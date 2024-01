Na pomolu novi veliki sukob? Stručnjak objavio upozorenje: ‘Balkan je rana puna gnoja’

Autor: Dnevno.hr

Pravu buru reakcija izazvao je u britanski novinar Edward Lucas, inače stručnjak na polju sigurnosti i autor nekoliko knjiga, nakon što je objavljen njegov autorski tekst u kojem je najavio dolazak trećeg svjetskog rata. Tako je Lucas u tekstu objavljenom u Daily Mailu naveo kako će se Britanija vjerojatno u roku od pet godina boriti u višestranom sukobu protiv Rusije, Irana, Kine i Sjeverne Koreje.

“To nije zastrašivanje. Riječ je ovotjednom upozorenju Granta Shappsa, koji je u svom prvom većem govoru kao ministar obrane najavio da se selimo iz poslijeratnog u predratni svijet”, naveo je autor knjige “Novi hladni rat: Putinova prijetnja Rusiji i Zapadu”.

Lucas je dodao kako se Zapad suočava s višestrukom krizom koja uključuje uspon Kine, ruski imperijalizam, vođe u Iranu koji pokušavaju izbaciti Amerikance i njihov utjecaj s Bliskog istoka, masovne pokolje u Izraelu i pojasu Gaze i latentne terorističke prijetnje, kao i velike promjene u globalnom gospodarstvu zbog masovnih migracija.

‘Kombinacija koja stvara najopasniju situaciju’

“To je kombinacija koja stvara najopasniju situaciju za Britaniju od 1945. Proživjeli smo hladni rat i prijetnju nuklearnog uništenja, ali smo se u borbi Istoka i Zapada suočili s jednim glavnim protivnikom. Pod šefom Kremlja Leonidom Brežnjevom Sovjetski Savez raspolagao je kolosalnim arsenalom i miješao se u politiku širom svijeta, ali su njegovi ciljevi bili u osnovi racionalni, za razliku od poremećenih prijetnji nuklearnom eskalacijom koje se sada često čuju od Putinova režima ili nihilističkih kultova smrti islamističkih ekstremista”, piše Lucas.

Nastavlja kako činjenica da je britanski ministar obrane tek sad postao svjestan ovog međunarodnog političkog kaosa naglašava ‘koliko su naivne i arogantne vlade Ujedinjenog Kraljevstva uništavale naše oružane snage već 30 godina. Nije samo Britanija, ni europski demokratski lideri nisu izgledali slabije od 1930-ih’.

Naglašava i kako domišljati američki predsjednik Biden ne može ni skupiti snagu da podrži Ukrajinu dok Vladimir Putin pokušava okončati njezino postojanje, i kao nezavisne nacije i kao bedem protiv ruske invazije na istočnu Europu.

‘Potreba za zaštitom Ukrajine najvažnije je moguće pitanje’

Potreba za zaštitom Ukrajine najvažnije je moguće pitanje – ali podrška SAD-u sve je manja i riskira da potpuno nestane ako Donald Tramp bude vraćen u Bijelu kuću kasnije ove godine, tvrdi Lucas.









“Trump je jasno dao do znanja kako misli da ostatak Zapada ima besplatnu vožnju na ramenima SAD-a. 2020. godine zaprepastio je predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen rekavši joj ‘NATO je mrtav’, i on to ozbiljno misli. ‘Morate shvatiti da ako Europa bude napadnuta, mi vam nikada nećemo pomoći i podržati vas’, rekao je na privatnom sastanku koji je izašao u javnost tek ovog mjeseca”, piše Lucas.

Novinar se u analizi dotaknuo i Balkana navodeći da se stanje može okarakterizirati kao septička jama koja se prelijeva.

‘Balkan je rana puna gnoja’

“Rat među našim susjedima desetljećima je nezamisliv, ali je era snažnog vodstva iz Washingtona, Londona i Pariza umrla s tom generacijom političara na čelu s Margaret Thatcher i Ronaldom Reaganom. Uskoro bismo mogli imati Trumpa u Bijeloj kući i krajnju desničarku Marin Le Pen u Elizejskoj palači. U međuvremenu, Kina se sprema izvršiti invaziju na Tajvan, Venezuela prijeti da će anektirati naftom bogatu regiju u Gvajani, a Balkan je rana puna gnoja”, smatra Lucas.