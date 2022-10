NAJDUGOVJEČNIJI ŽUPAN SPREMA BOMBU: ‘Osveta se servira hladna’, HDZ-ovcima zabija nož u leđa i odlazi! Čovjek iz sjene krenuo u kampanju

Autor: Dnevno.hr/E.P.

Najdugovječniji je župan u Hrvatskoj sa 6 osvojenih mandata, koalirao je sa gotovo svim bitnim strankama u hrvatskom političkom ringu, odolijeva Uskokovim optužnicama, a posljednje vrijeme bori se i protiv teške bolesti.

Sve je to župan Zagrebačke županije – Stjepan Kožić.

Koncem prošle godine Kožiću je Uskok pokucao na vrata, a od župana su zatražili da im preda dokumentaciju zbog prijave na kazneno djelo koje je, kako se sumnja, počinio u svojstvu župana.





Ima se, može se

Kožić je, tereti ga se, ručak platio iz županijske blagajne i to uknjižio kao trošak reprezentacije koji je nastao na sastanku s drugim državnim tijelom, a zapravo se radilo o njegovom privatnom trošku.

Doznalo se, Županija je po nalogu Stjepana Kožića prijavila da se radilo o ručku u zaprešićkom restoranu Trajbar, koji je održan u siječnju prošle godine.

No ručak se nije dogodio u tom restoranu, nego je Trajbar isporučio hranu i piće u bolnicu Merkur.

Slijedom toga je II. okr. vlastoručno potpisala narudžbenicu jednom trgovačkom društvu kojom je naručila konzumaciju u iznosu od 5.250,00 kuna…

Župan je, naravno, sve opovrgnuo.

“Sve ove godine obnašam dužnost župana časno i pošteno, što su više puta potvrdili građani na izborima. To ću dokazati i u ovom slučaju jer nisam počinio nikakvo kazneno djelo. Jučer sam osobno bio u policiji i nije bilo nikakve potrebe da policija upada u moj dom i radi pretres, kako se netočno prenosi”, priopćio je Kožić.









Netko ga sabotira?

Dodao je i da s obzirom na to da je postupak u tijeku ne može iznositi više detalja.

“Međutim, ne mogu se oteti dojmu, s obzirom na količinu neistina koja se iznosi u medijima, da se radi o politički motiviranom procesu kojemu je jedini cilj da me oblati u javnosti i pred građanima. Vjerujem u institucije RH, vjerujem da će dobro odraditi svoj posao i siguran sam da ću dokazati svoju nevinost”, dodao je Kožić.

S obzirom na sve što se radi u javnom sektoru i kako smo i ove godine (slučaj murterski načelnik) još jednom svjedočili da su janjetina, alkohol i žene lakog morala modus operandi brojnih čelnih ljudi prekobrojnih hrvatskih lokalnih jedinica, ovih 5250 kuna čini se mizerno.









Ipak, dovoljno je da se krenulo s pritiscima na župana od onih koji na tu poziciju pikiraju godinama, ali nikada nisu postali dovoljno jaki da sruše neuništivog čelnika.

U međuvremenu i godine čine svoje pa je župan imao zdravstvenih problema, a sve je to bilo dovoljno da političari željni županijske vlasti i slasti počnu raditi na usponu i planovima za eventualne prijevremene izbore.

A kako saznajemo iz dobro upućenog izvora iz Županije, Kožić je odlučio izazvati nove izbore zbog problema koje mu zadnje vrijeme zadaju HDZ-ovci i Andrej Plenković.

Stali mu na žulj

Naime, HDZ-ovci u županiji uvelike su počeli igrati po svome, sve su županove ljude od povjerenja polako pridobili na svoju stranu i sumnja se i da inkriminirajuće informacije koje dolaze u javnost stižu upravo iz HDZ-ove kuhinje.

