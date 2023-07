Na ovoj plaži Srbi nisu dobrodošli: ‘Za vas nema ležaljke’

Autor: I.G.

Grčka je dugi niz godina privlačna destinacija za turiste iz Srbije, no nedavno su se počele pojavljivati priče o neugodnostima i diskriminaciji na popularnim grčkim plažama. Nakon nedavnih slučajeva krađe automobila srpskim turistima, nova tema koja je izazvala pažnju su ležaljke.

Jedna turistkinja iz Srbije podijelila je svoje iskustvo na društvenim mrežama, tvrdeći da joj je rečeno da “ležaljke nisu za ljude iz Srbije”. Ovaj incident navodno se dogodio na poznatoj plaži Paliouti, gdje su turisti bili odbijeni kada su pokušali rezervirati ležaljke. Kada su konfrontirali osoblje plaže s činjenicom da ne primaju rezervacije, dobili su odgovor da te ležaljke nisu namijenjene ljudima iz Srbije.

“Kao što sam ih dosad hvalila, sada moram uputiti ogromnu kritiku. na poznatoj plaži Paliouti kažu nije moguće rezervirati ležaljke, a već dva dana otkad smo ti, govore nam da su ležaljke rezervirane. Danas kada smo mu ih pitali ‘kako su rezervirane kada ste rekli da ne primate rezervacije‘, dobili smo odgovor “these sunbeds are not for people from Serbia” (ove ležaljke nisu za ljude iz Srbije).





‘Ogroman minus’

“Takav odnos prema Srbima smo prvi put doživjeli. I naravno, promijenili smo plažu odmah.. Veliki, ogroman minus”, napisala je ova turistkinja iz Srbije.

Ova objava izazvala je veliku pažnju među turistima, a mnogi su komentirali da su i sami doživjeli slične neugodnosti. Neki su svjedočili situacijama u kojima su im rekli da je slobodno mjesto rezervirano ili su ih nepošteno tretirali na temelju njihovog porijekla.

“Bili smo u ovom beach baru prije par dana i rečeno nam je da ne rade rezervacije, a onda kada dođete i vidite slobodno mjesto, kažu da je rezervirano…Nisu korektni prema Srbima i to se baš uoči.. Također, išli smo do Leuki ammos beach bar i tamo nam je rečeno da dodatno platimo za dijete što je OK, ali kada sam pitala da li dijete dobiva svoju ležaljku na ulazu su mi rekli možda, nisu sigurni”.

A onda kada smo ušli je neki lik dotrčao i rekao konobaru da nas smjesti u drugi red, da ne možemo u prvi. Naravno da smo se okrenuli i otišli. Pritom, ulaz u more je pun klizavog kamenja tako da baš i nije idealno, posebno za malu djecu”, jedan je od komentara ispod ove objave.

‘Doživjeli smo to nekoliko puta’

Neugodno iskustvo je nekoliko puta doživjela još jedna turistkinja.

“Na žalost doživjeli smo to isto nekoliko puta, najgori su bili prema nama na Zakintosu, s predrasudama su, a mi potrošili gomilu novca na otoku. Čak su nas i iz autobusa izbacili jer smo Srbi”, tvrdi druga članica ove grupe.









“Ja sam imala na Zakintosu neugodno iskustvo s vlasnikom restorana na plaži u Laganasu, doduše, bilo je davne 2008. godine ali sam htjela da naručim ribu i zamolila ga da mi on preporuči koja nema puno sitnih kostiju, a on me je prvo pitao odakle sam, ja kažem iz Srbije i on je meni na to rekao, “Uh, mislim da će to biti skupo za vas”.

Ja u šoku, odgovorim drsko, odakle mu pravo na takav komentar uopće i otkud on zna što je za mene skupo, a što ne…Hoću da kažem da su generalno navikli na Engleze kao turiste, realno imaju veću platnu moć, ali to ne daje za pravo da takav komentar imaju u bilo kom smislu za bilo koga jer nije ni profesionalno ni normalno praviti takvu diskriminaciju”, objasnila je ona.

Većina se složila da je ovo diskriminacija i osudila postupak konobara, dok ima i onih koji su se pitali je li realno da su ležaljke plaćali 20 eura.

“Da li je realno da bi vi plaćali 20 eura plus da vas netko uvjetuje koliko para da potrošite”, “Za takvu diskriminaciju samo prijava. Ma taman mi prisjeo taj odmor, bez prijave ne bi prošao”, “Zato ručnik i na pijesak, nema diskriminacije”, komentirali su drugi, piše B92.