NAJAVLJENA NOVA RUNDA PREGOVORA: Cure detalji razgovora, Rusi poslali oštro upozorenje: ‘To bi imalo katastrofalne posljedice’

22:45 Potvrđen veliki sastanak: Kuleba i Lavrov oči u oči

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba potvrdio je da se planira sastati s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom u četvrtak, 10. ožujka. Kuleba je u ponedjeljak na ukrajinskoj televiziji rekao da ako je Lavrov spreman za ozbiljan sadržajan razgovor, onda je i on spreman. Kuleba je rekao da će razgovarati sa svakim kako bi se uspostavio mir.

22:40 Ruske ustanove sve češće mete napada u Europi

Muškarac je uhićen u ponedjeljak u Dublinu jer je u znak prosvjeda protiv ruske invazije na Ukrajinu kamionom prošao kroz vrata ruskog veleposlanstva, što je najnoviji incident protiv ruskih ustanova koje postaju meta napada u Europi zbog čega je Moskva zatražila zaštitu svojih diplomatskih predstavništava.

22:36 Pentagon: još 500 američkih vojnika u Europi

Pentagon je u ponedjeljak objavio da će još 500 američkih vojnika biti raspoređeno u Europu kako bi ojačali bok NATO-a, uključujući Poljsku, Rumunjsku, Njemačku i Grčku. John Kirby najavio je u ponedjeljak nova raspoređivanja vojnika koji bi trebali dati podršku američkim snagama koje se već nalaze u Europi nakon eskalacije ruske invazije na Ukrajinu.

22:35 Rusi objavili prekid vatre zbog evakuacije civila

Rusija je objavila u ponedjeljak navečer da će prekid vatre stupiti na snagu za nekoliko ukrajinskih gradova u utorak radi evakuacije civila humanitarnim koridorima. “Ruska Federacija objavljuje prekid vatre od 10 sati (moskovsko vrijeme) 8. ožujka”, za evakuaciju civila iz Kijeva kao i drugih gradova. To su još gradovi Sumi, Harkiv, Černjihiv i Mariupolj, objavilo je rusko ministarstvo obrane zaduženo za humanitarne operacije u Ukrajini u priopćenju koje su prenijele ruske novinske agencije.

22:30 Rusija upozorava: Odbijanje ruske nafte imalo bi ‘katastrofalne posljedice’

Zapadni čelnici, poput britanskog premijera Borisa Johnsona, zalažu se za manju ovisnost o ruskim zalihama nafte diljem Europe. Kao odgovor, zamjenik ruskog premijera Alexander Novak kaže da bi zamjena isporuka ruske nafte u Europu trajala više od godinu dana. Novak kaže i da bi zabrana ruske nafte dovela do “katastrofalnih posljedica” za globalno tržište i da bi cijene mogla gurnuti na više od 300 dolara po barelu. Za usporedbu, to je više nego duplo od trenutnih cijena. Nakon što je u ponedjeljak rano dosegnula vrhunac od 139,13 dolara po barelu, cijena nafte tipa Brent – međunarodno mjerilo – pala je na oko 125 dolara.

Kada je Moskva u veljači priznala neovisnost pobunjenih teritorija na istoku Ukrajine, Zapad je zamrznuo projekt Sjeverni tok 2 koji Rusiju povezuje s Njemačkom. “S punim pravom možemo donijeti sličnu odluku i uvesti embargo na isporuku plina putem plinovoda Sjeverni tok 1” kojim ruski plin stiže u Europu i koji je trenutačno pun “100 posto”, rekao je Novak. “No zasad nismo donijeli takvu odluku (…) Premda nas europski političari nagone na to svojim izjavama i optužbama”, istaknuo je.

22:25 Ukrajina: Više od 742 tisuće ljudi nema pristup struji

Ukrajinsko ministarstvo energetike kaže da više od 742.000 ljudi trenutno nema pristup struji diljem zemlje. Rečeno je da je situacija najteža u regiji Donjeck, gdje je više od 233.000 “potpuno isključeno”.

Ministarstvo je dodalo da je više od 238.000 Ukrajinaca bez plina. Nekoliko tisuća kupaca vidjelo je da im je pristup struji i plinu obnovljen u posljednja 24 sata, navodi se, ali “aktivna neprijateljstva prouzročila su nova oštećenja i prekide u električnoj mreži”.

