadaće unatoč izazovnim trenucima i stanju. Da je stanje u resoru obrane po pitanju opreme i MIG-ova doista izazovno potvrđuju i naši sugovornici dobro upućeni u ovu tematiku pa napominju da je nabava borbenih aviona od Francuza tek jedna stepenica u opremanju Hrvatske vojske letjelicama.

Zabrinjavajuće stanje u avijaciji

”Kada je o avijaciji riječ tu je primjerice Srbija u značajnoj prednosti, oni konstantno rade na podizanju brojčanosti svoje nadzvučne borbene eskadrile, i njih se po tome pitanje ne može i ne smije podcjenjivati”, kaže naš sugovornik iz MORH-a te napominje da je bez obzira na sve tvrdnje o tome kako nije važno koliko je avion star već samo je li on ispravan ili ne takvo nešto ipak značajnije nego što se misli. Prema Pravilniku o održavanju vojnih zrakoplova i zrakoplovne tehnike resurs zrakoplova ili zrakoplovne komponente određen je vremenom, brojem sati rada ili ciklusa do remonta ili između dva remonta što se utvrđuje tehničkim uputama proizvođača.





”Proizvođači MIG-ova 21 davno su nam dali do znanja da naši MIG-ovi više ne bi smjeli letjeti. Istina je da se u tom Pravilniku navodi da se uporaba zrakoplova i zrakoplovne tehnike može iznimno produljiti, ali mi konstantno produljujemo resurse avionima koji su dotrajali”, smatra naš sugovornik pa podsjeća da ovaj pad kod Voćina nije prvi, već jedan u nizu pri čemu se posebna pažnja skreće na pad aviona kod Velike Gorice koji se odvio ne tako davne 2014. godine, s tim da se radilo o letjelici čiji su resursi u tri navrata produljivani kako bi on mogao ostati u upotrebi.

”To se isto pravilo prelilo i na sve ostale MIG-ove, ne možemo reći da naši MIG-ovi nisu posve ispravni, ali da su stari, izraubani, dotrajali to je itekako točno”, nabraja naš sugovornik te kaže da i ministar Banožić to mora otvoreno priznati i o tome se konzultirati s predsjednikom Zoranom Milanovićem što naravno djeluje kao nemoguća misija s obzirom na njihove poljuljane odnose.

Što bi Banožić trebao poduzeti?

”Mi bismo za sada zbog sigurnosti pilota, ali i građana morali prizemljiti naše MIG-ove, ali to za sada nije u planu niti je Banožić kadar poduzeti takve korake. Ono što je poznato jest da iduće godine počinje otpis najstarijih MIG-ova, taj bi proces trebao trajati dvije godine, odnosno do konca 2024. godine” podsjeća naš sugovornik zabrinut za to što sposobnost hrvatskih aviona kontinuirano pada, a uz to je i odluka o kupnji borbenih aviona u najmanju ruku zakašnjela za što odgovornost snosi i vlada kojom je ravnao aktualni predsjednik Zoran Milanović.

”Odluka o nabavi Rafala nije loša, međutim oni nisu bespilotni, što je tek jedan od problema, drugi je problem taj što značajno opada broj kadeta koji se školuju za pilota. Mi smo u ogromnom kadrovskom deficitu, mi godišnje iškolujemo svega jednog pilota, ne treba napominjati da je to premalo, a ni postojeće pilote ne uspijevamo zadržati. Prolazimo kroz ogromnu krizu”, smatra naš sugovornik i napominje da je i ovo još jedan od sektora kojega su uz ostalo devastirale korupcijske afere.

Remont koji nikada nije istražen do kraja









Tako je primjerice još 2016. godine vojna policija pokrenula veliku istragu o remontu MIG-ova koji su kupljeni, i remontirani u Ukrajini pri čemu se sumnjalo da je u tom poslu isplaćen veliki mito, govorilo se da isporučeni MiG-ovi uopće nisu iz Ukrajine i Jemena kao što je to objašnjavano već su Hrvatskoj vojci isporučeni sa skladišta rashodovne vojne opreme iz Bugarske. Ta istraga koja se odvijala u kratkom mandatu nekadašnjeg ministra obrane Josipa Buljevića naslućivala je da su na avionima koje su Hrvati kupili od Ukrajine prekucani serijski brojevi i da oni ne odgovaraju dokumentaciji aviona ni brojevima navedenima u ugovoru o remontu, uz to se spominjala ugradnja pojedinih dijelova aviona koji nisu odgovarali pratećoj dokumentaciji aviona.

Shodno tome pokazalo se da su avioni kupljeni od Ukrajine i stariji od onoga što se navodilo u njihovoj dokumentaciji. Riječ je inače o avionima koje je na remont 2014. godine poslalo Ministarstvo obrane kojim je tada upravljao Milanovićev ministar Ante Kontromanović. Bio je to prvi put u povijesti NATO-a da jedna članica vlastite lovce šalje na remont izvan Alijanse, a paradoksom se pokazalo i to što je u ljeto 2013.godine potpisnik ugovora o remontu s ukrajinske strane bio direktor ondašnje Državne kompanije za izvoz i uvoz robe te usluga vojne i posebne namjene Ukrspecexport Dmitro Aleksadrović Pergudov koji je istog dana smijenjen zbog kriminala.

U Hrvatskoj ozbiljnih smjena, i posljedica nije bilo niti je istraga polučila kakve značajnije rezultate, premda se od početka problematiziralo to što je ukrajinska ponuda od 13,9 milijuna eura bila za skoro pet milijuna niža od rumunjske koja je iznosila 18,6 milijuna eura. Nakon što su Ukrajinci dobili posao cijena remonta je narasla radi neplaniranih troškova koje je podmirilo Ministarstvo, s tim da je ugovor o remontu bio tako sklopljen da Hrvatska nikada nije pokrenula međunarodnu arbitražu kako bi nam se refundirala nastala šteta, danas je pak lovačka eskadrila HRZ-a svedena na sedam poluispravnih MIG-ova što u MORH-u i HDZ-u pripisuju angažmanu i propustima Milanovićeve vlade nazivajući to ujedno jednim od njegovih najvećih grijeha o kojem se nikada nije dovoljno govorilo.