NACIONALNI STOŽER TRLJA RUKE OD ZADOVOLJSTVA: ‘Pada broj novozaraženih, nastavlja se povoljan trend!’ Hoćemo li ukinuti neke mjere?

Broj novozaraženih osoba od koronavirusa iz dana u dan sve je manji.

U ponedjeljak je u Hrvatskoj zabilježeno 174 novozaraženih osoba, a preminulo je 39 osoba.

Smanjenjem taraženih od koronavirusa nastavlja se povoljan trend. Trenutno je 3276 aktivnih osoba oboljelih od koronavirusa, rečeno je na konferenciji za novinare Nacionalnog stožera.

Na bolničkom liječenju je 1742 pacijenta, a 139 na respiratoru (14 novih u odnosu na prethodni dan).

Alemka Markotić je rekla da unatoč ovim dobrim brojkama “i dalje moramo biti oprezni”.









“Mutirani virus pronađen je u Mađarskoj, a ima ga i u zemljama u okruženju. Takvi virusi su mnogo brži. Zašto je to važno? Još uvijek se stječe dojam i na to znanstvenici upozoravaju da se uvijek ponavlja onaj dio da se misli kako je to – negdje tamo u Kini, a ako i dođe, brzo ćemo ga zaustaviti. Moramo se koncentrirati i pratiti svojim ponašanjem i mjerama širenje tog mutiranog virusa. Imamo treći val koji može biti puno gori od onog drugog. Iznimno je važno da se pazimo, pratimo situaciju, a ljudi koji su bolesni trebaju se javiti svom liječniku. Oni koji su putovali u zemlje zapadne Europe ili južne Afrike ili su bili u kontaktu s osobama koje su tamo putovale, mora im se posvetiti dodatna pozornost”, istaknula je Alemka Markotić.

Dosad je cijepljenjo oko 47 tisuća osoba. U sljedeća tri tjedna primit ćemo veće količine Pfizer cjepiva tako što ćemo neke docijepiti, a druge početi cijepiti.

U ponedjeljak je krenulo docijepljivanje. “Svatko tko se cijepio dobio je karton gdje mu piše kada treba doći na docijepljivanje”, dodao je Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova.









Na upit ide li Arena “u mirovanje”, odgovoreno je kako se broj pacijenata koji se nalaze tamo u zadnje vrijeme smanjivao. “Tamo je sve dobro funkcioniralo i bolesnici su bili dobro zbrinuti. Činjenica je da je u Areni danas mnogo manje ljudi. Ona je služila za zbrinjavanje ljudi koji su prošli kritičnu fazu bolesti, ali još uvijek nisu bili za otići kući. No, sada to znači da će takvi bolesnici ponovno ići u bolnicu”, rekao je Božinović.

Alemka Markotić je dodala kako je to istina i da su tamo bili ljudi pred kraj bolesti koji se nisu mogli vratiti ili svojim kućama ili u domove za starije osobe. “Taj model je jako pomogao. Na dnevnoj bazi je to balans primanja i otpuštanja bolesnika i to pratimo i dalje”, istaknula je.

Na konferenciji za novinare bilo je riječi i o nuspojavama na cjepivo.

“Do sada su bile ukupno prijavljene 122 sumnje na nuspojave na cjepivo. Bilo je i ozbiljnih alergijskih reakcija. Uglavnom su to bile nuspojave blagog tipa, a nekoliko težih se razmatra jesu li posljedica cjepiva, a kako je riječ o alergiji tada je nuspojava na cjepivo”, rekao je Krunoslav Capak. Dodao je kako osoba može nakon 42 dana dobiti drugu dozu cjepiva.