NA SVADBE I MANIFESTACIJE BEZ OGRANIČENJA! No, ovo su uvjeti…

Autor: Sanja Plješa

Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) upozoravaju da opća cijepljenost još nije na željenoj razini zbog čega je potreban oprez i u ljetnim mjesecima kako se ne bi ponovio scenarij od prošle jeseni.

Epidemiološke mjere popuštaju u brojnim državama europske regiji, a mnogi žele putovati u inozemstvo, odlaziti na glazbene festivale i sportska događanja ili putovati u ljetovališta.

Stoga je SZO/Europa pokrenula kampanju #SummerSense (#LjetniOprez), sa savjetima kako najbolje iskoristiti toplije vrijeme uz zaštitu od zaraze Covida-19.

Nacionalni stožer održava konferenciju za novinare na kojoj iznose nove podatke.

“S obzirom na povoljnije epidemiološke trendove i situaciju, ali nije vrijeme za totalno opuštanje, a to će doći kada ministar Beroš proglasi kraj epidemije, a nismo još u toj fazi, no donijeli smo novu odluku koja će se primjenjivati od 1. srpnja. To je još veće otvaranje, ali povezano sa stvaranjem uvjeta za sigurnost uvjeta za sve ljude. Cijepljene osobe, one koje su preboljele Covid moći će sudjelovati na nekim mjestima bez osiguravanja nekih posebnih epidemioloških mjera. No, te osobe će morati imati europske digitalne Covid potvrde. Od sljedećeg tjedna će biti omogućeno da se na pametnim telefonima instaliraju aplikacije koje će momentalno moći očitati QR kod s digitalne potvrde. Treća značajka je pojačani angažman i odgovornost općinskih i gradskih vlasti koji će davati suglasnost za održavanje manifestacija, ali morat će jamčiti sigurnost. Zbog toga što je riječ o zahtjevnoj zadaći, prvi put je donesena odluka skoro dva tjedna unaprijed kako bi se svi pripremili i organizirali kada je u pitanju potvrda te odluke. Ostaje zabrana javnih okupljanja kada je prisutno više od 100 osoba osim kada je riječ o okupljanju ljudi s digitalnom EU Covid potvrdom. Kada se govori o trajanju tih manifestacija one i dalje traju do 24 sata osim ako u tome sudjeluju osobe s EU digitalnom Covid potvrdom. Moći će sudjelovati i oni koji imaju negativne PCR testove”, rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Što se tiče terasa i kafića, okupljanje treba ograničiti na onaj dio koji pripada tom ugostiteljskom objektu. Stvaraju se gužve koje ne pridonose epidemiološkoj situaciji pa će se tražiti od lokalnih stožera da takve situacije organiziraju i preveniraju te spriječe lokalna okupljanja jer to nisu mjesta na kojima će se tražiti EU digitalne Covid potpore.

U privatnim svečanostima svi su se dužni pridržavati epidemioloških mjera. Kada je riječ o svadbama, svi će morati imati digitalne Covid potpore i to znači da više nema ograničenja broja ljudi koji će biti nazočni, ukljućujući i osoblje.

‘Sad je pravo vrijeme za cijepljenje’, rekao je Beroš

Dodao je kako idemo afirmativno kao i uvijek do sada, ali treba nam suradnji sviju pogotovo onih koji će organizirati manifestacije na svom području. “Svi moraju imati stožere civilne zaštite, komunalne i druge službe koji se mogu iskoristiti za kontrolu”, rekao je ministar unutarnjih poslova.

Ministar zdravstva Vili Beroš se osvrnuo da na “prijedlog HZJZ-a ministar zdravstva proglašava kraj epidemije, ali to će biti tada kada se procijepimo u tolikoj mjeri kada se više neće širiti virus”.

“Mislim da su današnje mjere na neki način prekretnica, one nas vode kraju epidemije i vode nas u suživot s virusom dok s cijepljenjem to ne postignemo. U Europi svjedočimo određenim događajima koji nas podsjećaju na staro normalno. Postoje elementi koji su uvedenu u digitalnu Covid potvrdu i konačno vidimo ‘svjetlo na kraju tunela’. Neki naši sugrađani planiraju se cijepiti na jesen, ali to je pogrešno jer cjepivo štiti najmanje osam mjeseci. Radimo i nešto puno značajnije, a to je onemogućavanje pojave novog vala u rujnu. Pozivam sve građane da slušaju struku. Sad je pravo vrijeme za cijepljenje, a jesen nije dobra odluka”, istaknuo je Beroš.

Božinović se osvrnuo na gledanje nogometnih utakmica te pozvao sve organizatore fun zona na oprez. “To nije dobro. Preporučili smo i rekli da to nije dobro. Naravno da svi navijamo i želimo našim Vatrenima da dospijemo na europski vrh, ali moramo biti odgovorni i čuvati jedni druge. Ukoliko sam dobro vidio vijest, danas imamo 200 tisuća turista, a vrlo brzo će se taj broj značajno povećati. Na graničnim prijelazima ćemo kontrolirati ulazak ljudi iz trećih zemalja, no veliki broj ljudi na jednom mjestu nije dobro. Na jednog Francuza u vrijeme sezone dođe jedan stranac, a na jednog Hrvata četiri do pet stranaca i to nije dobro za epidemiološke mjere. Naravno da je to dobro za gospodarstvo, ali je veliki epidemiološki rizik”, naglasio je Božinović.