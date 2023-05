‘NAJGRUBLJI FALSIFIKAT O SRBIMA IKAD!’ Prkačin grmi u Saboru: ‘Dragi moj Sačiću, nas krivo uče, a i Krešu Beljaka’

U srijedu je nastavljena 16. sjednica Hrvatskog sabora s početkom u 9:30 sati. Glavna tema rasprave je prijedlog izmjena Zakona o kreditnim institucijama, koji je predložen od strane klubova SDP-a i Možemo. Ove izmjene zakona imaju za cilj zaštititi dužnike tako da njihovi dugovi ne mogu biti prodani bez prethodne obavijesti o kupcu i datumu prodaje.

Prema sadašnjem zakonu, kreditne institucije mogu prodavati dugove dužnika trećim stranama bez prethodne obavijesti o toj prodaji. Međutim, ovaj prijedlog ima za cilj promijeniti tu praksu i osigurati da dužnici budu obaviješteni o prodaji svojih dugova.

Prkačin dijeli lekcije o Srbima

Prvo je za govornicu stao nezavisni zastupnik Ante Prkačin.

“Prvo ću se osvrnuti na sramnu odluku Vlasti da ne prizna u evidenciju vjerskih zajednica hrvatsku pravoslavnu crkvu. Visoki upravni sud jasno je dao uputstvo ministru Malenici da se postupi u skladu sa zakonom i da se prihvati registracija te crkve, ali to se pod pritiskom Andreja Plenkovića nije učinilo kako je trebalo.

Osvrnut ću se kratko i na kolegu Sačića. Rastužio se jako jer nas Aleksandar Vučić naziva ustašama. našeg predsjednika naziva ustašom, kao i sve nas. Tko nas nazove ustašama treba odmah prekinuti sve diplomatske odnose. Dragi moj Sačiću, mene baš nije jako naljutio kada me nazvao ustašom. Jer, dok mi ne riješimo što se događalo 41. i 45. na ovim prostorima, iz ovih podataka kojih imamo, gdje god je partizanska jama zakopana, pronađeno je pet, deset ili 150 puta više žrtava, monstruoznije likvidiranih nego što se očekivalo. Jasenovac je otkopavan i vrlo porazni rezultati su za one koji su širili laži. Na koncu, i zvanično je njihov šef josip Broz Tito proglašen devetim ratnim zločincem u povijesti čovječanstva.

Dakle, Krešo Beljak spomenu bratstvo i jedinstvo Hrvata i Srba, tokom pet stotina godina na ovim prostorima. To je najgrublji falsifikat koji može biti. Ta izjava je temeljni pokretač i poluga velikosrpske ekspanzije u Hrvatsku. Iza nje se krije puno ozbiljnija laž, a to je lažno prikrivanje srpske povijesti. Dakle, nas krivo uče, a i Krešu, kako su Srbi hrabri balkanski narod koji je odlučno stao u obranu kršćanske civilizacije od Turaka. A Srbi su jednu jedinu bitku u 300 godina vodili protiv Turaka, a nakon toga su im bili glavne sluge i vazali u svakoj bitci”, rekao je Prkačin.

Peović bijesna na Jandrokovića

Katarina Peović iz Radničke fronte javila se za povredu poslovnika nakon slobodnog govora Daniela Spajića iz Domovinskog pokreta, koji je u svojem slobodnom govoru govorio o povlačenju novca iz fonda za nacionalne manjine zbog nepoštivanja odrednica.

“Upozorila bih vas da bi trebalo na huškanje reagirati tako da se oduzme riječ zastupniku. Nakon Prkačina i njegovih bljuvotina, mislim da je sada stvarno vrijeme da reagirate”.









“Kolegice Peović, nisam shvatio. Kako bih ja točno trebao reagirati. Na što konkretno mislite?”, upitao ju je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

“Upravo je Spajić rekao da su Srbi radili protiv Hrvata. Prkačin je govorio o tome da genetski imaju neke stvari…”, rekla je Peović, nakon čega joj je Jandroković upao u riječ.

“Ja vrlo pozorno slušam što se događa. Kolega Spajić je govorio o novostima. Nije govorio o srpskoj manjini. To se vama može sviđati ili ne, ali ovdje nije bilo pozivanja na nikakvu mržnju. Kod kolege Prkačina isto nije bilo ništa sporno”, odgovorio je Jandroković.









Zatim se za riječ javio i Prkačin.

“Nazvati bljuvotinom moj govor, u kojem sam spomenuo deset činjenica i datuma… Ovo pogleda i srpska akademija i nitko od njih se ne usudi ući sa mnom u polemiku, a jedna šuša koja ništa od toga ponoviti ne zna, naziva moj govor bljuvotinom”, rekao je Prkačin.

“Sad ste imali priliku oduzeti mu riječ kada me nazvao šušom. Ono što je govorio je išlo na vrijeđanjem svih Srba…”

“Kolegice Peović, dobivate opomenu, molim vas sjednite. Nemojte provocirati. To su toliko očite manipulacije iz vremena koje je vama očito bilo bolje nego je sada”, rekao je Jandroković.

“Kada se ustaši kaže da je govorio bljuvotine, to je kategorija uvrede na razini one koje su upućivali Hitleru, a kada politički zastupnik zastupnici kaže da je šuša, to je argument ad hominem. A kada se ustaši kaže da govori bljuvotine…”

“Kolegice Peović sada stanite. Koga vi nazivate ustašom?”, rekao je Jandroković.

“Prkačin je rekao da se ponosi time da je ustaša”, rekla je Peović.

“Ne, nije to rekao. nemojte lagati”, već sam objasnio što je kolega htio reći. Molim vas da stanete. bavite se perfidnom i opasnom retorikom i želite mene dovesti u situaciju da me prikažete kao nekoga tko tolerira ustaštvo, što je netočno i ružno. I vi imate stavove koji su često radikalno lijevi, pa vas ne povezujem sa Staljinom. Kao što vi povezujete neke zastupnike s Hitlerom. Nemojte manipulirati. To je vrsta pritiska koja je vrlo dobro naučena za 40 godina komunizma gdje biste htjeli začepiti usta onima koji drugačije misle”, rekao je Jandroković.

“Nisam htjela vas uvrijediti”, rekla je Peović, na što joj je Jandroković odgovorio “Jeste, jeste”.

