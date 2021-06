NA POMOLU NACIONALNA KOALICIJA! U pozadini se kuha nešto veliko: Plenković i Škoro mogli bi formirati vlast! Fali im samo jedna karika!

Autor: Željko Primorac

Protekli lokalni izbori u Splitsko-dalmatinskoj županiji po mnogočemu su bili posebni. Također, događaji nakon izbora mogli bi nagovijestiti neke scenarije prema kojima Hrvatska ide nakon idućih parlamentarnih izbora. Iz izbora u Splitsko-dalmatinskoj županiji možemo iščitati mogući scenarij formiranja saborske većine nakon idućih izbora, stremljenja pojedinih stranka i činjenicu da će nakon idućih izbora u sastavljanju saborske većine ideologija imati presudan utjecaj.

Dvije strane

No krenimo redom. U Splitsko-dalmatinskoj županiji od njezina osnivanja vlada HDZ. Ova stranka bez većih problema dobivala je župana. Sve do nekoliko zadnjih izbornih ciklusa nije bilo problema ni sa Županijskom skupštinom. HDZ bi, uz manje koalicijske partnere, redovito formirao skupštinsku većinu, a često je bio u prilici i da sam vlada. Međutim, nakon posljednjih izbora ni vjerni HGS Željka Keruma više nije dovoljan kako bi se sastavila skupštinska većina od 24 vijećnika. Koalicija HDZ–HSP nakon održanih izbora ima 18 zastupnika u skupštini, a Kerumov HGS četiri. Nedostaju dva zastupnika koja se pokušavaju pridobiti sa svih mogućih strana. U Skupštinu su još ušli Most sa sedam vijećnika, SDP sa šest, NLM–HSLS s pet, Centar ima četiri vijećnika, a Domovinski pokret tri.

S jedne strane formirao se blok između Mosta, SDP-a, NLM-HSLS-a i Centra, a s druge strane su HDZ i HGS. I jedna i druga strana imaju po 22 zastupnika. Ključna su tri zastupnika Domovinskog pokreta, koje i jedni i drugi pokušavaju pridobiti na svoju stranu. Domovinski pokret, koji je u kampanji naglašavao nužnost zaokreta u politici upravljanja županijom, ovdje se našao u nekoj vrsti prethodnice onoga što možemo očekivati nakon idućih parlamentarnih izbora na razini države. S jedne strane, DP SD županije traži promjene, bolje i transparentnije politike upravljanja, veću efikasnost i zaokret prema demografskoj politici.

Dakle, sve ono što DP traži i na razini države, a HDZ nikako da se uhvati ukoštac s navedenim problemima. S druge strane, iako je jezičac na vagi vlasti, ne može u koaliciju s lijevim strankama predvođenima SDP-om i dalmatinskim Možemo (Centar i NLM), iako su tijekom predizborne kampanje slali slične poruke o transparentnosti, restrukturiranju i efikasnosti županijske uprave. Jednostavno, sama bit postojanja Domovinskog pokreta kao čistog suverenističkog nacionalnog pokreta izgubila bi se u labirintima koalicijskog blata s platformom Možemo i njezinim derivatima.

Stranke i pokreti

No, za razliku od Domovinskog pokreta, Most nema nikakvih ideoloških zapreka da ulazi u razne aranžmane ni s dalmatinskim Možemo, pa ni sa SDP-om. Koalicijski pristup na bazi projekata najavili su u splitskom Gradskom vijeću, a na razni županije jedan su od stupova lijevo–liberalnog bloka. Pritom valja naglasiti kako mostovci bježe od ideoloških kvalifikacija svog bloka pa sve objašnjavaju koalicijom koja traži nužne promjene u komunalnoj politici. Prema njima, na lokalnoj razni ne postoji ideologija, nego samo komunalni problemi.

No je li doista tako? Kada bi Mostova konstatacija bila točna, onda na lokalnoj razini ne bi postojale ni stranke. Postajale bi ili isključivo nezavisne liste ili, još opasnije, samo jedna stranka. Ono što Most nikako ne može poreći jest činjenica da se ljudi u stranke uključuju, isključivo, na temelju vlastitih interesa ili na temelju ideoloških opredjeljenja. Nitko se u stranku nije upisao zbog toga što vodovod na relaciji Sinj – Trilj treba biti većeg promjera ili zato što u Solinu treba zakrpati dvije rupe na glavnoj prometnici. Na temelju navedenih parametara opredjeljuju se i birači.

