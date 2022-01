‘NAĐEMO SE ZA 15 GODINA’ Oba muškarca uhićena zbog kritiziranja Plenkovića, odbila njegov poziv na kavu i upoznavanje

Premijer Andrej Plenković u utorak je pozvao na kavu muškarce koji su uhićeni jer su ga kritizirali na Facebooku.

“Ja ih pozivam da dođu na kavu u Banske dvore, pa da me malo upoznaju”, kazao je Plenković.

Pozvao ih je da ga saslušaju, pa ako ne promijene mišljenje o njemu, on će to poštovati. Napomenuo je i da nema nikakve veze s njihovim uhićenjima te da “policija ne radi po nalogu politike”.

Poziv odbijen

Međutim, uhićeni 49-godišnjak iz Zadra i 72-godišnjak iz Briševa, poziv, kako se čini, ne namjeravaju prihvatiti.

“Ja to nisam doživio kao ponudu, nego čisto kao jedan govor na televiziji, neformalni dakle. To nije poziv, kao prvo. A drugo, koliko sam ja razumio, on tvrdi da ćemo mi promijeniti mišljenje. Jer, za 5 minuta ne znam kakav on mora biti sugestivan govornik da bi on nekoga uvjerio za 5 -10 minuta da promijeni o njemu mišljenje”, rekao je za RTL Mladen Ćustić iz Briševa.

‘Lijepo od njega, ali za 15 godina da se nađemo’

“Lijepo od njega, cijenim to, ali recimo za 15 godina da se nađemo. Ja živ, a on na svom mjestu i neka upravlja Europskom unijom. Ja mu želim da bude, kako se zove glavni, da zamjeni Ursulu van der Leyen i da me ugosti u Bruxellesu. On bi bio sretan, a i ja bi bio sretan da poživim tih 12 do 15 godina”, rekao je Hrvoje Vrkić iz Zadra.

Njega, kao bivšeg branitelja brine velika smrtnost u braniteljskoj populaciji.

“Hrvatski branitelji svaki tjedan, svaki mjesec umiru na desetine, razumijete? Najviše branitelja umire od 52. do 58. godine i to je veliki problem”, upozorio je Vrkić.