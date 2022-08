NA ZAŠTITU JE DRŽAVA POTROŠILA BAREM 13 MILIJUNA KUNA! Najčuvanija osoba u Hrvatskoj: Policajci su u moru plivali uz njega, na domjencima mu pregledavali hranu, a da nikomu nije jasno zašto

Autor: Mirko Jozić/7dnevno

Njegova obitelj napokon je odahnula i prodisala – tim riječima naši dobro upućeni sugovornici komentiraju nedavno donesenu odluku o ukidanju policijske zaštite zamjeniku glavne državne odvjetnice Dinku Cvitanu. Pod zaštitom je Cvitan bio šest godina, odnosno još od 2016., dok je još bio glavni državni odvjetnik, a iako je obitelj bivšega glavnog državnog odvjetnika sada ponovno spremna na vraćanje vlastite privatnosti, ne gledaju baš svi na ovaj potez blagonaklono pa tako jedan od naših sugovornika iz obavještajnih krugova upozorava da je Cvitan započeo ozbiljne i velike procese te da su zbog njega brojni osuđenici u bijegu, a to samo po sebi predstavlja veliku opasnost. Nije posve jasno na temelju čega je donesena odluka o ukidanju zaštite koju je Cvitan donedavno imao niti je našem sugovorniku jasno koji su temelji sigurnosne procjene da za njega više nema opasnosti.

Sigurnosna procjena

Da bi se takva ozbiljna odluka donijela, treba obaviti razgovor s Cvitanom o njegovim zapažanjima, a uz to, služba sa štićenom osobom prije donošenja odluke o ukidanju zaštite mora proučiti potencijalne rizike, što prema tezama iz obavještajnih krugova u ovom slučaju nije provedeno, nego je odluka po svemu sudeći donesena na temelju toga što nema novih izravnih prijetnji upućenih Cvitanu.

S druge strane, oni koji nisu skloni teoretiziranju kažu kako je Cvitanu zaštita ukinuta jednako onako kako mu je određena – na temelju sigurnosne procjene obavještajne zajednice, iako pojedinci smatraju da bi glavni državni odvjetnik i njegovi zamjenici trebali stalno imati zaštitu, posebice ako svoj posao obavljaju kako treba. Bilo kako bilo, Cvitan je prije šest godina zaštitu dobio jer su s njegovom ugrozom povezali bivšeg Dinamova gazdu Zdravka Mamića protiv kojega je USKOK pokrenuo drugi kazneni progon zbog optužbi za izvlačenje novca iz off-shore kompanija. Nakon što se u medijima pojavila teza da Cvitan ima zaštitu zbog otkrivanja kriminala jedne osobe vezane uz te tvrtke, Mamić je osobno potvrdio kako je preko vlastitih izvora doznao da institucije doista sumnjaju kako bi baš on mogao stajati iza Cvitanove likvidacije pa je bez najave osobno došao u prostorije Državnog odvjetništva i USKOK-a kako bi se prijavio na ispitivanje i eliminirao te optužbe.





Mamića tada nitko nije želio saslušati pa se on okrenuo i otišao, a potom organizirao konferenciju za novinare na kojoj je rekao kako je riječ o lažnim optužbama protiv njega, da bi se u međuvremenu doznalo kako je Cvitanov život u opasnosti zbog kontakata koje je Mamić stekao u pritvoru, gdje je upoznao člana bande Pink Panther kojemu se u Zagrebu sudilo zbog organizacije velike pljačke dostavnog vozila s novcem.

Nema progona

Godinama se Mamića bez ikakve službene potvrde povezivalo i s pripadnicima takozvane čepinske mafije, koja je preko njega nastojala upravljati Dinamom, a koja je i danas aktivna u podzemlju, no kako za to nikada nije postojala službena potvrda ili neka konkretnija istraga, teško je reći je li i zbog tih kontakata Cvitan strahovao za svoj život. Paradoks je, međutim, i u tome što je Cvitan šest godina imao zaštitu a da nikada nije iniciran kazneni progon protiv osobe za koju su službe sumnjale da iza tih prijetnji stoji. Cvitan je u međuvremenu od glavnoga državnog odvjetnika postao zamjenik glavne državne odvjetnice Hrvoj Šipek, a upućeni svjedoče da ni s njom, ali ni sa svojim prethodnikom Mladenom Bajićem nikada nije pronašao zajednički jezik. Prije svega zbog toga što je Cvitan svakoj aferi pristupao profesionalno, ne zamarajući se politikom i političkim napucima, što je u jednu ruku neobično i utoliko što se Cvitan u DORH-u i danas smatra kadrom predsjednika Zorana Milanovića.

