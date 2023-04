NAJVEĆA PLENKOVIĆEVA AFERA! Radilo se u strogoj tajnosti: Zakleti neprijatelj kreće u veliku akciju

Autor: Iva Međugorac

Nekadašnji gazda Agrokora Ivica Todorić ovih dana ima razloga za zadovoljstvo, jer je iza njega još jedna uspješno savladana pravna bitka. Kao što je poznato Optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu odlučilo je da je financijsko vještačenje Ismeta Kamala na kojem se i jest temeljila optužnica za izvlačenje 1,2 milijarde kuna u slučaju Veliki Agrokor nezakonit dokaz. To i jest ono na čemu je Todorić inzistirao od podizanja optužnice koja bi nakon ove odbijenice mogla pasti u vodu, a to je ujedno i ono što je izazvalo probleme i neugodnosti u Vladi premijera Andreja Plenkovića, ali i u Državnom odvjetništvu koje je optužnicu baziralo na vještačenju spornog KPMG-a i Ismeta Kamala.

Oporba već krenula u napade

Ozbiljnu situaciju, ozbiljno su shvatili i u oporbenim redovima pa je tako burno reagirala zastupnica Sandra Benčić koja je stava da trebaju odgovarati svi u lancu. ”Mislim da prvo trebaju odgovarati oni koji su napravili Borg grupu, rukovodili njome i koji su cijeli postupak oko Agrokora zacrtali kroz taj model. Znamo tko je bio začetnik ideje i koordinator- Andrej Plenković zajedno s Martinom Dalić’‘, komentirala je Bečić, a njene teze dijele se i u Todorićevom krugu u kojem najavljuju pravnu borbu i rušenje premijera Plenkovića.

Poznato je da je Todorić ovih dana najavio politički angažman, iako to možda niti nije opasno za premijera Plenkovića, neka pitanja iz afere Borg na koje Plenković do danas nije odgovorio za njega bi mogla biti itekako nezgodna, s tim da ne treba zaboraviti niti na arbitražni spor u Washingtonu čiji se epilog tek treba objelodaniti. U Todorićevom krugu tvrdi se kako je vještačenje samo jedan u nizu dokaza s kojima bivši gazda Agrokora raspolaže, a koji dokazuju da je kompletan postupak vođen na suspektan način.





”Netko će zbog sloma Agrokora odgovarati, Plenković mora znati da bi nakon ove DORH-ove blamaže trebao uslijediti gubitak spora u Washingtonu jer odvjetnici koji tamo rade, rade na temelju onoga što se u Hrvatskoj događa, Plenković odnosno Republika Hrvatska bi mogli izgubiti spor kojega je Todorić pokrenuo, a to nije nimalo benigno”, kaže naš sugovornik blizak Todoriću koji je na osvetu nabrušen kao nikada do sada. Ova odbijenica dala mu je vjetar u leđa.

Godinama prikuplja dokaze

”On doslovno ima knjigu s dokazima, otkako je srušen radi na tome, postoje dokumenti i brojni e-mailovi s kojima raspolaže”, navodi nadalje naš sugovornik tvrdeći nadalje kako se dokazi s kojima Todorić raspolaže prostiru na stotine stranica. Istini za volju afera Borg i jest najčudniji slučaj, a ujedno i najveća afera u Plenkovićevom premijerskom mandatu, ali i slučaj koji je splasnuo nakon što je Dalić napustila Vladu, s tim da se i onda po kuloarima govorilo o tome kako Dalićeva odlazi kako bi spasila Plenkovića koji ju je kasnije kada su se strasti stišale instalirao na čelo Podravke.

Plenković i Dalić obmanjivali su javnog govoreći o stanju u Agrokoru, a svoje pozicije premijera i potpredsjednice vlade iskoristili su kako bi formirali posebnu skupinu, odnosno skupinu Borg čiji su članovi zaradili desetke milijuna kuna na poslovima u Agrokoru, odnosno nakon što je na snagu stupio lex Agrokor i u ovu kompaniju ušao vladin povjerenik Ante Ramljak koji je također bio član skupine Borg.

