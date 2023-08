‘Nadam se da će iz ovoga poslodavci izvući pouku’: Blagajnica pobijedila trgovački lanac na sudu, evo kolika je odšteta

Autor: Dnevno.hr

Revolt trgovaca koji traje, a koji je izazvao novi Zakon o trgovini kojim je propisano samo 16 radnih nedjelja u godini, bacio je sjenu na pobjedu blagajnice na sudu, gdje se sporila s trgovačkim lancem.

Naime, o njezinoj je pobjedi za N1 govorio njezin odvjetnik Bojan Doneski.

Blagajnica je, naime, imala više od tisuću sati prekovremenog rada. Njezin poslodavac, tada Billa, a danas njezin pravni sljednik Spar, to nije evidentirao. Odradila je to u razdoblju od 2010. do 2013. Niti je dobila naknadu za to, niti je dobila slobodne dane. U konačnici, pripada joj odšteta od oko 90.000 kuna, preračunato u eure.





Upornost se isplatila

“Podnijela je tužbu zbog isplate razlike plaće za prekovremeni rad. Prvostupanjski sud presudio je u korist stranke, drugostupanjski sud je u pogledu prekovremenog rada potvrdio presudu, da bi zatim Billa, danas Spar, podnijelo reviziju Vrhovnom sudu, gdje se stvar počinje komplicirati na način da Vrhovni sud ne prihvaća stavove ni zaključke prvostupanjskog i drugostupanjskog suda. U konačnici, odbija tužbeni zahtjev”, kazao je odvjetnik i dodao:

“Nakon toga smo podnijeli žalbu Ustavnom sudu, koji je ukinuo presudu Vrhovnog suda jer nije analizirao bitne stvari koje se tiču prekovremenog rada. Vrhovni sud sad mora ponovno u vidu imati činjenice utvrđene u prvostupanjskom postupku.”

Bila je ovo prilično neobična situacija za blagajnicu, koja je tražila anonimnost, gdje je ona sama bilježila prekovremene sate, koje poslodavac nije želio bilježiti. Mnogo je izborila upornošću.

“Uspjela je zahvaljujući osobnoj evidenciji i svjedocima dokazati da je radila i da poslodavac nije uredno bilježio prekovremeni rad, što je dužan Zakonom o radu.”









‘Nadam se da će iz ovoga poslodavci izvući pouku’

Vrhovni sud sada cijeli slučaj mora ponovno razmotriti.

“Spar je tužio moju klijenticu, ali svakako očekujemo da će Vrhovni sud ovaj put utvrditi da se radilo o prekovremenom radu”, kazao je odvjetnik i dodao:

“Nisam očekivao ovako nešto jer su takve tužbe bile redovan tijek. Prihvaćale bi se evidencije radnika i saslušavanje svjedoka. Nisam doživio da je Vrhovni sud ikad preinačio odluke prvostupanjskog i drugostupanjskog suda. Nadam se da će se praksa odlukom Ustavnog suda ustaliti i da će Vrhovni sud imati jedinstveno stajalište oko prekovremenog rada”, naglasio je odvjetnik i izrazio želju da će iz ovoga svi poslodavci izvući pouku.