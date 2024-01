Najveća opasnost od širenja rata, a regija već gori: ‘Odgovor će biti destruktivan’

Najmanje 103 osobe ubijene su u srijedu, a 141 je ozlijeđena u iranskom gradu Kermanu nakon dvije eksplozije u blizini mjesta ukopa ubijenog vojnog zapovjednika Qasema Soleimanija, u onome što su dužnosnici nazvali terorističkim napadom.

Kako je javila iranska državna televizija, eksplozije su se dogodile na četvrtu godišnjicu Soleimanijeve smrti u američkom zračnom napadu te prijete ubrzanjem napetosti u regiji, koje su porasle od početka izraelsko- Hamasovog rata u Gazi.

Prva eksplozija bila je 700 metara od Soleimanijevog groba, a druga je bila udaljena jedan kilometar. Tamo je bilo mnogo hodočasnika koji su posjetili grobno mjesto.

Podsjetimo, Soleimani je ubijen u američkom zračnom napadu na međunarodnu zračnu luku Bagdad prije četiri godine, koji je naredio bivši predsjednik Donald Trump.

“Sinoć je, po mojim uputama, vojska Sjedinjenih Država uspješno izvela besprijekoran precizan napad koji je ubio najvećeg terorista u svijetu, Qasema Soleimanija. Soleimani je planirao neizbježne i zlokobne napade na američke diplomate i vojno osoblje, ali smo ga uhvatili na djelu i ubili. Pod mojim vodstvom, američka politika je nedvosmislena: Teroristima koji naude ili namjeravaju nauditi bilo kojem Amerikancu, pronaći ćemo vas; mi ćemo vas eliminirati. Uvijek ćemo štititi naše diplomate, pripadnike vojske, sve Amerikance i naše saveznike”, rekao je Trump prilikom objave vijesti da je Soleimani mrtav.

Jedan iranski državni tv kanal javio je da je prvu eksploziju u blizini Soleimanijevog groba izazvala bomba postavljena u kovčeg u automobilu Peugeot 405, a čini se da je detonirana daljinski.

Iranski ministar unutarnjih poslova Ahmad Vahidi rekao je da se prva eksplozija dogodila u 15:00 sati po lokalnom vremenu te da se druga, smrtonosnija eksplozija dogodila 20 minuta kasnije kada su hodočasnici priskočili pomoći ozlijeđenima.

“Nakon ovog terorističkog čina uslijedit će čvrst i destruktivan odgovor sigurnosnih i vojnih snaga u najkraćem mogućem roku”, rekao je u srijedu Vahidi. Zasad nijedna skupina nije preuzela odgovornost za napade.

