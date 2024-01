Najveća zamka za Plenkovića: Kalkulacije su jasne, u pitanju je premijerova budućnost

Autor: Tomislav Fumić/7DNEVNO

Prvo odmjeravanje snaga u superizbornoj godini bit će europski izbori. Od 6. do 9. lipnja hrvatski građani izjasnit će se koji će političari spakirati kofere za Bruxelles i 10.000 eura mjesečne plaće, a bit će to i prvi pokazatelj kako stvarno stoje hrvatske stranke. Ovih dana europski tisak pun je naslova da su izbori 2024. godine presudni za Europu, najveći izazov dosad, no kod nas te “europske teme” nemaju mnogo odjeka.

Većina to vidi kao meganagradu i lagodan život sljedećih godina, između sjednica Europskog parlamenta u Bruxellesu i Strasbourgu. Mnogi europski mediji posljednjih dana pišu da će izbori u Hrvatskoj biti najesen. Čini se da je to realno, a prije Hrvata na izbore će izaći građani Portugala u ožujku te birači u Belgiji u lipnju. Najesen će, uz hrvatske građane, glasati građani Austrije, Litve i Rumunjske. Ali europski izbori prije parlamentarnih u Hrvatskoj kriju i jednu zamku.

Prije svega za europsku karijeru Andreja Plenkovića, koja dolazi u pitanje ako se premijer odluči za izbore u Hrvatskoj u rujnu. Naime, dotad, a pogotovo u rujnu, bit će već burno lobiranje za čelna mjesta u Europi, a Plenković će biti fokusiran za nacionalne izbore. Jednostavno se neće moći posvetiti raznim kombinacijama koje će uslijediti nakon europskih izbora, putovati od europskog grada do grada i uvjeravati pobjednike na lipanjskim izborima da je on idealan kandidat za neko važno mjesto.

Vodeći kandidati

Naravno, moguće su još mnoge kombinacije, ali one su sve komplicirane i teško ih je realizirati. Plenković može u utrku za neku važnu funkciju unutar Europske komisije ili Parlamenta nakon europskih izbora i prepustiti nacionalne nekom drugom, ali to je malo vjerojatno. Moguće je da će se oduljiti pregovaranje o čelnim ljudima u Europi, a u međuvremenu održati i hrvatski izbori, pa Plenković može lagodnije birati – ostati u Hrvatskoj ako HDZ ponovno dobije mogućnost sastavljanja vlade ili otići u Bruxelles, a stranku prepustiti nekom drugom, u mnogo povoljnijim okolnostima.

Ako mu bude, naravno, ponuđeno neko atraktivno mjesto. Sve je, dakle, i dalje otvoreno. Bez obzira na to koji će se scenarij dogoditi, europski angažman našeg premijera u sljedećim mjesecima bit će mnogo intenzivniji nego dosad. Kada bude jasno i tko će biti vodeći kandidati glavnih skupina koje imaju najviše šanse na lipanjskim izborima, trebat će osluškivati koji će tonovi dolaziti od Plenkovića i tada će biti mnogo jasnije što slijedi, ostanak u zemlji ili odlazak u Europu. I sa SDP-om je nešto slično. Ako europski izbori budu prije parlamentarnih, a to je sada izvjesno, Peđa Grbin će imati još jednu šansu ostati na vlasti u stranci, barem još koji mjesec.









I krojiti listu onih koji će u Bruxelles, a moguće je da će između ostalih ambicije da ponovno budu europarlamentarci pokazati Biljana Borzan i Tonino Picula. Kako se njih dvoje spominju i kao najizgledniji kandidati da zamijene Grbina u slučaju neuspjeha na domaćim izborima, bit će zanimljiva situacija. Jer Borzan i Picula morat će birati između sigurnog i dobro plaćenog mjesta u Bruxellesu i povratka u Hrvatsku kako bi preuzeli posrnulu stranku i vratili joj sjaj, ako je to nakon izvjesnog poraza Grbina uopće moguće.

Predaja vlasti

Europski izbori u Hrvatskoj neće po običaju pobuditi posebnu pozornost, ali će ipak pokazati stvarni rejting stranaka. Mnoga su iznenađenja moguća, a najizvjesnije je da će ulaznicu za Bruxelles dobiti mnogi iz desnih stranaka koji su kritični prema sadašnjem stanju u Europskoj uniji. To znači da bi se među putnicima za Bruxelles mogli naći političari iz Domovinskog pokreta i Mosta, ali i neki koji će prije izbora sloviti kao autsajderi, a birače će osvojiti “jakom” retorikom u posljednji čas.

Sadašnje stanje u Europskom parlamentu takvo je da najviše mjesta, i to 182, imaju stranke koje pripadaju Europskoj pučkoj stranci, obitelji kojoj pripada i HDZ. Slijedi Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata sa 154 mjesta, pa liberali sa 108 mjesta. Na prošlim izborima za 751 mandat u Parlamentu nije ni u Europi postojao velik interes pa je glasao svaki drugi europljanin. Mi smo na neslavnom mjestu, među posljednjima u Europi, jer je na izbore izašlo tek 29 posto birača, a manji nego u Hrvatskoj bio je interes u Češkoj, Slovačkoj i Sloveniji.









Najveće zanimanje pokazali su Belgijci i stanovnici Luksemburga, gdje je izlaznost bila viša od 80 posto. To su brojke, a u stvarnosti je mnogo napetije. Kada budu poznati rezultati izbora, formiraju se klubovi zastupnika, a na prvoj plenarnoj sjednici izabrat će se novi Parlament i predsjednik. Na sljedećoj sjednici zastupnici će izabrati predsjednika ili predsjednicu Europske komisije i onda slijedi dogovor o povjereniku.

