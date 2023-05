NAJVEĆA KRIPTO PREVARA U POVIJESTI HRVATSKE? Mladi mogul klijente oštetio za 70 milijuna eura i pobjegao: ‘Direktor je poludio i potrošio sve novce’

Autor: I.G.

BitLucky, tvrtka za trgovanje kriptovalutama s direktorom Lukom Burazerom, optužena je da je oštetila gotovo tisuću domaćih investitora za najmanje 70 milijuna eura u kriptovalutama. Ovaj slučaj, koji se brzo proširio među domaćim kripto-entuzijastima, već se naziva “najvećom kripto prevarom u Hrvatskoj”, piše Jutarnji list.

Prema izvorima iz poslovnog svijeta, Luko Burazer, 30-godišnji direktor BitLuckyja i poznato lice domaće kripto zajednice, navodno je ispraznio sve račune tvrtke, a novac ulagača je nestao. Trenutno se Burazer skriva na nepoznatoj lokaciji u Lici, dok su njegovi klijenti kontaktirali policiju i angažirali odvjetnike kako bi zaštitili svoja prava.

Jučer je Burazer poslao e-mail svojim klijentima iz BitLuckyja, koji su mu povjerili svoj novac s obećanjem visokih zarada od trgovine kriptovalutama. U tom e-mailu on priznaje da je lošim poslovnim odlukama doveo tvrtku u kriznu situaciju te da će pružiti više informacija u narednim danima.





‘Nije htio istupati u medije’

Međutim, Burazer je isključio svoj telefon, ne odgovara na e-mailove i izbrisao je sve svoje profile na društvenim mrežama. Istu sudbinu dijeli i Eugen Travalj, suosnivač tvrtke i prokurist. Prema nekoliko investitora koji su pokušali kontaktirati tvrtku u Rijeci, tajnica na telefonu je izjavila da je “direktor poludio i potrošio sve novce”.

Jutarnji list je kontaktirao MUP s upitom o ovom slučaju i načinu na koji planiraju voditi istragu. S obzirom na to da Hrvatska narodna banka smatra da kriptovalute nemaju vrijednost i da nema nadležnost nad poslovanjem kripto tvrtki, situacija je prilično složena. Iz Policijske uprave Primorsko-goranske odgovorili su da imaju saznanja o slučaju te da su primili upite građana u vezi s tim. Ističu kako se trenutno prikupljaju podaci radi utvrđivanja elemenata za poduzimanje mjera i radnji koje su u nadležnosti policije.

Vijest o krizi u BitLuckyju i izgubljenim milijunima prvo je procurila u zatvorenim grupama na Discordu, popularnoj aplikaciji za gaming zajednicu. Potom se proširila na platformi Reddit, a konačno je objavljena na portalu Kriptovijesti. Uredništvo portala Kriptovijesti spekulira da je Burazer svojim klijentima iz BitLuckyja izgubio najmanje 70 milijuna eura.

‘Nerealna obećanja’

“To je još i konzervativna procjena. Prema našim informacijama, oštećeno je najmanje 700 do 800 ljudi. Izgleda da trećina klijenata još i ne zna vijest da je tvrtka krahirala”, kažu iz uredništva Kriptovijesti.

Poslovni je model BitLuckyja bio jednostavan. Klijenti su Burazeru davali novac, a on bi taj novac dalje ulagao u kriptovalute. Najmanji je ulog navodno bio oko 15.000 kuna, ali navodno je bilo i klijenata koji su ulagali do 700.000 eura kod Burazera. On je ulagačima obećavao 5 do 25 posto mjesečne dobiti.

“To su u startu bila dosta nerealna obećanja. Čini se da je riječ vjerojatno o planiranoj prevari, Ponzijevoj shemi“, govore iz Kriptovijesti.









Burazer se, naime, obvezivao ulagati samo 20 posto od ukupne investicije klijente, ali je u nekom trenutku od toga odustao. Zadnjih godinu dana, kada je poslovanje krenulo nizbrdo, klijente se poticalo da što duže zadrže svoj novac u BitLuckyju i da ne potražuju isplate jer je “baš sada prava prilika za ulaganje”.