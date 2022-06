NA POSAO BICIKLOM, A IMA SE ZA TESLU? Tomašević počastio u Holdingu

Autor: Ivor Kruljac

Prepirka zagrebačke vlasti i oporbe bila je očekivana i praktički neizbježna u sinoćnjoj emisiji “Otvoreno” na HRT-u, na temu prvih godinu dana mandata nove zagrebačke uprave i ključnih stvari koja ih je obilježila. ŠTO je obilježilo prvu godinu mandata nove zagrebačke gradske uprave? Jesu li opravdali povjerenje birača? Je li financijski Grad Zagreb na putu oporavka? Provode li se obećane reforme dovoljno brzo? Koji su prioriteti hrvatske metropole? O tome se večeras raspravljalo u HRT-ovoj emisiji Otvoreno koja nije prošla bez prepirki vlasti i oporbe.

“Vrlo sam zadovoljan kada vidim da ljudi koji su nas birali i dali nam povjerenje imaju strpljenje i za ovaj grad i novu garnituru jer svi znamo da se ništa preko noći neće moći promijeniti, odnosno da preko noći sigurno nećemo moći Zagreb pretvoriti u grad za 21. stoljeće kao što smo i obećali našim sugrađanima i sugrađankama”, ustvrdio je u emisiji Gordan Bosanac iz vladajuće zagrebačke stranke Možemo! vjerujući kako je gradska vlast napravila dovoljno s obzirom na predizborna obećanja u prvoj godini mandata. Istaknuo je i gradske natječaje za koje sada ljudi imaju povjerenja kako nisu namješteni, te da se Zagrebom općenito vlada na pravedniji i demokratičniji način, te kako su postavljeni temelji za konkretnije rezultate u budućnosti. No, s time se ne slaže HDZ-ov, Mario Župan. Kritizirao je pokušaje ukidanja mjere roditelj odgojitelj te je optužio zagrebačkog gradonačelnika, Tomislava Tomaševića, za nelegalno imenovanje nove uprave Holdinga 14. lipnja prošle godine. K tome se požalio kako je tijekom rekonstrukcije gradske uprave, koja sada broji 16 ureda, svega dva ureda dobilo gradske pročelnike, a ostali nisu. Bosanac je replicirao kako gradski uredi moraju imati kvalitetne kandidate što se zasada nije dogodilo, a također i kako državni zakoni propisuju kako se zapošljava u gradu.

“Svi projekti su stali. Što se tiče demokratizacije Grada Zagreba, mislim da je baš suprotno, da je totalna cenzura”, rekao je Župan.





Povijesna prilika

SDP-ov Renato Petek podsjetio je kako je Tomašević dobio ogromnu potporu birača na izborima, otvorivši mu povijesni priliku za mijenjanje načina upravljanja gradom.

“Za sada kao da je taj dio izostao. Građanima nije potpuno jasno i precizno predočeno, niti nama kao zastupnicima, točno smjer u kojem se ide”, komentirao je Petek, ali naglasio i kako ta prilika još uvijek postoji. Dodao je kako se “do rješenja koja svi očekujemo ne može tako lako doći u kraće vrijeme, ali se može jasno komunicirati koji će ciljevi biti ostvareni u pojedinim godinama mandata”. Pritom je ocijenio pozitivnim što je Tomašević nastavio dobre projekte prethodne vlasti Mostov gradski zastupnik Lovro Marković detektirao je više problema u gradu, poput manjka mjesta u gradskim vrtićima, te rekao kako su brojke gradnje novih vrtića i zapošljavanja novih odgojitelja, mizerni.

“Jako puno odluka se donosilo, nažalost, u Skupštini po hitnom postupku. Dakle, jedna velika stihija. Grad je u najgorem stanju ikada, trava se ne kosi, smeće se ne odvozi”, nabrajo je Marković probleme.

Novi model otpada nemoguć za provedbu

U očekivanju novog modela gospodarenja otpadom, Bosanac je ustvrdio kako su upravo ovdje napravljeni vjerojatno najveći zahvati. Marković je replicirao kako je malo nakon izbora došlo do zastoja s glomaznim otpadom na što je Bosanac kazao kako je to zbog odbijanja produživanja ugovora za gospodarenje otpada privatnoj tvrtci zbog toga jer Zagreb ima svoju tvrtku za to, Čistoću.

