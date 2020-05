Na tržištu se pojavljuju prve trešnje! Cijena bi im mogla biti paprena, no to nije jedino po čemu smo daleko ispod europskog prosjeka

Kontinentalna Hrvatska i Dalmacija glavni su uzgajatelji slasnog sezonskog voća koje se, nakon jagoda, počinje prodavati diljem zemlje. Osim tržnica i trgovačkih lanaca, voće, ali i povrće, zbog pandemije koronavirusa pronašlo je još jedno prodajno mjesto, društvene mreže i dostavu na vrata. Tom trendu nisu odoljele ni ukusne trešnje koje na tržište dolaze prvo iz Dalmacije, a potom i iz kontinentalne Hrvatske. No, uzgojena količina ove godine nešto će biti manja, procjenjuju stručnjaci iz Smartera koji tvrde kako ovogodišnji uzgoj trešanja iznosi 650 tona, javlja Glas Slavonije.

Proizvodnja trešanja, prema službenim podatcima, 2016. godine odvijala se na površini od maksimalno 972 hektara (ha), no ona godinama već pada pa je prošle godini iznosila 681 ha. Shodno tome, godinama Hrvatska proizvodi i manje trešanja te je tako prošle sezone bila na 1091 tona, no prema procjenama, ova godina bit će i za upola manja. To dakako znači da ćemo biti obavezni uvoziti, a to smo radili i godinama kada je vlastiti uzgoj bio visok. Primjerice, samo prošle godine, Hrvatska je uvezla 723 tone trešanja u vrijednosti od 1,17 milijuna eura, a najviše ovog voća uvezeno je iz Grčke, 488 tona vrijednih 580.000 eura.

Uz to, zbog dva mraza, kontinentalna Hrvatska ostala je bez dijela svog uroda.

“Zbog znatno slabijeg uroda nego prethodnih godina i znatnog prekida u lancu opskrbe na globalnom tržištu zbog koronakrize te nedostatka radne snage u brojnim zemljama koje imaju veliku proizvodnju trešanja, kao i velike potražnje s tržišta Njemačke i skandinavskih zemalja, očekujemo da će ovo voće, u kojemu je Hrvatska u normalnim sezonama samodostatna, imati na tržištu iznimno visoku cijenu. Procjena je da će trgovački lanci ove godine manje na policama imati uvozne trešnje, te da će ovogodišnja cijena biti znatno viša nego prijašnjih godina”, zaključuju iz Smartera.

Polazna cijena ove će godine tako iznositi 40 kuna za kilogram na tržnicama, te čak 45 kuna u trgovinama jer trenutna otkupna cijena na područjima Dalmacije ne ide ispod 30 kuna, a niže bi mogla pasti tek kada se za sedam do deset dana na tržištu pojave trešnje iz kontinentalnog dijela Hrvatske.

Visoka cijena trešanja jedan je od glavnih razloga slabije konzumacije, a najveći potrošači ovog voća Dalmatinci su, dok kontinentalci češće uživaju u jagodama. Podaci koji se odnose na čitavu populaciju pokazuju da se dva i dva i pol kilograma trešanja konzumira po glavi stanovnika, dok je taj prosjek u razvijenim europskim zemljama nešto veći te doseže brojeve od oko osam, pa i više kilograma.

Dakako, na odluku o kupnji Hrvata često utječe cijena, ali i kupovna moć potrošača, a temeljem tih podataka, cijena trešanja u Hrvatskoj smije doseći cijenu od maksimalno 25 kuna za kilogram. Sve iznad te cijene smanjuje prodaju za 30 i više posto.

U svakom slučaju, praksa je pokazala kako se cijena zna kretati i tijekom sezone, pa je tako prema podatcima Tržišnog informacijskog sustava u poljoprivredi (TISUP), prošle godine prosječna cijena na tržnicama bila je 27,48 kuna, a tijekom glavne sezone kretala se od maksimalnih 38,75 kuna do 23,21 kune koliko je bila na vrhuncu sezone, krajem svibnja i početkom lipnja. Prosječna cijena u trgovinama u 2019. godini bila je 38,18 kuna, a kretala se u rasponu od 43,41 kune na početku sezone i nije se spuštala ispod 35 kuna za kilogram.