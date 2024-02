Na snazi upozorenje za dvije hrvatske regije: Meteorolozi objavili kada bi kiša mogla stati

Kako navodi DHMZ, u ponedjeljak se očekuje umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, češćom u prvom dijelu dana, na Jadranu i u obliku pljuskova s grmljavinom.

“Popodne i prema kraju dana kiša uglavnom na istoku i u Dalmaciji. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab, u Slavoniji i Baranji umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na južnom Jadranu umjereno do jako jugo, a drugdje će prolazno biti bure i sjeverozapadnog vjetra. Najviša dnevna temperatura u većini krajeva od 10 do 15 °C.”, navodi DHMZ u prognozi za ponedjeljak. Zbog jakog vjetra meteorolozi su izdali žuti Meteoalarm za dvije hrvatske regije, zapadnu obalu Istre i Velebitski kanal.

“Mjestimice moguća pojačana bura. Najjači udari vjetra od 65-75 km/h. Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu”, navodi se u obrazloženju žutog meteoalarma.

U utorak se, pak, očekuje djelomice sunčano, no ujutro s promjenljivom naoblakom još mjestimice može pasti i malo kiše. “U utorak poslijepodne na zapadu zemlje većinom sunčano. U unutrašnjosti će puhati slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u istočnoj Hrvatskoj i jak sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu umjerena, ponegdje i jaka bura. Jutarnja temperatura zraka od 1 do 6, duž obale i na otocima između 7 i 11 °C. Najviša dnevna od 8 do 13, na Jadranu između 13 i 16 °C.”, navodi DHMZ.

Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz DHMZ-a za HRT je navela kako se i u nastavku tjedna na kopnu očekuje djelomice sunčano vrijeme, a uz više oblaka još ujutro može biti kiše. “S postupnim razvedravanjem jutra od srijede hladnija uz mjestimični mraz. Dnevna temperatura bez znatnije promjene, ali niža nego prethodnih dana. Na Jadranu većinom sunčano, oblačnije u prvom dijelu utorka kad uglavnom u Dalmaciji još može biti mjestimične kiše. U utorak će nakratko bura pojačati. Jutra hladnija, kao i na kopnu”, navodi Dunja Plačko-Vršnak.

Dakle, što se tiče kiše, povremenih mjestimičnih oborina bit će još u promjenjivi ponedjeljak, samo rijetko i utorak, te ponovno vjerojatno za vikend.