“Model koji smo imali zadnjih 20 godina je bio da se zapošljava u Čistoći, ali im se daje da išta rade, već se lijepo uzimaju privatne kompanije koje će se baviti otpadom u Gradu Zagrebu. Tih deset dana (kada je zastao odvoz glomaznog otpada) smo slušali o kataklizmi u Zagrebu, o tome da se svi gušimo u otpadu. Tih problema više nema zato što smo to vratili u ruke Čistoće. I to građani znaju i građani su strpljivi jer znaju da se taj veliki zaokret u gospodarenju otpadom neće dogoditi preko noći”, objasnio je Bosanac. Marković je potvrdio kako bi gradska tvrtka trebala biti potpuno iskorištena, ali kako se to ne vidi.

U Čistoći isto tako ima problema s javnom nabavom, a isto tako vi već od 1. 7. ambiciozno planirate provesti taj novi plan gospodarenja otpadom. Već u samom početku, kada se o njemu krenulo raspravljati u Zagrebačkoj skupštini, mi smo rekli da to neće biti moguće efektivno i kvalitetno provesti do 1. 7. Prema cjenicima koje je Tomašević predstavio čini da se ide prema kompletnom poskupljenju odvoza”, predviđa Marković dodatno se požalivši i kako ViO nema vodomjer, a Cestama nedostaje bitumena za asfalt. Bosanac je reagirao na navode o poskupljenju otpada ovijenvši ih potpunom neistinom i kako je sva filozofija nadolazećeg modela u tome da će ljudi koji recikliraju imati manje račune, a ljudi koji neće, imati će veće”. U sev umiješao i HZD-ov Mario Župan dodajući kako nema kvarta gdje je odvoz otpada ne preskoči barem jednom tjedno.









Tesla na privatno korištenje

U emisiji su se gosti dotakli i pitanja Holdinga, a Bosanac je, komentirajući loše stanje koje je bivša vlast ostavila, skrneuo pažnju kako je HDZ-ov Mario Župan bio u nadzornom odboru.

“U četiri godine koliko sam bio u NO-u nikad se članovima Uprave nisu davali privatni auti za korištenje, a Tomašević je omogućio Borisu Sesaru privatni auto za koji dobiva 9000 kn mjesečno te dolazi privatnim autom na posao, službeno ga vozi vozač i ide kući. A znate koji je to auto? Tesla! Gospodin Tomašević je omogućio članu Uprave kupiti Teslu. 9000 kn puta četiri godine mandata – 439.000”, ustvrdio je Župan. Petek se nadovezao kako je tu informaciju potvrdio i gradonačelnik Tomašević, te je gradski zastupnik vladajuće koalicije napomenuo kako nema potrebe za privatnim autom ako netko koristi službeni. Marković je istaknuo kako Holding treba temeljito restrukturiranje, ali kako se trenutno to ne vidi, a Bosanac navodi kako je proces u tijeku i ubrzo će se privesti kraju.

“Protivimo se prodaji plinare. Vidimo sada u ovoj krizi koliko je značajno imati svoju vlastitu tvrtku. Radi se o izuzetno značajnoj tvrtki u Hrvatskoj koja je najveći distributer plina”, ustvrdio je Petek.









Iduće godine infrastrukturni projekti?

Nezaobilazna je bila i tema obnove nakon potresa.

“Što se tiče obnove poslije potresa, sve škole bolnice i vrtići biti će obnovljeni za godinu dana. Projekti su predani, novac postoji u Fondu solidarnosti koji je produžen i nema sada prepreke za to. Uvjeren sam da će infrastrukturni projekti započeti od iduće godine. Obećali smo i mi ćemo i sagraditi 12 vrtića, to je ona naša demografska politika. I kreće se, naravno, što je gradonačelnik neki dan najavio, s Paromlinom kao jednim sjajnim kulturnim centrom usred Grada Zagreba”, obećao je Bosanac uz zaključak kako Možemo! i dalje uživa veliku podršku građana orema anketi u kojoj je zagrebačku gradsku vlast podržalo 66% građana.