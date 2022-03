‘NAJGORI MIRNODOPSKI ZLOČIN NAD VUKOVAROM!’ Predsjednik se nije oglasio povodom smrti žene koja je postala simbol otpora i obrane grada

Autor: Dnevno.hr

Ravnateljica vukovarske bolnice tijekom opsade grada, doktorica Vesna Bosanac, preminula je u ponedjeljak.

Vukovarska heroina postala je simbol otpore i obrane Vukovara te je pet puta svjedočila u raznim procesima na Haškom sudu. U svojim priopćenjima izraz sućuti obitelji Bosanac između ostalih izrazili su premijer Andrej Plenković i predsjednik Sabora Gordan Jandroković, ali ne i predsjednik Republike Zoran Milanović.

Je li se predsjednik trebao oglasiti? Naravno da jeste i njegovo nejavljanje u najmanju ruku je neprimjereno.

Smijenili je 2013. godine

Razlog ovakve predsjednikove reakcije možda seže u 2013. godinu kada je Milanović bio premijer. Naime, u lipnju te godine Vesna Bosanac je zbog duga bolnice, a odlukom Vlade, razriješena s mjesta ravnateljice vukovarske bolnice.

Udruga liječnika dragovoljaca, potpomognuta braniteljskim udrugama, oštro je tada reagirala na njezinu smjenu. Josip Klemm je tada poručio da zbog toga nijedan branitelj neće doći u Knin na proslavu Dana domovinske zahvalnosti.

Oštra Hebrangova poruka

“Njenom smjenom Zoran Milanović počinio je najgori mirnodopski zločin nad Vukovarom, to je gora granata od svih koje su na Vukovar padale. Vesna Bosanac je simbol opstanka i borbe svih koji su krenuli u obranu Vukovara još goloruki. Zoran Milanović ne zna što je ratna opasnost, a ona je vodila zdravstvenu službu u gradu u okruženju, on ne zna što je to pod mitraljeskom vatrom trčati po lijekove”, poručio mu je tada Andrija Hebrang, počasni predsjednik UHLD 90.-91. Dodao je da mu je neshvatljivo smijeniti humanitarku koja je “liječila i JNA vojnike i srpske civile pod jednakim uvjetima kao i druge”.