Nadbiskup poslao pismo vjeroučiteljima: Traži da postrože vjeronauk u školama

Autor: Dnevno.hr

Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša uputio je pismo vjeroučiteljima na početku školske godine.

U njemu ih je pozvao da postrože vjeronauk kao predmet u školi.

Nadbiskupovo pismo prenosimo u cijelosti.





‘Iznova osvijestiti vrijednost naše misije i važnost škole’

“Drage vjeroučiteljice i dragi vjeroučitelji,

započela je nova školska godina koja stavlja pred vas, vaše učenike, njihove roditelje, učitelje i sve prosvjetne djelatnike nove mogućnosti i brojne izazove. Njezin početak s uobičajenim pripremama, uz redovitu odgovornost nosi sa sobom i jedinstvenu perspektivu.

U pripremi za nove vjeronaučne i odgojne aktivnosti, trebamo imati na umu naše učenike, posebno one koji prvi put sjedaju u školske klupe. Djeca i mladi predstavljaju neprocjenjivo blago za obitelji, Crkvu i društvo u cjelini. To blago povjerava se onima kojima vjerujemo. Stoga je ključno na početku školske godine iznova osvijestiti vrijednost naše misije i važnost škole kao neizostavnog mjesta ljudskog, kulturnog, društvenog i duhovnog rasta i sazrijevanja.

Biti vjeroučitelj jedan je od uzvišenijih poziva koji netko može primiti. Dostojanstvo našeg poziva temelji se na Isusu Kristu – Učitelju od kojega svi učimo. Poučavanje o vjeri u školi znači aktivno sudjelovati u poslanju Crkve. Vjeronauk u školi omogućuje važan dijalog između religije, Crkve i društva, posebice u području odgoja i obrazovanja, što je jedan od najefikasnijih načina humanizacije svijeta i povijesti. Jedan od aktualnih ciljeva obrazovanja je pomoći učenicima razviti svoj identitet te ih osposobiti za suživot s drugima, za otvorenost i dijalog, međusobno poštovanje i prihvaćanje.









‘Jednako zahtjevan u sustavnosti i strogosti poput ostalih predmeta’

Vjeronauk se izdvaja među ostalim predmetima jer ima sposobnost proširenja horizonta smisla, cijeneći i potičući druge školske discipline. Stoga Opći direktorij za katehezu inzistira na tome da “školski vjeronauk bude, kao i ostali školski predmeti, jednako zahtjevan u sustavnosti i strogosti poput ostalih predmeta. On mora prikazati kršćansku poruku i događaj istom ozbiljnošću i dubinom kojima ostali predmeti predstavljaju svoja saznanja. No on se uz njih ne smješta kao sporedna stvar već u potrebni interdisciplinarni dijalog” (ODK, 73).

Vjeronauk mora postati pravo središte dijaloga iz kojeg će učenici i drugi sudionici obrazovnog procesa učiti i pronalaziti nadahnuće. Da bismo to ostvarili, potrebni su nam kvalificirani, obrazovani, duhovni i predani vjeroučitelji. Može se reći da vjeroučitelj treba biti više od običnog učitelja – uz svoje pedagoške i metodičke vještine, treba posjedovati darove svjetla, mudrosti i snage Duha Svetoga. Zato su vjeroučitelji pozvani iskazati svim učenicima ljubaznost kako bi osjetili koliko nam je do njih stalo, koliko su nam dragocjeni i koliko nam znače njihove potrebe i snovi – dakle, koliko nam je stalo do njihovog dobra.

Kao Crkva, zajedno smo na sinodalnom putu, trudeći se razumjeti što nam Gospodin želi poručiti. Vaš sinodalni hod ostvarujete se u školama, učionicama, na školskim igralištima, među kolegama, učenicima, njihovim roditeljima i ostalim suradnicima. Pozvani ste biti vjerni i autentični suputnici Isusovih učenika, uvijek spremni pružiti obrazloženje nade koja je u vama (usp. 1Pt 3,15).









‘Gledajte hrabro prema budućnosti’

Želim vam da novu školsku godinu započnete ispunjeni radošću, posvećenošću, odgovornošću i motivacijom za zajednički hod s učenicima. U današnjem svijetu, gdje se često nudi besmisao i strah, vjera je ključna za cjeloviti razvoj osobe i izgradnju humanijeg društva u kojem će se ljudi međusobno poštovati, razumjeti i surađivati. Neka vaša prisutnost bude svjetionik na njihovu putovanju prema smislu i prihvaćanju života s povjerenjem i nadom. Budite im poticaj i pomoć u njihovu duhovnom i intelektualnom rastu.

Dragi vjeroučitelji, neka u vašim srcima nikada ne ponestane strasti za odgojem i evangelizacijom te odgovornosti kojom ćete se predano posvetiti svakom učeniku. Gledajte hrabro prema budućnosti i uvijek stavljajte učenika i njegovo dostojanstvo u središte vjeronaučnog procesa kako bi se istaknula njegova jedinstvenost, ljepota i originalnost.

Vjeroučiteljski poziv ima neprocjenjivu vrijednost za budućnost vjere, čovječanstva, društva i Crkve. Nikada nemojte sumnjati u važnost svog rada, čak ni u najizazovnijim trenutcima. Neka vam vjera u Krista bude neprestana podrška, snaga i izvor inspiracije za vašu odgojnu, kulturnu i evangelizacijsku misiju.

Na ovom putu neka vas nadahnjuju i prate Majka Marija i blaženi Alojzije Stepinac”, napisao je Kutleša.