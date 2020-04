Najpoznatija TV kuharica ismijala državu! Dobila žestok odgovor: ‘Htjeli ste ispast pametni, a ispali ste smješni’!

Autor: Dnevno

Vlasnica zagrebačkog Malog bara, popularna chefica Ana Ugarković prije dva dana na Facebooku je objavila status i opisala proceduru za dobivanje kredita za obrtna sredstva od državne agencije Hamag Bicro.

Ugarković je napisala što je sve ta agencija od nje tražila i to samo kako bi uopće razmotrili njen zahtjev, a lista potrebnih dokumenata je tolika da su na kraju stali na broju – 61. Ipak, čitajući komentare na njenoj objavi, može se primijetiti nekoliko komentara u kojim je ljudi prozivaju da to naprosto nije istina. “Poštovana, navedite gdje se to trazi sva navedena dokumentacija i tko je to zatrazio? Inace, pricate neistine”, napisala je osoba koja nije dobila Anin odgovor. Drugi komentar bio je još izričitiji, ali ni na njega poznata chefica nije odgovorila.

“Naravno kad ste poslali zahtjev za kredit BEZ IKAKVE DOKUMETACIJE, Niste poslali niti GFI niti poslovni plan a niti presliku osobne. Zamislite kojeg li problema. Nikad nije jednostavnije doći do kredita. Tolko o tome. Dakle, od dokumentacije se traži samo 9 dokumenata, od kojih je 5 standarnih:

•Standardizirani obrazac zahtjeva za zajam

• Izjave radi utvrđivanja statusa subjekta malog gospodarstva (Skupna izjava)

• Tablica kreditne zaduženosti

• Poslovni plan kroz pitanja.

Ako ste toliko nesposobni da neznate niti osnovno dostaviti, onda zamolite za pomoć nekog tko zna!

Meni je odobreno za 8 dana i dostavio sam svih 9 dokumenata. Dakle nije bilo nadopune jer sam dostavio sve što treba dostaviti! I odobrneo mi je u subotu! Htjeli ste ispasti pametni, a ispali ste smiješni!”

Našao se tu još jedan komentar koji demantira njene navode:

“bok. Za COVID kredit treba oko 10 dokumenata, baci oko na “popis dokumentacije”. Morat ces platiti jedino HROK i BON2. Ostalo je sve besplatno, osim vremena koje ces uloziti za sloziti plan. Popis dokumenata je univerzalan za razne prijave na sve njihove kredite ali nije potrebno prikupiti sve navedeno da bi poslala zahtjevi. Meni je trebalo 2 dana za sve slozit. Nije bed. 👍”

Ana Ugarković postavlja pitanje zašto kredit od Hamag Bicroa ne može zatražiti preko svoje komercijalne banke koja ima većinu podataka koje državna agencija traži, nego ih mora sama tražiti od banke, izdavanje nekih dokumenata i plaćati, pa onda prebacivati u Hamag Bicro, piše Plava kamenica.

Kredit o kojem Ugarković priča je zajam koji bi mikro, malim i srednjim obrtnicima trebao osigurati dodatnu likvidnost nakon krize uzrokovane korona virusom.

Da bi ga netko dobio mora dokazati da mu je promet pao minimalno 20 posto zbog korona virusa.

Ana Ugarković je objavila listu dokumenata koje su od nje navodno tražili.

1. Skupna izjava

2. BON2 (ne starije od 30 dana)

3. Potvrda poreze uprave (ne starije od 30 dana )

4. Poslovni plan i popratna dokumentacija

5. Tablica kreditne zaduženosti

6. Preslike osobnih iskaznica osoba u vlasničkoj i upravljačkoj strukturi

7. Izjava o korištenim potporama

8. Financijsko izvješće (GFI POD)

9. Ponude – predračuni – troškovnici

10. Dokumentacija o legalitetu građenja

11. Pisma namjere, predugovori

12. Izvadak iz sudskog registra

13. Osnivački akti društva

14. Obavijest o razvrstavanju prema NKD 2007

15. Prijava poreza na dobit

16. Prijava – Rješenje poreza na dohodak

17. Kreditno izvješće HROK-a

18. Životopisi osoba u vlasničkoj i upravljačkoj strukturi

19. Izjava o korištenim potporama – dodatak 1

20. Izjava o korištenim potporama – dodatak 2

21. Izjava o korištenim potporama – dodatak 3

22. Izjava o korištenim potporama – dodatak 4

23. Izjava o korištenim potporama – dodatak 5

24. BON2 – dodatak 1

25. BON2 – dodatak 2

26. BON2 – dodatak 3

27. BON2 – dodatak 4

28. BON2 – dodatak 5

29. Financijsko izvješće (GFI POD) – dodatak 1

30. Poslovni plan i popratna dokumentacija – dodatak 1

31. Poslovni plan i popratna dokumentacija – dodatak 2

32. Poslovni plan i popratna dokumentacija – dodatak 3

33. Poslovni plan i popratna dokumentacija – dodatak 4

34. Poslovni plan i popratna dokumentacija – dodatak 5

35. Ponude – predračuni – troškovnici – dodatak 1

36. Ponude – predračuni – troškovnici – dodatak 2

37. Ponude – predračuni – troškovnici – dodatak 3

38. Ponude – predračuni – troškovnici – dodatak 4

39. Ponude – predračuni – troškovnici – dodatak 5

40. Dokumentacija o legalitetu građenja – dodatak 1

41. Dokumentacija o legalitetu građenja – dodatak 2

42. Dokumentacija o legalitetu građenja – dodatak 3

43. Dokumentacija o legalitetu građenja – dodatak 4

44. Dokumentacija o legalitetu građenja – dodatak 5

45. Pisma namjere, predugovori – dodatak 1

46. Pisma namjere, predugovori – dodatak 2

47. Pisma namjere, predugovori – dodatak 3

48. Pisma namjere, predugovori – dodatak 4

49. Pisma namjere, predugovori – dodatak 5

50. Prijava poreza na dobit – dodatak 1

51. Prijava – Rješenje poreza na dohodak – dodatak 1

52. Životopisi osoba u vlasničkoj i upravljačkoj strukturi – dodatak 1

53. Životopisi osoba u vlasničkoj i upravljačkoj strukturi – dodatak 2

54. Životopisi osoba u vlasničkoj i upravljačkoj strukturi – dodatak 3

55. Životopisi osoba u vlasničkoj i upravljačkoj strukturi – dodatak 4

56. Životopisi osoba u vlasničkoj i upravljačkoj strukturi – dodatak 5

57. Preslike osobnih iskaznica osoba u vlasničkoj i upravljačkoj strukturi – dodatak 1

58. Preslike osobnih iskaznica osoba u vlasničkoj i upravljačkoj strukturi – dodatak 2

59. Preslike osobnih iskaznica osoba u vlasničkoj i upravljačkoj strukturi – dodatak 3

60. Preslike osobnih iskaznica osoba u vlasničkoj i upravljačkoj strukturi – dodatak 4

61. Preslike osobnih iskaznica osoba u vlasničkoj i upravljačkoj strukturi – dodatak 5