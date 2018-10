NAJPRISNIJI PREDSJEDNIČINI KOLEGE OTKRIVAJU VELIKU TAJNU: Ovakva je Kolinda zapravo!

Prije točno tjedan dana predsjednica Republike Hrvatske, Kolinda Grabar-Kitarović uspješno je obranila nacrt svog doktorskog rada na Fakultetu političkih znanosti. Prilikom obrane, televizijskim kućama nije bio dozvoljen ulazak u zgradu fakulteta pa su mnogi postavili pitanje ima li predsjednica povlašten položaj u odnosu na druge studente.

O toj temi popričali smo s nekim njenim kolegicama i kolegama te osobljem fakulteta u Lepušićevoj ulici. Svi oni demantirali su tvrdnje o navodnom povlaštenom položaju. S predsjednicom, kažu, profesori postupaju jednako kao i prema svim studentima, a i ona sama inzistira na tome.

“Otkako predsjednica studira kod nas, među profesorima traje sukob jer dvoje oko toga kako postupati s njom. Iskreno rečeno, doktorski studij je ozbiljna stvar pa smo svi mislili da će zbog toga patiti ili njena funkcija ili studij. Međutim, predsjednica savjesno ispunjava sve svoje fakultetske obveze, a istovremeno uspješno vodi državu što je pohvalno”, kazala nam je jedna doktorandica koja je željela ostati anonimna. Dodaje i da predsjednica ni u jednom trenutku nije zamrznula studij te da sve svoje studentske obveze obavlja u roku.

Kako doznajemo, tema predsjedničina doktorata je ‘Responsibility to protect’, R2P, specifično područje međunarodnih odnosa koje propituje imaju li vojne intervencije u zemljama gdje su na vlasti autoritarni režimi humanitarno opravdanje kod teških povreda ljudskih prava. Predsjedničin mentor na doktorskom studiju čuveni je ljubljanski profesor i nekadašnji slovenski ministar obrane, Anton Grizold.

U petak je predsjednica, doznajemo, uspješno obranila nacrt svog doktorskog studija, a obrana je trajala oko dva sata. No, to je tek prvi korak, a predsjednicu čeka još dug i naporan put do doktorata. Usporedbe radi, nacrt koji je obranila ima dvadesetak stranica dok doktorski rad mora imati između 180 i 250 stranica teksta.

“Izlagala je oko pola sata, a potom su uslijedila pitanja. Profesori su je rešetali pitanjima značajno više nego prosječnog studenta, vjerojatno zato da ne ispadne da na bilo koji način ima bolji tretman u odnosu na ostale, no ona se hrabro držala. Bilo je nekih metodoloških primjedbi na njen nacrt, no to je u ovoj fazi sasvim normalno. Moram priznati da nam je predsjednica prava štreberica”, kroz smijeh će naša sugovornica koja je uz predsjednicu sjedila na nekim predavanjima.

“Jednom prilikom žvakala je žvakaću gumu na satu i dopisivala se ceduljicama s drugom kolegicom. Pred kraj sata, pitala je profesora smije li izaći ranije jer ju boli trbuh. To mi je bilo simpatično. Predsjednica se vratila u svoje studentske dane”, kazala nam je naša sugovornica.

“U komunikaciji s drugim studentima i profesorima, predsjednica Kitarović inzistira na tome da ju se oslovljava s ‘kolegice’ i uvijek reagira ako ju netko umjesto toga oslovi titulom predsjednice”, otkrila nam je doktorandica političkih znanosti.

Naši izvori na fakultetu kažu nam i kako je predsjednica na predavanjima često u verbalnom sukobu s kolegom Perom Mrnarevićem, bivšim dečkom glumice Nataše Janjić koji joj politički nije sklon pa ju često provocira pitanjima. Podsjetimo, dubrovački slikar u fokus javnosti došao je prilikom prosvjeda protiv mijenjanja imena Trga maršala Tita gdje je nosio sarkastičan natpis ‘Vratite Istru i Dalmaciju’ zbog čega je zaradio prijavu radi narušavanja teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske. Osim njega, ima i drugih studenata kojima prisutnost predsjednice na fakultetu ide na živce.

“Taj njen doktorat je najobičnija cirkuska predstava. Sve je to dio kampanje. Otkako je uselila na Pantovčak, ona je neprestano u kampanji. Pogledaj samo fotografije snimljene nakon obrane. Inscenirane su do bola. Kada je izlazila iz zgrade, od svih studenata baš su se ‘slučajno’ tamo našli student s invaliditetom i azilant iz Iraka. I ‘slučajno’ se baš s njima fotografirala. To je krasna slika tolerantne predsjednice velikog srca koju će poslati u svijet. Svaki put kad dođe na faks, slika se sa svima, druži s osobljem i bavi drugim srodnim oblicima populizma. Nisam se još slikao s njom, a i ne namjeravam”, kazao nam je jedan student politologije te dodao kako bi za predsjednicu puno bolje bilo da je upisala doktorat u Ljubljani.