NAJMANJE 90 MRTVIH U KABULU! Britanci panično odlaze: ‘Poraz znači da vas više nitko ništa ne pita! Talibane sada možemo samo moliti!’

U jučerašnjim terorističkim napadima u Kabulu, od kojih se jedan dogodio u zračnoj luci, a drugi u obližnjem hotelu, poginulo je najmanje 90 osoba, među kojima i 13 američkih vojnika i civila, a 150 osoba je ranjeno.

Američki predsjednik Joe Biden obećao je osvetu napadačima, rekavši da će ih ‘uloviti i natjerati da plate.

Kako javljaju strani mediji, strahuje se od novih bombaških napada.

11.20

Tom Tugendhat, član vladajuće Konzervativne stranke i predsjednik britanskog Odbora za vanjske poslove, rekao je da bi se “vlada mogla suočiti s najvećom talačkom krizom koju je Ujedinjeno Kraljevstvo ikad vidjelo”.

On je izrazio zabrinutost zbog toga što su američke snage dijelile obavještajne informacije s talibanima.

“Poraz znači da vas više nitko ništa ne pita.. a mi smo upravo poraženi, nemamo više nikakvog utjecaja u Kabulu. Nemamo nikakvog utjecaja na ponašaje Talibana osim da ih lijepo zamolimo i pokušamo ih ‘kupiti’ nuđenjem pomoći. Govorimo o ljudima koji nemaju nikakvog problema s ubijanjem”, ustvrdio je.

10:50

Uloženi su svi napori u uništavanje povjerljive dokumentacije kada je britanska vojka napustila svoje prostore u Kabulu tijekom napredovanja talibana, reklo je britansko Ministarstvo vanjskih poslova. Ova reakcija dolazi nakon izvještaja The Timesa koji tvrdi da su dokumenti s podacima o Afganistancima koji su radili za Ujedinjeno Kraljevstvo bili razbacani na podu. Ministarstvo je također priopćilo da su tri obitelji, spomenute u medijima, evakuirane na sigurno mjesto. Kako je pisao Times, dokumenti o Afganistancima koji su radili za Britaniju pronađeni su u utorak u prostorijama koje su pripadale britanskom veleposlanstvu.

10:20

Liječnici i medicinske sestre u Kabulu radili su cijelu noć kako bi pružili pomoć više od 150 ozlijeđenih u bombaškom napadu koji se dogodio u četvrtak u zračnoj luci u Kabulu. Bolnice, koje se ionako muče s manjkom osoblja nakon što su talibani preuzeli vlast, preplavljene su ranjenima. Kirurški centar u Kabulu, koji vodi međunarodno organizacija Emergency, primio je 60 ranjenih u manje od dva sata, među kojima je najmanje 16 osoba proglašeno mrtvima po dolasku. Zdravstveno osoblje koje je tek završilo smjenu vratilo se pomoći kolegama. Tri operacijske sale radile su čitavu noć, posljednji pacijent operiran je u 4 sata ujutro. Neki se nalaze na jedinici intenzivne njege i u kritičnom su stanju, piše BBC.

“Those who arrived could not speak, many were terrified, their eyes totally lost in emptiness, their gaze blank. Rarely have we seen such a situation.” Alberto, Medical Coordinator at @emergency_ngo hospital in #Kabul on today’s attacks at #KabulAirport #Afghanistan