U Splitsko-dalmatinskoj županiji DP se prihvatio jedne nezahvalne uloge – ideološkog vađenja Mosta iz ralja platforme Možemo. Ovdje treba naglasiti kako je velika većina mostovaca u SD županiji zaista ideološki potpuno na suprotnim polovima u odnosu na ekipu iz SDP-a, Centra i NLM-a (dalmatinski Možemo). Međutim, upali su u vješto postavljenu zamku koju su im platformaši pripremili kroz komunalnu problematiku. SD županija zaista ima velikih problema u strukturi upravljanja tvrtkama, ustanovama, samom županijskom administracijom pa i nije bio neki veliki problem ideologiju kamuflirati iza komunalija. Kada ovoj činjenici pridodamo i činjenicu da se u samoj strukturi HDZ-a SD županije niša bitno nije mijenjalo već desetljećima, onda nije nikakvo čudo što su platformaši i jednu nominalno nacionalnu orijentiranu stranku uvukli u de facto koaliciju.

Najvažnija brigada

U SD županiji konce koalicije koja je zarobila Most drži čelnik Nezavisne liste mladih Ante Pranić. Ovaj nekadašnji SDP-ovac, a potom mostovac, poveznica je koja povezuje sve opcije na dalmatinskoj ljevici. Treba imati na umu da Pranić i dalje održava izuzetno dobre odnose sa SDP-om iz kojeg je ponikao, a s bračnim parom Puljak (Centar) udružio se na proteklim parlamentarnim izborima. Svoj NLM na ovim izborima pojačao je za nekoliko tisuća glasova HSLS-a, a s Mostom, iz kojeg je istupio pod nikada razjašnjenim okolnostima, održava čvrste veze zahvaljujući Miru Bulju i Anti Kujundžiću. Zahvaljujući svim ovim kontaktima, Pranić se nametnuo kao neosporan lider “anti HDZ fronta” u SD županiji. Pranić je svjestan da u redovima DP-a ne prolaze njegovi mladenački izleti na Marakanu pa za predsjednika Županijske skupštine ističe ratnog heroja IV. Gardijske brigade HV-a Ivicu Kukavicu. Upravo je Kukavica trebao biti mamac DP-u da zagrize Pranićevu udicu te da se formira komunalna većina koja bi vrlo brzo pokazala svoje ideološko lice.









Jedan od osnovnih razloga zbog kojih DP nije pristupio osovini SDP – Možemo u Skupštini SD županije i podržao Ivicu Kukavicu jest to što se iza Kukavice skriva projekt Ante Pranića koji svim silama juriša na mjesto župana najmnogoljudnije hrvatske županije.

Nove koalicije

Kako bi spriječio ove planove, DP je u SD županiji izašao s prijedlogom da buduću vlast u županiji zajednički sastave HDZ, MOST i DP. U DP-u smatraju da bi 10 vijećnika Mosta i DP-a bili dovoljno snažna osovina koja bi prisilila HDZ na reforme, ali i kontrolirala tokove županijskog proračuna koji se s pripadajućim tvrtkama i ustanova penje i do nekoliko milijardi kuna.

Očito je da u DP-u Splitsko-dalmatinsku županiju smatraju i određenim testnim poligonom za buduće odnose na razini države. U ovoj stranci nikada nisu skrivali kako bi im najbliži koalicijski partner trebao biti HDZ. Međutim, umjesto partnera, HDZ se pod Plenkovićevim vodstvom prometnuo u ljutog neprijatelja DP-a. Plenković je svojevremeno iznosio i teze o sanitarnom koridoru koji treba podići oko DP-a kako nikada ne bi došao na vlast. Međutim, danas o rukama DP-a ovisi vlast HDZ-a u nekoliko gradova i županija pa bi Plenković priču o sanitarnim koridorima hitno trebao revidirati. Također, očito je kako u DP-u na Most gledaju kao na prirodnog i dugoročnog saveznika i na razni države s kojim bi imali dovoljno snage parirati HDZ-u u budućoj, eventualnoj, vlasti. Stoga su i razumljive sve akrobacije koje ova stranka trenutno radi u SD županiji kako bi Most iščupala iz čvrstog zagrljaja platforme Možemo.