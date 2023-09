Na sjeveru Kosova ubijen policajac, stanje je napeto: Kosovski specijalci krenuli prema mjestu gdje su napadači

Sukobi između policije i napadača na sjeveru Kosova i dalje traju, objavio je kosovski premijer Albin Kurti nekoliko sati nakon što je u zasjedi ubijen jedan policajac, a drugi je ranjen.

Ubijena su i trojica napadača na kosovsku policiju.

Do pucnjave je došlo u mjestu Banjska. Kosovska policija tvrdi da su njihovi pripadnici napadnuti nakon što su primijetili blokadu ceste.





18:55 Džipovi i buldožer izlaze iz sela Banjska

Više različitih džipova izlazi iz sela Banjska, među kojima i Eulex vozila, kao i jedan buldožer, neslužbeno saznaje N1. Pojedini mještani okolnih sela navode da je osam vozila američkog KFOR-a stiglo u Banjsku.

18:50 Specijalci krenuli prema manastiru gdje su napadači

Novinarka RTK Edina Avdiu, koja stoji u blizini mjesta gdje se dogodio napad, vidjela je da su pojačane snage Specijalne jedinice otišle u pravcu manastira u Banjskoj.

“Pojačane snage Specijalne jedinice kosovske policije krenule su prije nekoliko minuta u pravcu mosta koji vodi ka manastiru u Banjskoj”, rekla je.









18:00 Čuju se pucnjevi

Vršitelj dužnosti direktora Kosovske policije za regiju Sjever, Veton Eljšani, izjavio je da je u Banjskoj, gdje je noćas ubijen kosovski policajac, u tijeku razmena vatre između policajaca i “teško naoružanih uniformiranih” osoba.



17:00 Kurti: Najmanje 30 napadača je okruženo









Kurti je rekao kako je najmanje trideset naoružanih napadača okruženo u blizini Banjske, na sjeveru Kosova. Policija ih je pozvala na predaju. Dodaje i kako su napadači profesionalci koji nose maske i teško su naoružani.

„Ima najmanje 30 profesionalnih, vojnih ili policijskih naoružanih napadača koji su okružili naše policijske snage, a koje pozivam da se predaju sigurnosnim agencijama“, kazao je Kurti tijekom konferencije za medije.

The murder & violence in the north is being perpetrated by these men—armed & organized professional forces in armored vehicles with no license plates. Let me restate: It is not ordinary Kosova Serb citizens but Serbian-state supported troops perpetrating these terrorist attacks. pic.twitter.com/2ipXu5rgFF — Albin Kurti (@albinkurti) September 24, 2023

Naglasio je da se skupina nalazi u i oko manastira u selu Banjska gdje je ranije u nedjelju napadnuta ophodnja.

16:30 Sukob još traje

Srpska pravoslavna crkva potvrdila je da su napadači upali u manastir u kojem su boravili hodočasnici iz Novog Sada.

„Vidimo naoružane ljude u uniformama, pucaju na nas, a mi uzvraćamo paljbu“, rekao je kosovski policajac Veton Eslhan za agenciju France Presse.

Kurtijeva izjava dolazi nekoliko sati nakon što je zasjedu prozvao činom terorizma i optužio vladu u Srbiji.

„Organizirani kriminal s političkom, financijskom i logističkom podršku dužnosnika u Beogradu napada našu zemlju“, napisao je na društvenim mrežama.

Kurti je u poslijepodnevnim satima objavio fotografije navodnih napadača na kojima se vide vozila bez registracijskih oznaka. Srpska javna televizija RTS ranije je izvijestila da su zatvoreni granični prijelazi Jarinje i Brnjak.

16:00 Jedno oklopno vozilo i maskirani ljudi kod Banjske

Na fotografiji objavljenoj na profilu manastira Visoki Dečani, vidi se najmanje jedno oklopno vozilo, kao i dvojica maskiranih muškaraca u blizini manastira Banjska.

URGENT STATEMENT OF THE #SERBIAN #ORTHODOX #CHURCH (SOC) regarding the latest armed incident in North #Kosovohttps://t.co/9jL5wgpuFg The Raška-Prizren Diocese (SOC) vehemently condemns the attack that took place this morning in northern Kosovo near the village of Banjska,… pic.twitter.com/GQN8bDeFTG — Dečani Monastery (@DecaniMonastery) September 24, 2023

15:30 Oglasio se KFOR: Spremni smo na reakciju

KFOR nastavlja pomno pratiti situaciju u Banjskoj, a trupe KFOR-a su prisutne u tom području i spremne su odgovoriti ako bude potrebno, navodi se u priopćenju ove misije.

KFOR continues to closely monitor the situation in Banjska, and KFOR troops are present in the area, standing ready to respond if required. pic.twitter.com/aIiDVOAckU — NATO Kosovo Force – KFOR (@NATO_KFOR) September 24, 2023

15:00 Vučić najavio izvanredno obraćanje

Vlada u Beogradu zasad nije komentirala situaciju na Kosovu, no predsjednik Aleksandar Vučić trebao bi se na tu temu obratiti u poslijepodnevnim satima.

Medijima će se tijekom popodnevnih sati obratiti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić koji će “razobličiti sve laži i podvale Albina Kurtija, tvorca kaosa i pakla na Kosovu”, priopćeno je iz Kancelarije za Kosovo.