Na prošlim izborima trebalo je dosta vremena za sve to pa je Ursula von der Leyen izabrana tek 1. prosinca 2019. godine. Ako se to ponovi, onda neće biti problema da Plenković, ako pobijedi na izborima u Hrvatskoj, komotno preda “vlast” nasljedniku, ali bi bio veći problem za SDP-ovce. Trebalo bi nekoga tko je osigurao uaznicu za Bruxelles prisiliti da ostane u zemlji i uđe u utrku za Grbinova nasljednika. Ako lijeva opcija pobijedi na izborima u Hrvatskoj, onda je za Plenkovića gotova europska karijera, a Grbin će tada moći komotno disati i neće imati konkurenciju na čelu stranke.

Trijumf desnice

Ako je suditi po trenutačnoj hrvatskoj reprezentaciji u EP-u, lijevi su političari bili gotovo prepoznatljiviji od desnih. Prije svih Borzan, Flego, Predrag Matić i Picula. Desna ekipa bila je nekako manje primijećena, od Sunčane Glavak do Karla Resslera. A mnogo buke izazivali su Ivan Vilibor Sinčić i Mislav Kolakušić te nije isključeno da će političara tog tipa biti mnogo više u novom sazivu.

Hrvatska je dosad tri puta izlazila na europske izbore, a nikada nije prijeđen prag od 30 posto onih koji su glasali. Prvi put, 2013. godine, samo je 20 posto hrvatskih građana izašlo na izbore, sljedeće godine 25 posto, a 2019. godine malo manje od 30 posto. Kada se zna da sljedeće godine slijede i izbori u Americi, Rusiji, Indiji, Meksiku, Indoneziji, Pakistanu, Južnoj Koreji, Tajvanu, Gruziji i Bangladešu, izbori u Europi bit će “samo jedni od”. Već u ožujku znat ćemo glavne kandidate, a u travnju i svibnju počet će pretkampanja.

Tada će i kod nas uskrsnuti neke europske teme, a ankete u Europi pokazuju da slijedi trijumf desnice. Lijevi centar zasad loše stoji u anketama, a svi su izgledi da će pučani ostati najmoćniji. Uz krajnju desnicu, koja će im puhati za vratom. To je i najveći izazov za ujedinjenu Europu. Prije svega hoće li pučani uspjeti stvoriti neku vrstu “cordon sanitaire” prema krajnjoj desnici, koja će u mnogočemu biti radikalna, od odnosa prema imigrantima do mnogih osjetljivih pitanja na kojima su se i dosad lomila koplja.

Ursula ispred pučana

Sada je izvjesno da će desnica pobijediti u Belgiji i Austriji, a sve su veće šanse da će Ursula von der Leyen, usprkos brojnim gafovima, ostati kandidatkinja pučana, što bi joj otvorilo vrata za drugi mandat šefice Europske komisije. A time i znatno povećalo šanse Andreju Plenkoviću da ostvari europsku karijeru na najvišoj razini.

Već na ljeto, ako pučani trijumfiraju na izborima, otvorit će se rasprava o glavnim radnim mjestima, među ostalim i o mjestu visokog predstavnika za vanjske poslove. Ostaje i da preostale povjerenike predlože nacionalne vlade, a odobri ih Europski parlament. Sada su predviđanja da će glavni posao, izbor novog čelništva Europske unije, biti završen do 1. studenoga, dakle, bit će dovoljno vremena za lobiranje i ako hrvatski izbori budu u rujnu.

Mnogi izazovi

Ali Plenković će morati biti mnogo aktivniji želi li nastaviti karijeru u Bruxellesu. U rujnu, dakle najvjerojatnije istodobno s hrvatskim izborima, bit će usvojena i Strateška agenda Europe za sljedećih pet godina, a budući predsjednik ili predsjednica Europske komisije trebat će predstaviti “političke smjernice”, koje će dobrim dijelom nastati nakon napornog rada onih koji će biti budući glavni u Europi. Pojednostavljeno rečeno, rujan će biti mjesec napornog lobiranja i angažmana novih ljudi izabranih nakon europskih izbora. Bit će vrlo teško pomiriti angažman u Europi s angažmanom na nacionalnim izborima. Moguće su i brojne koalicije unutar Europe i rujan će donijeti stvarno ozbiljan posao.

Možda će pučani, socijalisti, liberali i Zeleni ostvariti neku vrstu koalicijskog sporazuma kako bi zaustavili euroskeptike i krajnju desnicu, a sve su to poslovi koji traže puni angažman onih koji će voditi Europu. Za Plenkovića, poseban izazov. Ako u kolovozu i rujnu bude zaokupljen hrvatskim izborima, teško da će naći način za angažman i u Europi. Ako ga ipak nađe i pokaže se da su njegove ambicije usmjerene i prema Bruxellesu, možda će i uspjeh na izborima u zemlji biti zasjenjen. Ljudi će biti razočarani jer neće znati što slijedi ako Plenković ode. A na hrvatskim izborima mnogi će zaokružiti HDZ samo zbog Plenkovića.

A pred Europom su mnogi problemi, od budućnosti europskog tržišta do novih inicijativa na energetskom planu i donošenja “svemirskog zakona EU-a”. Zasad se čini da je europsko jedinstvo pobjedilo politiku Viktora Orbana, a novi će izbori pokazati je li to točno. Kada se sve uzme u obzir, Andreju Plenkoviću zaista nije lako izabrati datum izbora u Hrvatskoj. Da nije bilo posljednjih svinjarija njegovih ministara, bio bi to vjerojatno travanj ili svibanj, najkasnije lipanj, a sada preostaje termin mnogo kasnije. I mnogi izazovi, stvarni izazovi, ako hrvatski premijer ima ambicije i u Europi. A čini se da ih ima.