22:15 Kuleba: Željeli smo razgovor Putina i Zelenskog

Ukrajinski ministar vanjskih poslova pozvao je da se realiziraju izravni razgovori ukrajinskog Volodimira Zelenskog i ruskog Vladimira Putina. Dmitro Kuleba rekao je da je Ukrajina svjesna da je Putin osoba koja donosi odluke Moskvi. Rekao je to u kontekstu činjenice da je treća runda pregovora završila bez značajnijeg uspjeha. “Odavno smo željeli izravan razgovor između predsjednika Ukrajine i Vladimira Putina, jer svi razumijemo da je on taj koji donosi konačne odluke, pogotovo sada”, rekao je Kuleba. “Naš predsjednik se ničega ne boji, uključujući izravan susret s Putinom. Ako se i Putin ne boji, neka dođe na sastanak, neka sjednu i razgovaraju”, kazao je.

22:10 Macron: Ne očekujem da će se ispregovarati prekid rata još tjednima

Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da ne očekuje da će se rat u Ukrajini uspjeti okončati pregovorima još tjednima. Rekao je da je ruskom predsjedniku Vladmiru Putinu rekao da prekid vatre mora doći prije pravog dijaloga ali da je Putin to odbio i time učinio njihove redovite razgovore teškima. “Ne mislim da će u narednim danima i tjednima doći do istinskog rješenja putem pregovora”, rekao je Macron.

22:00 OHCHR: Od izbijanja rata više od 1200 civilnih žrtava

Ured visokog povjerenika UN-a za ljudska prava (OHCHR) kaže da je od izbijanja rata u Ukrajini bilo više od 1200 civilnih žrtava. To uključuje najmanje 406 mrtvih i 801 ozlijeđenih, piše BBC. Rečeno je da je većina ozljeda zabilježena u regijama Donjeck i Lugansk u istočnoj Ukrajini. Brojke su konzervativna procjena i OHCHR je rekao da “vjeruje da su stvarne brojke znatno veće”. Ratne žrtve iznimno je teško potvrditi, osobito u razdobljima ili mjestima gdje se odvijaju intenzivna neprijateljstva. Tijekom vikenda, visoki povjerenik UN-a za izbjeglice Filippo Grandi rekao je da je više od 1,5 milijuna ljudi sada pobjeglo iz Ukrajine. Rekao je da je to “najbrže rastuća izbjeglička kriza u Europi od Drugog svjetskog rata”.

21:25 SAD još bez odluke o zabrani uvoza ruske nafte

Sjedinjene Američke Države još nisu donijele odluku hoće li zabraniti rusku naftu, priopćila je Bijela kuća. Tajnica za medija Bijele kuće Jen Psaki je tijekom današnjeg brifinga rekla da se interne rasprave još uvijek vode o ruskoj nafti dok dužnosnici vode raspravu o tome kako kazniti Rusiju za njezinu invaziju na Ukrajinu, prenosi Reuters.

White House press sec. Jen Psaki: “No decision has been made at this point by the president about a ban on importing oil from Russia, and those discussions are ongoing internally.” https://t.co/OICtD2kxqJ pic.twitter.com/8rYQ9edtOD

21:22 Zelenski zatražio pomoć američkih Židova

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u ponedjeljak je zatražio podršku američkih Židova, usporedivši ruski napad na njegovu domovinu s nacizmom. „Ovo je čisto nacističko ponašanje. Ne mogu to prikazati nikako drugačije“, rekao je Zelenski krovnoj organizaciji Konferenciji predsjednika američkih židovskih organizacija, u vrijeme dok traži borbene zrakoplove od Zapada, a od NATO-a zabranu letova iznad svog teritorija, što je zasad odbačeno.

Ukrajinski predsjednik nabrojao je gradove i mjesta koje su uništile ruske snage, kazavši da se brojčano nadjačani Ukrajinci bore svime što posjeduju, iako nemaju dovoljno oružja. „Bacaju se pod tenkove – čisto da shvatite što se ondje događa“, rekao je ukrajinski čelnik, koji je i sam Židov, u razgovoru putem Zooma.

Rusi ne puštaju stanovnike da napuste mjesta koja su napali, ne dopuštaju dostavu hrane i vode te su prekinuli pristup internetu, medijima i struji. „Sve se to događalo tijekom nacizma“, rekao je Zelenski. „Opstanak ukrajinske nacije – to će biti pitanje jednako kao antisemitizam. Svi ti milijuni bit će istrijebljeni“.

21:20 Viši dužnosnik Pentagona: Gotovo 100% ruskih borbenih snaga već je u Ukrajini

Prema američkom obrambenom dužnosniku kojeg citira CNN, Rusija je već lansirala više od 625 projektila na područje Ukrajine. Također je rekao da Ukrajina ima dovoljno oružja zemlja-zrak za zaštitu.

⚡️Senior Pentagon official: Nearly 100% of Russia’s combat power already in Ukraine.

According to a U.S. defense official cited by CNN, Russia has already launched more than 625 missiles against Ukraine. He also said that Ukraine has enough surface-to-air weapons for protection.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 7, 2022