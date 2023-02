NA RUBU EGZISTENCIJE! Žalac odlučila sve razotkriti: Prave afere tek kreću, Plenković je za sve znao?

Autor: Iva Međugorac

Gabrijeli Žalac dozlogrdilo je da samo nju provlače kroz blato, tim riječima naš sugovornik komentira prepisku koja je nedavno dospjela u javni prostor, a koja je dio istrage protiv bivše ministrice i nekadašnje državne tajnice Josipe Rimac, a u kojoj se spominje AP odnosno po svemu sudeći premijer Andrej Plenković.

”Ona se dugo lomila, čak se i sastajala s Plenkovićem nakon pritvaranja, a sada je odlučila da joj je dosta svega i da se mora boriti za sebe. Nakon privođenja i ove afere ona se nigdje ne može zaposliti, ugrožena joj je egzistencija, obitelj joj jedva preživljava pazite ona je i majka, i supruga to što joj se dogodilo je potpuni slom i nije nimalo lako s time živjeti.

Žalac se potpuno povukla u svakom pogledu, ona je i danas u HDZ-u, ali je suspendirana, međutim ni od toga nema ništa”, kaže naša dobro upućena sugovornica te podsjeća da je Žalac po izlasku iz vlade pokušala pokrenuti vlastiti konzultantski biznis.





Privedena baš kada joj je dobro krenulo

”Njoj je korektno krenulo, imala je ugovor i sa Nexe grupom, ali kad je privedena sve su joj otkazali, ugasila je poslovanje, a nitko iz HDZ-a s njom više ne komunicira. Ona više nema što izgubiti, spremna je istražiteljima sve otkriti, a izgleda da bi to moglo biti gadno i za premijera Plenkovića i za kompletnu Vladu, sve s kojima je surađivala” nabraja naša sugovornica te napominje kako se niti jedna nabava pa ni ova za sporni softver nije mogla provesti bez premijerova odobrenja. ”On i sada nadzire rad ministara, pa oni ni na upite ne mogu odgovarati bez kontrole premijerovih ljudi, vjerovati u to da se ovakav milijunski posao mogao odraditi bez njegova znanja je suludo”, navodi nadalje naša sugovornica bliska Žalac te kaže da je dobro poznato da se i njena nasljednica Nataša Tramišak našla u nezavidnoj situaciji baš zbog ovog slučaja.

”Tramišak je jasno dala do znanja da joj se prijetilo, a govorilo se i da su te prijetnje stizale iz vrha Vlade”, kaže naša sugovornica. Mada nitko ne tvrdi da je Plenković izravno prijetio bivšoj ministrici, i premda je i sama Tramišak demantirala teze o pritisku premijerova savjetnika Zvonka Savića ta priča ostala je nedorečena, a sada na vidjelo izlaze nove neugodnosti. ”Žalac je slomljena, na jedan način je i izdana, a to što je Plenković hvali njoj ni najmanje ne koristi, jer on to izgleda čini radi samoga sebe, a ne radi nje i radi toga da bi se njoj na neki način pomoglo”, tvrdi naša sugovornica.

Bili su bliski, ali ništa od toga

Inače su Plenković i bivša ministrica Gabrijela Žalac doista godinama bili bliski, premijer je u njoj vidio veliki potencijal, a da priča bude do kraja intrigantna i sada djelatnici Ministarstva tvrde kako je sa Žalac bilo znatno lakše surađivati nego sa Tramišak koja je za razliku od svoje prethodnice djelovala pomalo kruto.

Mada Žalac nije bila kruta pored ovih afera oko koje je se istražuje ona je u svojem mandatu premijera u nezavidan položaj dovela i radi afere Mercedes, ali i radi toga što je pokosila dijete s nevažećom vozačkom dozvolom, a on je pak svo to vrijeme stajao uz nju i davao joj potporu, što i ne čudi kada se znade da je Plenković taj koji se založio za njen ulazak u Vladu.









Sada se izgleda priča svela na to da u ovoj priči svatko štiti sebe i svoju poziciju pa je i Žalac odlučila da krene tim smjerom i da progovori sve što je do sada skrivala o ogromnoj aferi koja će tek potresati vladajuće.