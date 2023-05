NAJBOGATIJI SRBIN ODLIKOVAO JOSIPOVIĆA! Pod sankcijama je EU, a težak je više od 800 milijuna dolara: On je srpski ‘Donald Trump’

Autor: Iva Međugorac

Bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović nedavno je izazvao pažnju medija u susjednoj Srbiji budući da je gostovao u Beogradu gdje je imenovan počasnim doktorom Univerziteta Braće Karić, gdje mu je počasni doktorat uputio najbogatiji Srbin Bogoljub Karić, koji je inače već neko vrijeme pod sankcijama Europske unije zbog ruskih veza.

Karić je inače rođen u Peći gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Prištini, na odjelu za geografiju, magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Nišu. Zajedno s trojicom braće i sestrom u Peći je početkom 70-tih osnovao obiteljsku tvrtku Braća Karić, a u tri desetljeća razvio je ogromnu kompaniju, odnosno poslovno carstvo koje se bavi telekomunikacijama, građevinom, financijama, obrazovanjem, medijima i trgovinom. Najeksponiraniji član dinastije Karić kako mediji u Srbiji laskaju braći Karić je upravo Bogoljub Karić, vlasnik privatnog sveučilišta i niza tvrtki u Srbiji i inozemstvu koji je ujedno nosioc ordena Svetog Save.

Osebujna biografija moćnog tajkuna

Kako to obično s imućnim poduzetnicima s ovih prostora biva i Karić je svojedobno koketirao s politikom pa je u Vladi Mirka Marjanovića obnašao dužnost ministra bez portfelja. Također je osnivač političke stranke Pokret snaga Srbije- Bogoljub Karić, a do sredine 2000-tih njegova kompanija bila je suvlasnik kompanije Mobtel Srbija zajedno sa PTT Srbijom. Bogoljub Karić ujedno je i osnivač Karić Fondacije preko koje ulaže svoja sredstva u humanitarne svrhe, no bez obzira na to jedno je vrijeme bio u egzilu te je za njime bila raspisana potjernica Republike Srbije.





On je u tom periodu slobodno paradirao svijetom pošto potjernica u drugim zemljama nije važila već je bila okarakterizirana kao politički motivirana. Par mjeseci prije ukidanja potjernice imućni Karić najavio je da se planira vratiti u rodnu zemlju, a Tužilaštvo za organizirani kriminal pak u prosincu 2016-te godine obustavlja istragu protiv Bogoljuba Karića te beogradski Specijalni sud ukida rješenje o pritvoru i povlači potjernicu. Karić se nakon 11 godina u egzilu krajem 2016-te vratio u Srbiju, a zanimljivo je da je lani tražio da mu se godina rođenja s 1954-te promijeni na 1974-tu. Ovog najbogatijeg srbijanskog poduzetnika naziva se čovjekom posebna karaktera i nevjerojatne biografije u čijem poslovnom carstvu diljem svijeta radi čak 60 tisuća ljudi.

Srpski Donald Trump

S Karićevim postojanjem upoznati su i američki mediji koji su ga svojedobno uspoređivali s Donaldom Trumpom. S kim god da uspoređivali, Karić je desetljećima u visokom biznisu kojega je razvijao i u vrijeme dok je živio u ruskom egzilu. Iako je imao političkih ambicija, one su s vremenom ipak prerasle u poslovne. Ti njegovi poslovi Karića su zbližili i s bivšim gazdom Agrokora Ivicom Todorićem kojega je podržavao u vrijeme kada se po hrvatskim medijima pisalo o slomu Todorićeva koncerna. Zgodno je reći kako je Karić aktivan i na društvenim mrežama gdje se svojedobno najavljivalo snimanje filma o dinastiji Karić, ali to do danas ipak nije realizirano mada bi to bez sumnje bila i više nego interesantna priča pošto je Karić najbogatijim Srbinom postao odrastajući u obitelji domaćice i trgovca, kao najmlađi od petero djece.

Novac zarađen od sviranja po svadbama i kafanskim slavljima Karić je uložio u pokretanje biznisa s braćom, posao je postepeno širio i 91-e postao prvi Internet provider u Srbiji, nakon toga u Srbiji je osnovao prvi privatni studij, kojega je pokrenuo i u Rusiji. U njegovom poslovnom carstvu našla se i privatna televizija, časopisi, banka i telekomunikacijska tvrtka zbog koje se i jest našao u problemima, nedugo nakon što se kandidirao za predsjednika Srbije. Protiv njega i brata podignute su kaznene prijave pod optužbom da su zloupotrijebili položaj i oštetili Mobtel za 60 milijuna eura. u isto vrijeme Karić je ušao na 41-u poziciju sto najbogatijih ljudi u ovom djelu Europe, a tada su poljski mediji tvrdili kako je Karić težak oko 800 milijuna dolara.

Kada su za Karića krenuli problemi sa zakonom, on odlazi u Bosnu, a iako mu je država oduzela dio imovine, on je nije želio ni tražiti nazad. Po povratku u Srbiju organizirao je veliku feštu, odnosno svadbu s 2000 gostiju za svoju mezimicu Danicu. Karić je inače otac četvero djece te je 40 godina u skladnom braku sa suprugom Milankom. Medijima u Srbiji pažnju su privlačila i Karićeva braća Zoran i Sreten, ali nema sumnje da je upravo Bogoljub stup obitelji i tvorac njihova bogatstva.