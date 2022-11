‘JA SAM MARIJA, KĆI HRVATSKOG ISTJERIVAČA ĐAVLA!’ Želi da svi znaju tko joj je tata: ‘Mislim da je taj celibat izmišljena ljudska stvar’

Autor: L.B.

Nakon što se doznalo da je poznati hrvatski svećenik Milivoj Bolobanić, inače priznati egzorcist, ujedno i otac, odnosno da ima dijete, mlada žena potvrdila je te vijesti.

Naime, Marija Seferagić otkrila je da joj je Bolobanić otac Večernjem listu koji je dobio dokument iz šibenskog DORH-a, u kojem se u jednom sporu spominje da je svećenik Milivoj Bolobanić darovao kuću u Donjoj Stubici svojoj kćeri.

Odlučili su to objaviti nakon što je na to pristala njegova kći koja je osjetila olakšanje pozivom i mogućnošću da objavi tko joj je otac.





Poznati egzoricst

Inače, Milivoj Bolobanić je međunarodno poznati istjerivač đavla, a bio je i jedno kraće vrijeme privremeno prvi čovjek zadarske nadbiskupije. On je autor i međunarodno poznate knjige „Kako prepoznati zamke Zloga“ sa svjedočanstvima o istjerivanju sotone.

“Ja sam inače mišljenja da je taj celibat, sam po sebi, izmišljena ljudska stvar, tako da ga u tom aspektu razumijem, to po mojim uvjerenjima nije prirodno tražiti. Ja ga ne krivim što je učinio to što jest, što on ima djecu, što je imao odnose sa ženama, to rade svi muškarci na svijetu.

To je meni prirodna potreba ljudskog bića. Ali, to što je odabrao biti neprisutan, što je ostao u tom nekom iskrivljenom uvjerenju u kojem ga crkva tjera da bude, za to sam ga krivila. Ali na kraju čak nemam ni toliko problema s cijelom tom pričom i s njim, nekako sam to prihvatila koliko mogu.

Čak i da ga nazovem i da dođem tamo, isto ne znam što mogu očekivati. Pozdraviti ga i reći: Ej, tu sam, sjećaš se mene? I što sad, o čemu imamo pričati”, ispričala je Marija za Večernji.