NA POSAO IDE SVAKI DAN, ALI NIŠTA NE RADI! Zvonko nakon 40 godina rada priznao: Kćerka Melita o tome snima film

Autor: I.G.

“Ovo je moj posljednji vrisak…”, kaže Zvonko Vrsaljko (61), dugogodišnji prometnik vlakova na pruzi Knin-Zadar.

Nakon gotovo 40 godina rada na željezničkom kolodvoru u Benkovcu, Zvonko se sprema u mirovinu. No, s nostalgijom se prisjeća zlatnih dana pruge koja je nekada povezivala Zadar s kontinentom. Nažalost, danas benkovački kolodvor zjapi prazan, a zadnji putnički vlak prošao je 2014. godine. Iako pruga još uvijek postoji, tračnice su zarasle u korov, a klopot vagona čuje se samo u pričama mještana.

Tek nekolicina željezničkih radnika održava živost pruge, koja je nekad bila frekventna linija, no sada je samo tužna slika prolaznosti i tišine. Ipak, to nije spriječilo Zvonkovu kćer Melitu Vrsaljko da ovu prugu zabilježi kamerom. U svojem dokumentarnom filmu “Knin-Zadar”, koji traje 15 minuta, prikazuje Zvonka kao glavnog glumca koji igra ulogu prolaznosti i pustoši ove nekadašnje važne pruge.





O čemu se radi u filmu?

“U filmu je dokumentirano vrime u kojem se ništa ne radi, vrime u kojem vlak više ne dolazi. Čekamo ga ko Mesiju. A zlatno doba željeznice, ono je prošlo. To nikom nije nit‘ zanimljivo više. Prije je bilo puno putnika, puno robe, bilo je živo na kolodvorima, s guštom sam iša na posao, s guštom predavao službu. Kolodvori su uvik misto di se nešto dešava. U to zlatno doba te iste pruge koja sada propada, osjećao sam se zadovoljno. Imaš osjećaj da si ti tu plaću zaradio. A sad je nisam zaradio, nikakvu novu vrijednost ne donosim, ne radim ništa, vlakova nema…”, priča Zvonko sa sjetom u pogledu. Nije on kriv što vlakova više nema…

Melita Vrsaljko, dugogodišnja novinarka, ovoga se puta našla u ulozi redateljice te se njezin film “Knin-Zadar” uvrstio u konkurenciju regionalnog programa na ovogodišnjem ZagrebDoxu, međunarodnom festivalu dokumentarnog filma.

“Ljudi se znaju začudit kad me vide na kolodvoru s crvenom kapom pa misle “što ovaj radi ovde”. Reka sam ja svojim šefovima, predložio sam im da, osim što dužimo svake dvije godine one crvene kape, zadužimo i crvene noseve pa da u pravom smislu budemo klauni. E onda ćemo u potpunosti nasmijavat ljude”, šali se Zvonko.

Pruga Knin-Zadar izgrađena je krajem 50-ih godina prošlog stoljeća te je 1967. godine prvi vlak prošao tom trasom. Ovaj infrastrukturni projekt bio je značajan za tadašnju Hrvatsku, odnosno Jugoslaviju, no danas je samo blijedo sjećanje na neka druga, bolja vremena.

“Zadnji put pruga je bila u punom jeku kad se gradio autoput Zagreb–Split. Nakon toga – ništa. To nešto drugo govori. Prikazuje svu jad i bijedu našeg gospodarstva. Gledajte, mi sad imamo veliku luku koja je sposobna primiti sve vrste roba, luku koja je u srcu Europe i može prihvatiti najveće brodove, a nemamo ni jedan teretni vlak… To nešto govori o našem gospodarstvu”, komentira Zvonko veliku, novu međunarodnu luku u zadarskoj Gaženici, koja ne da nema željezničku vezu sa svijetom, nego nema nijednu međunarodnu brodsku ili trajektnu liniju.