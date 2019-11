NAJAVLJENA NOVA VREMENSKA PROGNOZA: Orkansko jugo dizat će valove do 5 metara visine!

Autor: Dnevno

Loše vrijeme, posebice na Jadranu, obilježilo je protekli tjedan, a prema najavama meteorologa, kaos se nastavlja i dalje. Kako javlja HRT, kao i prošlih dana, i u nedjelju će samo Slavonija, Baranja i Srijem ostati pošteđeni vremenskih neprilika, te ostati bez upozorenja na moguće opasne vremenske pojave. Veći dio dana bit će suho i promjenljivo oblačno, uz najvišu temperaturu između 17 i 20 °C. Puhat će umjeren, u Podunavlju i jak jugoistočnjak.

U središnjoj Hrvatskoj također promjenljivo oblačno, a s jačim naoblačenjem kiše će biti uglavnom u drugom dijelu dana, osobito navečer, kada lokalno može biti i obilnija. Vjetar slab i umjeren jugoistočni, a najviša temperatura od 15 do 18 °C. U gorju i na sjevernom Jadranu i dalje upozorenja na obilnu kišu, te olujno i orkansko jugo. Valovi će ponegdje biti veći i od 5 metara. Kiše i grmljavine bit će osobito sredinom dana i poslijepodne, kada će jugo slabjeti i okretati na jugozapadnjak i zapadnjak, a more se smirivati. Temperatura zraka većinom od 14 do 19 °C, u gorju i niža.

U Dalmaciji većinom između 15 i 20 °C, uz jako i olujno jugo, na moru s orkanskim udarima i ponegdje također uzburkanim morem. Uz novo jače naoblačenje kiše, pa i uobliku pljuskova s grmljavinom, bit će glavninom u drugom dijelu dana, nerijetko i uz velike količine kiše, a jugo će tada početi slabjeti.

Na jugu Hrvatske umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, prema kraju dana intenzivnijom, uz grmljavinu. Puhat će jako i olujno jugo, a temperatura uglavnom biti između 17 i 20 °C.

U novom tjednu nestabilno, većinom uz jugo, te relativno toplo





U ponedjeljak na Jadranu smirivanje vremena, no uz umjereno, u utorak ponovno i jako jugo – vrijeme se ni idući tjedan neće stabilizirati. Uz dosta oblaka, povremeno će i dalje biti kiše, ali većinom u manjim količinama nego prošlih dana.

Podjednako će biti i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, te u gorju, dok će u sjevernijim kopnenim krajevima kiša u ponedjeljak uglavnom prestati, a ponovno je u mnogim mjestima najvjerojatnija u srijedu, kada je ponegdje moguća magla. Oprez je i dalje nužan zbog porasta vodostaja većih rijeka. Temperatura zraka u manjem padu, prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.