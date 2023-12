Na površinu izlaze mučni detalji bizarnosti Vučićeve kampanje: Išao čak i ‘preko leđa’ djece

Autor: Dnevno.hr

Nakon još jednih burnih, no predvidljivih izbora u Srbiji, na kojima je opet Vučićeva SNS osvojila vlast, na površinu isplivava sva sila bizarnosti koje prate ili se događaju u svjetlu glasačkog procesa u susjednoj Srbiji.

Čak su i Sjedinjene Države danas pozvale Srbiju da odgovori na zabrinutost Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS) oko nepravilnosti na izborima održanima u nedjelju. “Voljeli bismo da Srbija surađuje s OESS-om i odgovori na njegovu zabrinutost”, rekao je glasnogovornik State Departmenta Matthew Miller.

Tako se OESS očitovao i o “nasilju prema izbornim vlastima, novinarima i akreditiranim promatračima” te dodao kako se te nepravilnosti moraju istražiti. Njemačka ih je nazvala neprihvatljivima. “Srbija je glasala, no OESS je prijavio slučajeve neovlaštenog korištenja javnih sredstava, zastrašivanja birača i kupnje glasova”, priopćilo je njemačko ministarstvo vanjskih poslova. “To je neprihvatljivo za zemlju koja ima status kandidata za članstvo u EU.”

‘Napredjački cirkus’

Ipak, čini se, nisu znali da Aleksandar Vučić od malo čega, ako i od čega preže kad je riječ o ostanku na vlasti u Srbiji. No, “naprednjački cirkus”, kako ga nazivaju srpski mediji, stigao je pred same izbore u Novi Sad, a to je uvelike poremetilo ne samo ritam u gradu, već i gradski promet, kao i vozni red autobusa.

Tako su posljedice Vučićevih predizbornih aktivnosti osjetili i učenici srednjih škola koji putuju u Inđiju u školu. Naime, oni su tijekom jučerašnjeg dana obavijestili svoje profesore da neće moći stići na vrijeme u školu jer nema učeničkog prijevoza.

Direktori škola su zbog toga profesorima naložili da te sate opravdaju, a kao razlog izostanka prijevoza naveden je navodni štrajk prijevoznika Laste. S druge strane, u Lasti su demantirali navode o štrajku, a kao razlog izostanka učeničkih autobusa navode da su angažirani na prijevozu simpatizera na miting SNS u Novom Sadu.

‘Autobusi ukinuti za djecu, da bi vozili na miting SNS-a’

“Nije tajna, mi danas prevozimo simpatizere na miting SNS u Novom Sadu, nije istina da prijevoza za đake nema zbog štrajka Laste”, potvrđeno je za IN Medija. Učenici koji su članovi Viber grupe prijevoznika „Lasta“ dobili su obavijest ovog prijevoznika da će u srijedu 13. prosinca biti izmijenjen red vožnje što podrazumijeva prijevoz učenika samo u prijepodnevnim satima, kao i da poslijepodne prijevoz za đake iz Maradika, Krčedina, Novih Karlovaca i Stare Pazove neće prometovati.

“Lasta ne štrajka, mi danas vršimo prijevoz na miting SNS-a u Novom Sadu i to nije nikakva tajna. Kada se miting završi vozači autobusa vraćaju se u redovan promet. O tome su obaviještani putnici putem Viber grupe i danas cijeli dan ljudi pozivaju da se informiraju. Dakle štrajka nema, vozila su ukinuta za djecu da bi vozili na miting SNS u Novom Sad”, rekli su u Lasti.