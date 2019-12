NAJLJEPŠA VIJEST GODINE: Našoj Mili su presadili koštanu srž i njena leukemija se povukla!

Nevjerojatne vijesti iz Philadelphije uljepšati će dan cijeloj Hrvatskoj i makar na tren zaboraviti ćemo na sve brige koje nas muče – Malenoj Mili Rončević, koja je duboko dotakla srce cijele Hrvatske, transplatirana je koštana srž, te se bolest povukla, ekskluzivno je saznaje 24sata.

“Upravo smo saznali da je maloj Mili, kojoj su ranije prognozirali 1 posto šanse za ozdravljenjem, uspješno transplatirana koštana srž. Mila je dobro i bolest se povukla!”, navode iz 24sata.

“Mila je trenutno dobro. Prošla je transplantaciju koštane srži od donora 1.11.2019. i zasad je sve više nego u redu. Nije se radilo o operaciji kao takvoj, nego o transplantaciji koštane srži nakon postizanja i održavanja remisije u trajanju od šest mjeseci. Transplantacija nije operacija nego kompleksan postupak koji uključuje pripremu tzv. kondicioniranje, odnosno postizanje uvjeta za primanje matičnih stanica donora i potom postupak oporavka i začetak stvaranja novih vlastitih obrambenih stanica, a prilikom kojeg se mora boraviti u potpunoj izolaciji jer ne postoji nikakav imunitet. Da bi se došlo do transplantacije, bolest se mora povući, što su oni postigli kroz mjesec dana nakon dolaska i održavali gotovo pola godine”, priča njezin otac Marin pa nadodaje: “Posljednjih pola godine u bolnici bio je pravi pakao”, kazao je Milin otac za 24sata.

“Mila, to uopće ne dvojim, nije obično dijete. Ona je psihofizički najjača osoba koju sam u životu vidio. Za nju ne postoji bol, umor, ljutnja, napor – toga u njenom sklopu jednostavno nema. Bez obzira na težinu situacije, na naše raspoloženje, na bolove ili patnje kroz koje prolazi, ona doslovno ne posustaje. Nikad. Nijednom nije rekla ništa čime bi pokazala da joj je loše, osim činjenicom da povremeno tjera medicinske sestre iz sobe i to na solidnom engleskom kojeg razumije u potpunosti, a priča u prijekoj potrebi. žena i ja smo ipak druga priča, kao i njena starija sestra koja nažalost razumije ozbiljnost situacije. Nama je povremeno zaista teško, što je i potpuno normalno s obzirom na situacije kroz koje prolazimo. Živci su sigurno stradali, ali nas Bog, nada i vjera nikad nisu napustili. To je ujedno i naš odgovor kako preživljavamo. Držimo se svi skupa, više nego ikad u životu, volimo se, molimo i smijemo kad god možemo” objašnjava otac.

Nada se da će se što prije vratiti kući, ali Mila se načelno godinu dana nakon transplantacije ne bi smjela voziti avionom zbog straha od infekcija. Ima i poruku za sve ljude koji su im pomogli na ostvarenju ovog čuda.

“Hvala vam Ljudi. Hvala Bogu na visini i Ljudima dobre volje. Da nije bilo vaše empatije, dobrote i intrizične zelje da pomognete, ništa od svega ovoga. Svaka kuna, svaka molitva i svaka dobronamjerna misao su sami za sebe spasili Milu i nebrojeno druge djece za koje ce se naći i osigurati sredstva. Svi koji su uplatili i jednu kunu, poslali i jednu lijepu želju, dio su njene pobjede, pobjede života nad smrti. Ljudski, a posebno dječji život, nema cijenu i zato je toliko apsurdna ta nevjerojatna cijena koju smo morali u punom iznosu platiti unaprijed. Ova je akcija pokazala i koliko je bitno da se svi mi držimo skupa i koliko puno možemo učiniti na taj način. Nevjerojatno smo zahvalni jer smo iskreno i otvoreno molili za pomoć i dobili je. Ne radi se samo o novcu. Radi se o ljubavi, podršci i molitvi svih ljudi koji su osjetili našu nevolju i patnju i nisu ostali hladni na nju”, poručio je Marin Rončević, tata malene Mile.