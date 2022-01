‘NAJVEĆI DETALJ KOJI JE SVIMA PROMAKNUO’: Na snimci kod Savanove čuje se uzvik nepoznate osobe? Matejevi prijatelji ponovno na ispitivanju

Autor: L.B.

Potraga za Matejem Perišem (27), Splićaninom koji je u noći s 30. na 31. prosinca nestao u Beogradu ušla je u treći tjedan. Za njim se i dalje intenzivno traga, a slučaj je digao na noge cijelu regiju.

Međutim, o tome što mu se dogodilo i zbog čega je nestao već se više od dva tjedna nagađa, a srpska policija, uz sav trud te pretragu Save i Dunava, do sada nije imala uspjeha u pronalasku.

No, snimke s nadzornih kamera, koje se kontinuirano pojavljuju na društvenim mrežama i na kojima Matej trči gradom u majici kratkih rukava, pomogle su policiji kako bi napravila rekonstrukciju Matejevog kretanja, ne bi li na taj način došla do odgovora što se dogodilo nesretnom Splićaninu.

Novi detalj – uzvik nepoznate osobe

Novi moment sada je isplivao u obliku snimke s nadzorne kamere, koja se i ranije pojavila na društvenim mrežama.

Riječ je o snimci na kojoj se vidi kako se Matej spušta niz stepenice kod restorana ‘Savanova‘, a pokušava se otkriti razlog zbog kojeg je Periš usporio trk kada je prišao restoranu.

Na snimci koja se i ranije pojavila na društvenim mrežama, vidi se kako se Matej spušta niz stepenice kod Savanove, no što se dogodilo nakon toga, ostaje nepoznato.

Stranica ‘Nestali Matej Periš’, otvorena na društvenim mrežama, navela je da se u toj snimci nalazi možda “najveći detalj koji je svima promaknuo”, uz napomenu da se u devetoj sekundi videa obrati pozornost na uzvik nepoznate osobe, koja govori: “Sad ustani”.

Međutim, tek se treba utvrditi radi li se o autentičnom zapisu.









Misteriozna Splićanka zna više nego što je otkrila?

Ipak, ono što je u ovoj fazi potrage i policijske istrage važno, pojava je misteriozne Splićanke, koja je navodno pod nadzorom policije te za koju se sumnja kako zna mnogo više nego što je otkrila.

Ona je, navodno, policiji ispričala da je kobne večeri imala propušten poziv od Mateja, ali da je spavala, no postoje sumnje kako se Matej trebao sastati s njom. No, za nju se pretpostavlja kako je posljednja razgovarala s Matejem. Navodno je rekla da ga nije mogla čuti što joj govori jer se čula buka iz kluba, a Matej ju je navodno zvao dva puta te noći. Inače, riječ je o sestri njegovog dobrog prijatelja, koji nije bio s njim u Beogradu.

Ona je često u Beogradu, a navodno je na društvenim mrežama postavila fotografije provoda iz jednog kluba koji se nalazi blizu mjesta na kojem je Matej nestao. Ne zna se je li bila tamo i te večeri, ali se ne isključuje mogućnost da je Periš krenuo kako bi se s njom našao.









Nenad Periš, otac nestalog Mateja, potvrdio je da se čuo s njom.

“Ona mi je rekla da ju je te večeri Matej zvao, jer je vidjela da ima propušten poziv. Naime, ja sam nju sreo na ulici ispred sjedišta beogradske policije prije desetak dana. Bio je to slučajan susret i ona mi je tada kratko rekla da se ona i Matej nisu čuli, ali da je imala njegov propušten poziv. Vjerojatno je Matej, obzirom na to da je ona bila u Beogradu, pokušao stupiti s njom u kontakt”, rekao je Periš.

‘Prva osoba iz cijelog slučaja koja tvrdi da je Matej koristio opijate’

No, misteriozna M.S. nestala je s društvenih mreža, a navodno je Matej za nju tijekom ljeta i radio kao skiper, budući je vlasnica brodova za prijevoz turista.

Bivši pripadnik Službe državne sigurnosti u Srbiji, Božidar Spasić za srbijanske je medije istaknuo kako je ona prva osoba u cijelom slučaju koja tvrdi da je Matej koristio opijate.

“Postoje li treće osobe s kojima je on želio kontaktirati te večeri… Postoje čak spekulacije da je on trčao tako unezvjeren vjerojatno u želji da se susretne s tom devojkom iz Splita. Je li ona njemu bila neka veza s nekim ili slično… Njegov otac kategorički odbija da je on ikada koristio drogu, a ona je prva osoba iz cijelog slučaja koja tvrdi da je on koristio opijate. Vrlo je korisno što je u ovaj događaj upletena i hrvatska policija jer ona sada može ispitati njegove prijatelje koji su bili s njim. Nemoguće da je ona nestala, dakle, ona je pod nekim policijskim nadzorom ili pod nekim drugim mjerama, ili se možda vratila u Hrvatsku”, navodi bivši operativac.

U isto vrijeme su se nalazili u Beogradu, a navodno je čak ona organizirala njihov dolazak. Postoji sumnja i da se trebala naći s njim, a neki pravci istrage čak idu u smjeru da je ona bila njegova veza za bitan sastanak s trećom osobom.

Njezina izjava da je kao skiper naporno radio jer je imao ciljeve koje je zacrtao i da ih nije mogao postići bez opijata, dodatno je podgrijala razne teorije.

Prijatelji ponovno na ispitivanju

Osim toga, u prostorijama PU splitsko-dalmatinske krenula su opet ispitivanja prijatelja nestalog Mateja.

Slobodna Dalmacija navodi kako su ispitivanja počela u petak, te nisu mogla biti obavljena ranije jer su se nakon povratka iz Beograda zarazili koronom.

Oni se ispituju u svojstvu građana radi davanja informacija, a kako je već ranije rečeno, ni na koji način se ne dovode u vezu s Matejevim nestankom. Svi su oni i poligrafski testirani i prošli su, ali moguće je da i nakon ispitivanja u Splitu budu podvrgnuti istom testu.