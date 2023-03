NADRAPALI ZBOG CIKLE I JEGERA! Radnici krali palete šakom i kapom, no zaboravili su isključiti GPS

Autor: I.G.

Nedavno je objavljena vijest o trojici radnika koji su dobili izvanredni otkaz i koji će uskoro završiti na optuženičkoj klupi zbog krađe robe iz tvrtki u kojima su radili. Prema optužnici, radnici su od 2019. do listopada 2021. godine neovlašteno uzimali i zadržavali za sebe 4493 palete koje su prodali na otkupnim stanicama. Osim toga, iz tvrtki u kojima su radili su neovlašteno uzimali “lom” robu koju su prodavali, a dobiveni novac međusobno podijelili, čime su oštetili tvrtke za oko 29.500 eura (222.0000 kuna), navodi se u optužnici.

Trojica radnika su Zdenko (54), koji je bio radnik Zvijezde, te Josip (37) i Stjepan (54), koji su bili radnici Pika. Početak krađe je otkriven kada su u tvrtki Zvijezda putem GPS-a primijetili da kamion kojeg je vozio Zdenko često odlazi na mjesto na koje ne bi trebao ići – krug tvornice Dioki gdje je bila tvrtka koja otkupljuje palete.

Od cikli do jegera

Tamo su mu potom napravili “zasjedu” i zatekli ga s hrpom paleta koje je donio na prodaju. Tako se klupko počelo odmotavati te je otkriveno kako je palete prodavao i Josip iz Pika. Stjepan je pak “pao” jer mu je Zdenko kobnog dana u kamionu iz kruga tvrtke potajno izvezao robu koju je ukrao iz skladišta.





Stjepan je kasnije priznao krađu i ispričao kako bi on donio robu do Zdenka, a on bi je potom izvezao van iz tvrtke. Nakon toga bi Stjepan robu stavio u svoj osobni automobil. Količina robe koju su ukrali je bila oko 10 do 15 tegli cikle, isto toliko krastavaca, nešto loma Belje sira te nešto loma Zvijezdinog jestivog ulja. Stjepan je također uzeo i tri Pikova jegera.

Državno odvjetništvo traži po godinu dana uvjetnog zatvora za trojicu radnika jer dosad nisu bili osuđivani. Također, pretpostavlja se da će morati tvrtkama u kojima su radili podmiriti štetu koju su krađama počinili, piše Danica.