”Puno toga je čudno oko skupine Borg, tu su bili predsjednici i djelatnici brokerskih kuća, konzultanti, odvjetnici, a radili su u tajnosti i pripremali zakon za Vladu. Kada se već radilo na tako ozbiljnom zakonu nije jasno zašto ti ljudi nisu bili obvezani nekim ugovorima o tajnosti, nije jasno ni zašto ih se nije na bilo koji način ograničilo da informacije do kojih dođu ne koriste za vlastite poslove, a osim toga ti su članovi skupine Borg na koncu u ime savjetničkih usluga iz Agrokora izvukli skoro pola milijarde kuna”, nabraja naš sugovornik te napominje da je Plenković o svemu što se događalo na tim sastancima redovito informiran.

Borgovci u strogoj tajnosti

Premda nikakvih ugovora o tajnosti nije bilo, skupina je radila u strogoj diskreciji sve dok se za njih nije saznalo u medijima.

”Kada je priča procurila u medije Dalić nije željela priznati da postoji tajna skupina, zašto je Dalić lagala da je osobno pisala zakon jedna je u nizu nejasnoća u ovom slučaju. Većina tih ljudi povezana je s Plenkovićem, dakle on je za sve to morao znati, a u konačnici on je morao i pristati na netransparentno vođenje procesa sanacije Agrokora preko kojega se pogodovalo privatnim osobama kojima su se na taj način dostavljali povjerljivi pravni i financijski podaci, ali i sadržaji povjerljivih razgovora između Vlade, bankara i investitora”, kaže naš sugovornik blizak Todoriću te naglašava kako je e-mailove grupe Borg dobivala Plenkovićeva savjetnica Dubravka Vlašić Pleše kojoj je na službeni vladin e-mail par sati prije usvajanja lex Agrokora u Vladi stigao nacrt Lex Agrokora.









E-mail je poslao Branimir Bricelj koji u Vladi nije imao baš nikakvu ulogu, a kada su medijski napisi krenuli ka tome da je Plenković vođa skupine Borg Dalić je podnijela ostavku. ”Jedno od pitanja na koja će Plenković prije, ili kasnije morati odgovoriti je zašto je Dalić tako naglo otišla iz Vlade”, ističe naš sugovornik koji skreće pažnju na još jedan intrigantan detalj. Naime, kako napominje Uskok je istragu o aferi Borg završio u svega nekoliko tjedana i zaključio kako nema elemenata kaznenog djela kod Dalić, Plenkovića, Ramljaka i bivšeg ministra financija Zdravka Marića.

Čudna odluka Uskoka

”Fascinantna je brzina kojom se to odradilo, posebno kada se zna koliko dugo tako kompleksne istrage inače traju, a uz to njihova obrazloženja su bila nelogična, traljava pa i neistinita. Uskok primjerice tvrdi da je postojala formalna stručna radna skupina koja je radila na lex Agrokoru, ali ako je tome tako zašto ti ljudi koji su formirali zakon nisu bili evidentirani u vladinom protokolu, gdje su njihovi ugovori i zašto ih vlada nije platila za taj posao, na koncu zašto su se njihova imena tajila”, pita se naš sugovornik te naglašava kako ne postoji niti jedan službeni dokument iz vlade kojim bi se vidjelo da su vladajući i skupina Borg imali službeni, odnosno poslovni odnos.

Bilo kako bilo, situacija u aferi Agrokor polako, ali sigurno okreće se u Todorićevu korist pa on shodno tome organizira konferencije za tisak s kojih Plenkovića naziva kriminalcem otvoreno postavljajući pitanje o tome kakvu su korist u cijelom ovom slučaju imali on i njegovi prijatelji i poznanici koji su sudjelovali u skupini Borg. S dozom podsmjeha na to gledaju u Plenkovićevim redovima, no Todorić bez obzira na sve nije naivac, a ni cijeli ovaj netransparentan slučaj nije nimalo naivan. Članovi skupine Borg bili su u sukobu interesa, oni su nakon sloma Agrokora u njemu preuzeli poslove, a Dalić i Plenković to su krili i na taj način na sebe navukli sumnju, zbog koje Todorić danas nakon svega što je prošao i ima zbog čega biti zadovoljan.