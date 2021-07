Na svečanosti spajanja Hrvatske nije dobrodošao predsjednik Milanović, ali zato je HDZ-ovac iz druge države? ‘Krasna poruka’

Autor: Dnevno.hr

Nakon godina i godina čekanja, napokon je stigao i taj dan!

Postavljanjem posljednjeg, 165. segmenta Pelješkog mosta dugog 18 metara, spojit će se konstrukcija Pelješkog mosta. Time će se hrvatski jug napokon povezati s ostatkom zemlje.

Radovi na mostu dugom 2,4 kilometra nastavljaju se u mjesecima koji su ispred nas, a prva vozila od Komarne do Brijeste trebala bi proći na proljeće.

Na protokolarnom dijelu sudjeluju brojni političari, no oni su uglavnom članovi HDZ-a Andreja Plenkovića, ili pak bivši HDZ-ovci.

Zanimljivo, nema predsjednika RH Zorana Milanovića, a politički analitičar i komentator Tomislav Stipić primijetio je jedno drugo ime.

Zanimljiva imena

“Spajanje hrvatskog teritorija neosporno je velik događaj, ponajprije za građane hrvatskog juga koji sada neće morati dva puta prelaziti granicu. To je nacionalni interes i neosporno pravo suverene države, neovisno o baljezganju Željka Komšića i kompanije. Ono što je ružno i maliciozno jest to što u protokolu povodom spajanja hrvatskog teritorija nije bilo mjesta za hrvatskog predsjednika, ali je bilo mjesta za predsjednika jedne stranke iz susjedne države. Krasna poruka”, napisao je Stipić na Facebook profilu aludirajući na prisustvo Dragana Čovića – šefa HDZ-a BiH.

“Ispunili smo sve što smo dogovorili. Most je na najvišoj razini visok 55 metara. To je most ispod kojeg bi, da je tu, prošao i Titanic. Kako vrijeme prolazi, ovaj most će biti zajedničko dobro, ali isto tako i most koji povezuje, ovo nije most koji dijeli. Trebamo ga zajednički osjećati i mi i BiH. Ovo je fizičko spajanje koje je ogroman događaj. Mnogi su doprinijeli, Vlade, zastupnici, stručnjaci, akteri. Došli smo u fazu da ga finalizira naša Vlada, ali ovo je zajednički hrvatski projekt. Ovdje je svatko nešto dao, mi smo to realizirali u trenutku kada smo bili najjači. Svi su pokušavali, ali smo mi došli u fazu kada su se stvari posložile. Ovaj most je 3 mjeseca prije roka spojen unatoč pandemiji” poručio je Plenković na spajanju mosta, a uoči samog protokola izjavio je kako je ovo samo tehnički dio, a da će drugi dužnosnici biti pozvani na “pravom otvorenju” kad završi cijeli projekt.