Čiji god kadar bio, Cvitanova zaštita plaćala se iz državnog proračuna, koliko nas je to stajalo pokušali smo provjeriti u Ministarstvu unutarnjih poslova, od kojih odgovor do okončanja ovoga teksta nismo dobili. Prema jednoj računici koja nam je ustupljena, jedan mjesec čuvane osobe u prosjeku stoji oko 180.000 kuna, godišnje je dakle riječ o 2 milijuna i 160 tisuća kuna, što pak znači da smo Cvitanovu zaštitu u ovih šest godina platili oko 12 milijuna i 960 tisuća kuna. Međutim, neprekidna 24-satna fizička zaštita uz Cvitana je pružana i svim članovima njegove obitelji, na tom poslu stalno su bila angažirana 32 policajca, a Cvitan se, usput budi rečeno, vozio u blindiranom vozilu. Jedan dan uz ovakav opseg posla stoji oko 5000 kuna, govori nam još jedan dobro upućeni sugovornik koji napominje da se u ovakvim računicama nerijetko zaboravljaju troškovi koji se primjerice odnose na sam automobil, od goriva do guma nadalje, te naglašava da ni to na godišnjoj razini nisu mali troškovi.

Enormni troškovi

Kada se govori o Cvitanovim čuvarima, tada treba podsjetiti i da događaje iz 2019., kada im je u apartmanu u Zatonu, gdje su bili smješteni, ukraden pištolj, zbog čega su policajci bili suspendirani. Policija je, čuvajući Cvitana i članove njegove obitelji, provjeravala sve osobe koje su dolazile u zgradu u kojoj stanuje s obitelji, što je i njima samima nerijetko izazivalo neugodnosti premda su se s vremenom na takav tretman naviknuli. Takav tretman obuhvaćao je i blindirani auto s neposrednom policijskom pratnjom, u čijem je društvu Cvitan često viđan i na tržnici u Sesvetama na koju dolazi gotovo svakog vikenda. Oni koji Cvitana poznaju kažu da je za njega i njegovu obitelj takav oblik zaštite postao ozbiljno opterećenje. Kako i ne bi kada je zgrada u kojoj živi u Sesvetama gotovo postala štićeni objekt prve kategorije, policija je pred zgradom dežurala danonoćno, provjeravala su se sva parkirana vozila i cijelo okruženje, s blindiranim Mercedesom u pratnji dvaju policijskih SUV-ova Cvitan je dolazio i na posao, a sve lokacije na koje je zalazio prije njegova dolaska pregledavali su službenici protueksplozivnog odjela policije sa psima obučenima za pronalazak eksplozivnih naprava.

Sigurnosti radi provjeravale su se pošiljke koje je bivši glavni državni odvjetnik dobivao, baš kao i hrana i piće izvan njegova stalnog okruženja, odnosno na raznim domjencima na kojima se pojavljivao. I kada je odlazio na kavu u vlastitom kvartu uz Cvitana su budno stajali policajci koji su pazili da pred njega na stol dolazi zatvorena boca soka te su uz to vodili računa i o mlijeku koje se dolijevalo u njegovu kavu. Osiguravao se Cvitanu i njegovoj obitelji i odlazak na more pa su, osim pregledavanja smještaja, s njime i na plažu, uglavnom na osami, odlazili dečki koji su i u moru plivali u njegovoj blizini.

Nema smisla

Sve to možda bi i imalo smisla da je na koncu ove sage hrvatska javnost doznala tko stoji iza prijetnji bivšem šefu Državnog odvjetništva, što se do danas nije dogodilo pa i to ponešto govori o funkcioniranju domaćeg policijskog i pravosudnog sustava. Inače je zanimljivo spomenuti kako i bivši predsjednik Stipe Mesić i danas na sva događanja dolazi MUP-ovim službenim vozilom jer na to doživotno ima pravo koje on koristi. Vozilo kojim ga voze i onoga tko će ga osiguravati određuje Uprava za posebne poslove sigurnosti MUP-a koja je zadužena za sigurnost štićenih osoba, bilo da je riječ o aktualnim ili bivšim državnim dužnosnicima.









Dok je bio na dužnosti, Mesić je bio štićena osoba prve kategorije, nakon odlaska s dužnosti predsjednika koristio je pravo na ured i tajnicu, što mu je ukinuto u lipnju 2016., ali je zadržano pravo na doživotnu fizičku zaštitu. Bivši predsjednik Josipović je nakon prestanka dužnosti koristio fizičku zaštitu samo onoliko koliko to propisuje zakon, dok bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović još koristi pravo na zaštitu i vozača kojega se također nije odrekla. Ona fizičku zaštitu ima i u Hrvatskoj, ali i kada putuje u inozemstvo. Istovremeno u svijetu bivši predsjednici do kraja života imaju osiguranu adekvatnu zaštitu.