NA TIJELU CURICE PRONAĐENI MISTERIOZNI BROJEVI: Šokantni detalji ubojstva 12-godišnjakinje, nađena je u koferu

Autor: Mia Peretić

Francuska je šokirana stravičnim slučajem ubojstva 12-godišnje djevojčice Lole čije je tijelo nađeno u svezano u koferu nedaleko od zgrade u kojoj je živjela s roditeljima u Parizu.

Žrtva, koja je imala nekoliko posjekotina na grlu, otkrivena je u petak sa zavezanim stopalima i zapešćima i neobjašnjivim brojevima na tijelu.

Obdukcijom u subotu utvrđeno je da je umrla od gušenja.





Na tijelu pronađeni brojevi

Brojevi “1” i “0” pronađeni su na djetetovom tijelu, javlja francuska televizija BFMTV. Policijski izvor rekao je da brojevi nisu bile ispisani niti izrezani na djevojci, već su na nju “postavljeni” pomoću “uređaja”. Policajci još ne znaju što ti brojevi znače.

Nestanak djevojčice, koja je pronađena ispred stambene zgrade u 19. arondismanu francuske prijestolnice, majka je prijavila nakon što se nije vratila kući iz škole.

Policija je pokrenula istragu ubojstva i priopćila da je u podrumu zgrade otkrila tragove otmice. Detektivi su pregledali snimke CCTV-a na kojima se vidi kako žena ispred zgrade nosi kovčeg, piše Independent.

Na snimci se vidi kako je curica ušla u zgradu u društvu nepoznate žene, ali nikad nije stigla do svog stana. Policija je u podrumu našla tragove borbe, selotejp i skalpel.

Ranije je objavljeno da je nepoznata žena od curice zatražila pomoć oko kofera, no BFMTV kasnije je objavio kako su svjedoci rekli da je njih žena sa snimke zamolila za pomoć s teškim koferom te da su joj pomogli da ga prenese do auta. Tvrde i da su je vidjeli kako kupuje kroasan. U to vrijeme, vjeruje se, u njenom je koferu bila curica.

Isti kovčeg, vjeruju policajci, kasnije je pronađen nekoliko ulica dalje u Rue d’Hautpoul s tijelom djevojke. Lice učenice bilo je prekriveno trakom, stopala i šake su joj bile vezane, a prema izvješćima zadobila je nekoliko posjekotina na vratu.









🟠 INFO @CLPRESSFR Le corps d’une adolescente née en 2010 a été découvert cette nuit dans le 19e arrondissement de Paris. Il était dans une valise.





Elle avait disparu hier après midi alors qu’elle rentrait du collège. La brigade criminelle est saisie de l’affaire. pic.twitter.com/gbULYp3jtT — Clément Lanot (@ClementLanot) October 15, 2022

Šestero privedenih

Šest osoba je uhićeno u vezi s ovim slučajem, BFMTV piše da je među njima i žena koja je tražila pomoć oko kofera, kao i beskućnik koji je obavijestio policiju. No vjeruje se da beskućnik nema veze s brutalnim ubojstvom.

Dvoje od tih šestero pušteno je na slobodu. Le Parisien piše kako je u pritvoru još njih četvero, dva muškarca i dvije žene. Dodaju kako ne znaju kako su oni povezani s ubojstvom.