Najava koja neće razveseliti one s planom za roštilj! Još češći pljuskovi s grmljavinom i obilnija kiša

Autor: Dnevno.hr

Nastavlja se nestabilno vrijeme i tijekom cijelog vikenda.

Naime, u nedjelju će na kopnu kiša i pljuskovi biti još češći. Zatim slijede tri sunčanija i stabilnija dana, ali ne i toplija, nego uz svježija jutra, naveo je za HRT u tjednoj prognozi Tomislav Kozarić iz DHMZ-a.

“U istočnoj Hrvatskoj će sutra biti promjenjivo oblačno, često uz kišu, grmljavinu i pljuskove, koji lokalno mogu biti i obilniji. Vjetar uglavnom slab sjeverni, a dnevna temperatura niža od današnje”, dodaje.





Pljuskovi s grmljavinom

“U središnjim kopnenim predjelima mjestimice kiša; uglavnom poslijepodne i pljuskovi s grmljavinom, lokalno moguće izraženiji. Oblačnije u prvom dijelu dana, a poslijepodne sunčana razdoblja. Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, najviša temperatura oko 23°C”, prognozira Kozarić.

“U gorskim krajevima sutra najoblačnije i najsvježije, povremeno s kišom te mjestimičnim pljuskovima. Lokalno može pasti i veća količina oborine. Na sjevernom Jadranu djelomice i pretežno sunčano, a uz mjestimice više oblaka mogući su lokalni pljuskovi, osobito poslijepodne. Puhat će slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak; navečer bura u jačanju uz sve veću valovitost mora. Jutarnja temperatura duž obale od 18 do 21°C, a danju do 28°C”, kazao je.

“Sutra u Dalmaciji djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. Ponegdje se očekuju pljuskovi s grmljavinom, najvjerojatniji poslijepodne u zaobalju, a u noći i ujutro prema otvorenome moru. Vjetar slab i umjeren sjeverozapadni te bura, osobito prema kraju dana. Najviša dnevna temperatura od 25 do 28°C, najniža uz more oko 19°C”, rekao je Kozarić.

I nakon vikenda promjenjivo

“Podjednako sutra i na južnom Jadranu – uz promjenjivu naoblaku moguća je mjestimična kiša i poneki grmljavinski pljusak, u prvom dijelu dana vjerojatniji na moru, a zatim duž obale. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, uz malo i umjereno valovito more. Temperatura od 20°C ujutro do 27°C danju”, dodaje.

“U idućim danima u unutrašnjosti djelomice i pretežno sunčano, a malo kiše moguće je uglavnom još u gorju početkom ponedjeljka te potkraj srijede. Sjeveroistočni vjetar u utorak će oslabjeti. Jutra će biti svježija, a dnevna temperatura podjednaka ili malo viša.

Na moru toplo i vrlo toplo te također pretežno i djelomice sunčano. U ponedjeljak je na krajnjem jugu još moguć poneki pljusak. Puhat će umjerena i jaka bura, podno Velebita i s olujnim udarima, u utorak će slabjeti, a u srijedu će biti i juga”, prognozirao je Tomislav Kozarić.