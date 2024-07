Nagledao se svačega, ali ovaj lik je ‘pobjednik’: Hrvat objavio molbu za posao koja je digla buru

Autor: V.S

Na tržištu rada postoje neka nepisana pravila, no kako ništa nije vječno, tako nisu ni ona. U moru prijava za radna mjesta poslodavci su se nagledali “svega i svačega”, no neke se prijave jednostavno ne zaboravljaju.

Jedna takva je ovih dana stigla na adresu jedne kreativne agencije, a osoba koja je objavila natječaj ostala je zapanjena pročitanim. “Ovo mora ostati u arhivi!”, napisao je on u objavi na LinkedInu, podijelivši screenshot maila kandidata koji je aplicirao za posao.

A dotični gospodin, reklo bi se, ima osebujan stil pisanja,

“Zanima me posao, ne volim pisati te CV, jer većina poslodavac na odogvara na e-mail, kao da živimo u vrijeme dok se pošta slala konjima, pa ću skratiti ‘max’ koliko mogu”, započeo je kandidat svoju atipičnu prijavu.

Tko je u pravu?

“Završio sam elektrotehničku školu, do sad sam radio posvuda i u svim sektorima, vezano uz ovaj posao, imao sam obrt za web dizajn i isključivo sam radio u turizmu, još uvijek imaju profil na Facebooku”, brzo je prešao “na stvar” pa istaknuo da je “godinama vodio određenu stranicu na Facebooku, isključivo iz svog ‘gušta prema prometalima i smetalima'”.

“Završio sam tečaj za program Unity 3D, “bilo je i nešto C++ programiranja, iako me to ku*** ne zanima. Znam radit u Photoshopu, stavit tuđu sliku na tuđe tijelo i ostale gluposti… Znam ponešto i što se tiče audio produkcije. Eto, toliko što mogu vezano za posao što tražite, ostalo ak‘ želite, morat ćete platiti”, piše na kraju ove unikatne molbe za posao.

Poslodavac koji je objavio prijavu kaže kako mu je “žao vidjeti da generalno dolazi do velikog srozavanja ikakve kreativnosti, pismenosti i želje da se netko zaposli” te da “ovo nije izdvojeni primjer”. A onda je ponovio i rečenicu koju čujemo na svakom koraku ovih dana…

Naravno, poslovna zajednica na LinkedInu, pogotovo oni s korporativnim fotkama na profilnoj, počeli su se zgražavati nad prijavom.

“Ja sam iskreno šokirana komentarima koji ovo odobravaju i pohvaljuju. Ne njegovim otuznim pokušajem da bude simpatičan a, da upotrijebim njegov nepismeni diskurs, “k**** ga ne zanima posao” vec ekipom koja ovo smatra normalnim”, kaže jedna gospođa.

No, dio ljudi je prepoznao ton kandidata za posao, kojemu je očito dosta toga da ne dobije povratnu informaciju o svojoj prijavi.

“Pročitajte početak rečenice i sve će vam biti jasno o čemu se radi. On je ogorčen jer poslodavci ne odgovaraju na e-mail. Izgubio je poštovanje prema njima i logični su onda ovakvi upisi jer se čovjek ustvari sprda zbog toga što ga prave budalom”, napisao je jedan komentator.

Dakle, tko je bez grijeha neka baci kamen prvi!