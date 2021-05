NAČELNIK OPĆINE BOROVO: ‘Tražit ćemo smjenu odgovornih u policiji! Kako se možemo osjećati sigurni ako hrvatska policija to dozvoljava?’ Ozbiljno optužio Penavu!

Autor: M.P.

Na Facebook stranici Općine Borovo objavljen je video incidenta koji se dogodio jutros u općini Borovo.

Na njemu se može vidjeti skupina ljudi koja prolazi ulicama i viče ‘Ubij Srbina’.

Za njima vozi nekoliko policijskih automobila.

Kako nam je potvrdila policija iz PU-vukovarsko-srijemske, incident se dogodio jutros oko pola 7 nakon obilježavanja Memorijala 12 redarstvenika.

“Nakon polaganja vijenaca na Memorijalu više osoba je pjevala i skandirala na neprimjeren način. Policija je brzo utvrdila sudionike i odvojila ih. Provode se kriminalistička istraživanja nad svim počiniteljima. Kada utvrdimo odgovornosti, biti će podnesene odgovarajuće prijave”, doznajemo iz policije.

O posljednjim događajima u Borovu i oslikavanju murala u centru Borova kod Veleprometove trgovine u razgovoru za Radio Borovo govorio je načelnik općine Borovo Zoran Baćanović. Na početku se osvrnuo na incident od jutros kojem je i sam svjedočio.

“Probudilo me pucanje petardi i uzvici, povorka o kojoj pričamo se kretala Ratarskom i Željezničkom ulicom u pratnji policijskih vozila, vikali su parole koje su katastrofalnog sadržaja. Sve sam snimio, policija ih je zaustavila kada su vidjeli da se snima i krenuli legitimirati. Mogu reći da to nije dobro postupanje policije koja treba čuvati javni red i mir, tražit ćemo smjenu odgovornih za incident, jer ako uzmemo u obzir koji je to potez, kilometar i pol kretanja kolone, to se ne može tek tako završiti, svi odgovorni će morati dati ostavku, kako se možemo sutra osjećati sigurni ako hrvatska policija to dozvoljava? Sutra ćemo uputiti zahtjev prema resornom ministru koji mora utvrditi propuste odgovornost načelnika policijske postaje Vukovar”, rekao je Baćanović.

‘Načelnik PP Vukovar Vlado Božić osobno je bio na licu mjesta’

Dodao je, načelnik PP Vukovar Vlado Božić osobno je bio na licu mjesta i mora reći što je njegova policija radila i zašto nisu reagirali.









Kako kaže, svemu je prethodilo jučerašnje oslikavanje murala u Borovu.

“Jučer sam tamo vidio policiju i skupinu mladića od 20-ak godina u crnom, izradili su skice za mural. Prišao sam tom mjestu i slikao nakon čega su me počeli psovati. Tražio sam zaštitu policije, postupili su korektno. Nakon toga je došla informacija da je Velepromet dao suglasnost tom udruženju da nacrtaju mural. Nakon toga se pojavila snimka, pjevane su neke pjesme uz bakljadu. Ne razumijem zašto se 30 godina nakon moraju dizati tenzije, tko su ljudi koji stoje iza toga. To su organizirane grupe koje u predizborno vrijeme žele rasplamsati strasti, nama nije do toga. To je prst u oko našim mještanima, korak unazad i to mora prestati”, rekao je.

Penava direktno kumovao

Smatra, konotacije nosi i lokalni izboru u Vukovaru i sve okupljeno oko gradonačelnika Ivana Penave.

“On je direktno kumovao tome, ako misli na taj način raditi, to nije dobro u jednom višenacionalnom gradu”, rekao je Baćanović.









Na kraju je pozvao na racionalno ponašanje i apelirao na mještane Borova da se suzdrže od nepromišljenih akcija.

“Vidjet ćemo što možemo da se posljedice jučerašnjeg događaja saniraju i kako možemo naš dio prostora ograditi od toga. Sve ću učiniti da se tenzije smire, morat ćemo u nekoliko narednih dana imati povećanu zaštitu policije u Borovu, tko zna što se može očekivati danas ili sutra”.