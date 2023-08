Načelnik Žegla tukao vlasnicu kafića pa došao na dodjelu sredstava za žene: ‘Ona je prvo mene, a onda sam ja nju’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Žarko Žgela možda je istupio iz HDZ-a, ali je i dalje na funkciji načelnika općine Severin iako su ga nadzorne kamere snimile dok je udarao vlasnicu lokalnog kafića.

U najnovijem istupu za RTL Direkt pokušao je objasniti da nije kriv te da je bio izazvan.

Ovako je izgledao telefonski razgovor sa Žgelom:





Mislite li da bi trebali dati ostavku zbog te snimke?

Žgela: Zašto bi ja dao ostavku?

Pa istukli ste ženu pred kamerom.

Žgela: Ona je mene udarila, nisam ja nju! Onda sam kasnije ja nju.

Nakon svega vi ne smatrate da bi bilo moralno da date ostavku?

Žgela: Ah, ne!









Podignuta optužnica za premlaćivanje vlasnice kafića

Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru je 7. kolovoza podignulo optužnicu s kaznenim nalogom protiv hrvatskog državljanina (Žgele) zbog počinjenog kaznenog djela nasilničkog ponašanja. Tereti ga se da je 9. srpnja oko 23 sata ispred ugostiteljskog objekta u Severinu, u prisutnosti više osoba postupio u nakani da ponizi vlasnicu tog ugostiteljskog objekta.









Tereti ga se da ju je, nakon što je prethodno uporno zahtijevao da mu se posluži piće, iako mu je ona rekla da napusti lokal zbog završetka radnog vremena, verbalno i fizički napao, odnosno govorio joj pogrdne riječi te ju vrijeđao. Tereti ga se i da ju je više puta udario otvorenim dlanom po desnom i lijevom uhu te obrazima, kao i zatvorenom šakom u potiljak i rame, što je kod vlasnice ugostiteljskog objekta izazvalo osjećaj poniženja i straha.

Dodjeljivao sredstva u programu za žene

Svemu navedenom unatoč, Žgela ne namjerava dati ostavku. Da ironija bude veća, isti tjedan kada je kazneno optužen za nasilje nad ženama, došao je na dodjelu sredstava za zapošljavanje žena u sklopu programa Zaželi.

Vlasnica kafića koju je pretukao je zgrožena.

“Normalno da me vrijeđa, to nije normalno. Mislim kud je otišla naša država, on je još i dalje na tom mjestu. Mislim to mi nije jasno. I dodjeljuje nagrade. I to ženama”, kaže napadnuta vlasnica kafića Iva Milka Kramarić.

Ni u tome prozvani načelnik ne vidi ništa sporno. Na pitanje je li dobar primjer da baš on dodjeljuje nagrade ženama u isto vrijeme dok je tukao ženu i kada je zbog toga podignuta optužnica, Žgela odgovara protupitanjem: “Zašto ne? Pa žena smije mene tući?”.

Novinaru su mu odgovorili da se na snimci vidi samo da je on bio taj koji je tukao, no Žgela opet tvrdi da nije točno.

Zaželi je program zapošljavanja žena koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, a vodi ga Ministarstvo rada koje se o čitavom slučaju još nije oglasilo.