Ipak, čini se kako će župan Kožić, vrlo popularni Štef, preduhitriti HDZ-ovce i napraviti svojevrsni politički trik.

“On planira dati ostavku samo dva dana prije isteka dvije godine mandata. Time bi osvetu HDZ-ovcima za sve nedaće koje mu zadaju servirao hladnu i otišao u tišinu svoga doma”, rekao nam je naš izvor.

A ta bi ostavka značila da Kožić izaziva prijevremene izbore jer ako se to dogodi prije isteka polovice mandata, ide se u izbore, a ako se to dogodi nakon pola vremena mandata, mijenjaju ga zamjenici.

Na taj bi način zabio nož u leđa HDZ-ovcima jer oni zapravo nemaju adekvatnog i prepoznatljivog kandidata za županiju, kao što to godinama nisu imali u Zagrebu (ako pokojnog Milana Bandića ne svrstamo kao njihovog čovjeka, jer on je bio svačiji i ničiji). Tim činom bi HDZ u županiji pao na najniže grane jer postoje opcije koje su se izgradile od posljednjih izbora i za preuzimanje županije se spremaju ozbiljno i operativno.

Mlad i ambiciozan

Sve to iz pozadine prati mladi Dario Zurovec, gradonačelnik svete Nedelje koji je sa svojih Fokusom na lokalnim izborima postigao veliki uspjeh i osvojio takozvani “zagrebački prsten”. Četiri važna grada i jako puno vijećničkih mjesta diljem županije veliki su politički kapital i svjesni su toga i u toj liberalnoj stranci.

Nije tajna kako Zurovec koji slovi kao uspješni gradonačelnik u bogatoj Svetoj Nedelji pikira mjesto župana i planira zagristi kolač kojeg čini ta velika hrvatska županija.

Ovaj je FER-ovac iako mlad, profiliran u županiji i znaju ga od sela do sela. Ugodnog je vanjskog izgleda, poznat kao jedan od fizički najspremnijih saborskih zastupnika, a političku karijeru usmjeravaju mu i jaki PR magovi koji su u političkoj areni uzdignuli u nebesa Miroslava Škoru i brojne druge figure.

“Zna se već da Zurovec planira kandidaturu za župana, on redovito osluhuje događanja i došla je do njega informacija da Kožić planira ostavku. Ima svoje veze i unutar HDZ-a pa je upoznat s time da ta stranka nema adekvatnog kandidata ukoliko dođe do izazivanja prijevremenih izbora, SDP je u rasulu, HSS je razvaljen iako bi mogao biti poželjan koalicijski partner ukoliko bude potrebe za time. Sve u svemu, miriše na nešto veliko”, rekao nam je izvor blizak Zurovcu.

Ima svoje adute

Inače, Dario Zurovec je rođen 25. studenog 1986. godine te je jedan od najmlađih gradonačelnika izabranih na izborima 2017.

Po struci je magistar inženjer elektrotehnike, a do izbora za gradonačelnika Svete Nedelje radio je kao programer u Ericsson Nikola Tesla d.d. na poziciji razvojnog i servisnog inženjera u OSS-u. Član Mense, voli knjige, sport, glazbu i filmove.

Na izbore je izašao kao nezavisni kandidat, a izabran je u drugom krugu sa osvojenih 53,17 posto glasova, pobijedivši bivšeg gradonačelnika Dragu Prahina i HDZ-ovog kandidata Damira Halužana.

Svoj drugi mandat na čelu Svete Nedelje osvojio je pobjedom u prvom krugu izbora 2021., sa osvojenih 64,48 posto glasova uz svoju stranku Fokus.

Neki mu žele prišiti potencijalne afere sa zemljištima u Svetoj Nedelji, a spominje se i sumnjivo zemljište za Matu Rimca i njegove Rimac automobile.

Ništa od toga nije dokazano kao kriminalno te Uskok nije pokucao na vrata ovom mladom, možda budućem županu Zagrebačke županije.